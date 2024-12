EinBlick Wie das Fiatgeld uns terrorisiert

13. Dezember 2024

Von des Teufels Wesen

von Thorsten Polleit

Alle wichtigen Währungen der Welt – US-Dollar, chinesischer Renminbi, Euro, japanischer Yen, Britisches Pfund, Schweizer Franken et cetera – repräsentieren Fiatgeld: Sie alle sind staatlich monopolisierte Währungen, die per Kreditvergabe und damit „aus dem Nichts“ erzeugt und in die Welt gesetzt werden.

