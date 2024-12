Kurzgeschichte zum Thema „Politik ist nicht die Lösung“ Die Behörde

14. Dezember 2024

Prämierter Beitrag zum Libertären Literaturpreis 2024, Platz zwei

von Daniel Zwick

Herr Siebmann war ein gewissenhafter Landesbediensteter, der stets seinen Dienst nach Vorschrift erbrachte. Damals in der Schule erreichte er stets Noten, die leicht über dem Durchschnitt lagen, ohne dass aber ein Fach sein besonderes Interesse geweckt hätte. Der Schulalltag war in einen Fünf-Minuten-Takt untergliedert, in dem sich sein Kopf in Richtung Wanduhr aufreckte. Nicht selten musste der Heimweg mit einer Nackenstarre angetreten werden. Dies war eine Eigenheit, die er auch als Landesbediensteter nie abgelegt hat. Für ein Studium in Jura war er zu unambitioniert, denn an seinem Intellekt hätte es nicht gehapert (wie er sich selbst einredete). Andere Studienfächer waren ihm gänzlich unbekannt, da Siebmann keine Vorstellungskraft besaß und so auch eine Geisteswissenschaft nicht infrage kam. Schon früh stand seine Entscheidung fest: Ein sicheres Anstellungsverhältnis beim Staat war jeder anderen Form der Arbeit vorzuziehen.

Seinen Urlaub verbrachte er jedes Jahr auf einem 37 Kilometer entfernten Campingplatz, auf dem er einen Dauerstellplatz für seinen Wohnwagen angemietet hatte. Der Stellplatz war von einem Miniaturzäunchen umgeben, das ein Rasenstück einhegte, das in regelmäßigen Abständen gemäht wurde. Siebmann stellte sich vor, wie er jetzt zusammen mit seinem Hund und auch seiner Frau behaglich bei diesem ungemütlichen Wetter im Wohnwagen saß und Glücksrad schaute.

Der graue Morgenhimmel spiegelte sich in den Pfützen der noch graueren Gehsteigplatten wider. Er bog nun in den Weg zum Eingangsportal seiner Arbeitsstelle – der Behörde. An der höchsten Stelle des Portals war das Relief eines Adlers eingelassen, der seine beachtliche Flügelspanne in martialischer Manier streng horizontal ausrichtete. Ein unter den Krallen in einen Kranz eingelassenes Symbol war schon vor langer Zeit herausgemeißelt worden, sodass der Greifvogel nun eine große runde Null zu bewachen schien. Wie vieles am und im Haus wurden Updates unvollständig durchgeführt, sodass sich auch dieser Adler stark von dem wohlgenährten, fast pummelig anmutenden bundesrepublikanischen Wappentier unserer Tage unterschied.

Mit Blick auf das Portal beim Betreten des Gebäudes murmelte Siebmann kopfschüttelnd: „Auch hier hat sich der Denkmalschutz mal wieder ein echtes Kunststück geleistet. Was für ein fürchterliches Geflügel. Und das Schöne hingegen bleibt verborgen.“ Gemeint war hier der fein gearbeitete Mosaikfliesenboden im Jugendstil aus der Gründerzeit mit farbenfreudigen floralen Motiven, der zufällig bei Reparaturarbeiten unter dem Linoleumbelag entdeckt worden war. Es gab eine große Übereinstimmung, den hässlichen Linoleumbelag zu entfernen, um den einstmaligen Glanz des Hauses wiederherzustellen. Doch dann soll wohl eine Entscheidung auf informellen Kanälen von „ganz oben“ gekommen sein, denn das Land wollte – wie man munkelte – nicht für die Reparatur und Instandsetzung des Mosaikbodens aufkommen. Und so hat die hinzugezogene Baudenkmalschutzbehörde in einem Gutachten argumentiert, dass auch der Linoleumboden eine denkmalrelevante Bedeutung habe, da es sich um ein spezielles Design des Architekten Heinz Walters aus der Zeit der Weimarer Republik handle und die „Neue Sachlichkeit“ repräsentiere. Das Muster setzte sich aus einfachen geometrischen Formen in den Farben Beige, Dunkelbeige und Grau-Braun zusammen und war mit rostroten Punktelementen durchsetzt. Die Ästhetik war noch nicht einmal gewöhnungsbedürftig, sie war schlichtweg nicht vorhanden, und so sank die Lebensfreude von Herrn Siebmann und sämtlichen Kollegen schon beim Betreten des Hauses. Sie waren nur zum Arbeiten hier und waren es nicht wert, dass der Mosaikboden für sie freigelegt wurde.

Im Foyer köchelte der Kaffee seit einer Stunde auf der Warmhalteplatte vor sich hin und hatte sämtliches Aroma in den Äther entlassen. Siebmann schaute nach dem Einschenken einer Tasse auf die Uhr: Noch sieben Stunden und 55 Minuten bis zum Feierabend.

Die Kollegin

Nachdem Siebmann von dem Behördenleiter Dr. Eberhardt Bossmann auf recht unwirsche Weise darauf aufmerksam gemacht worden war, dass digitale Akten nicht unter der adäquaten Ordnungsnummer gemäß der neuen UZT-QWERTZ-2.0-Struktur abgelegt worden seien, entschloss er sich endlich, sich mit dieser neuen Vorgabe vertraut zu machen. Diese Ordnungsnummer wurde zentral von seiner Kollegin Frau Regelmann vergeben, an die man sich zu wenden habe, um sich eine Nummer für einen sogenannten „Vorgang“ zuweisen zu lassen. Da er über eine E-Mail-Anfrage nur eine automatische Abwesenheitsnotiz erhielt, deren Deaktivierung offenbar vergessen worden war und die Kollegin dem Kalender zufolge anwesend sein müsste, begab sich Siebmann nun auf eine hausinterne Safari. Ungelenk sprang er aus dem Paternoster und schlitterte halbwegs über den frisch gebohnerten Linoleumboden des vierten Stockwerks, hangelte sich an den Raumnummern 434, 435, 435a, 435b, 436 entlang, bis er schließlich die Raumnummer 437 erreichte, in der laut Organigramm eine gewisse Frau Kollegin Regelmann ihr Unwes… ähm … ihrer Arbeit nachging.

Höflich an der Tür anklopfend, vernahm Siebmann zunächst keine Reaktion. Nach einem abermaligen Klopfen, diesmal deutlicher, verspürte Siebmann ein Klopfen auf seiner Schulter. Die Kollegin war offensichtlich gerade aus der Küche mit einer Tasse Tee zurückgekehrt und betrat nun gemeinsam mit ihm den Raum. Nach dem obligatorischen Small Talk, bei dem Siebmann seine ostentativ freundliche Disposition über einen belanglosen Kommentar zum Wetter zum Ausdruck brachte, um eine sich anbahnende „Situation“ zu deeskalieren, ging er rasch zur Tagesordnung über: der Ordnungsnummer. Diese jedoch konnte laut der Kollegin Regelmann nur dann vergeben werden, wenn dem Vorgang eine Bearbeitungsnummer zugewiesen worden war. Siebmann wurde stutzig und gab zu bedenken, dass die Bearbeitungsnummer aus der Ordnungsnummer und dem Datum des postalischen Eingangs zusammengesetzt sei und dass er folglich die Ordnungsnummer noch vor der Bearbeitungsnummer wissen müsse.

Die Kollegin starrte den Kollegen mit ausdruckloser Miene an. Ihre glasigen Augen waren auf Siebmann gerichtet, doch nahmen sie die Weiten des Horizonts in den Fokus und durchstachen nun Siebmanns Körper. Es vergingen gefühlte 15 Sekunden, bevor sie das Wort ergriff. (Es konnte doch nicht sein, dass Siebmann als Erstem dieses Paradox aufgefallen war?! Und doch schien dieses Problem noch nie zuvor aufgetreten zu sein.) Sichtlich gereizt entgegnete Regelmann kurz angebunden, dass in dem Falle eine provisorische Ordnungsnummer zugewiesen werden müsse. Siebmanns Einwand, dass sich im digitalen Formular diese Nummer nicht nachträglich editieren – sprich: verändern – ließe und dass daher eine finale Ordnungsnummer nötig sei, führte zur abermaligen Erstarrung Regelmanns. Entnervt nahm sie einen Schluck Tee, um dann langsam zur Gegenoffensive anzusetzen. Sie machte Siebmann schwerste Vorwürfe: Er würde sich den Maßgaben widersetzen und solle sich erst mal mit dem Regelwerk vertraut machen, um nicht die wertvolle Arbeitszeit seiner Kolleginnen in Anspruch zu nehmen. Seine augenscheinliche Unwissenheit zu den allgemein gebräuchlichen Vorgängen solle er nicht zu dem Problem seiner Kollegenschaft machen. Genervt verließ Siebmann das Büro seiner Kollegin und schwor sich, lieber von seinem Vorgesetzten für die Nichteinhaltung der Ordnungsnummernvergabe gemaßregelt zu werden, als noch einmal das gefürchtete Büro Nummer 437 betreten zu müssen.

Künstliche Intelligenz im Souterrain

In den Tiefen des altehrwürdigen Backsteingebäudes waren noch Spuren eines höheren Bewusstseins und eines pragmatischen Umgangs mit der Unbill des Schicksals einer Existenz im öffentlichen Dienst zu finden. Der surrende Klang des alternden Rechenzentrums im Souterrain befand sich im harmonischen Gleichtakt zum Schnarchen des Informatikers, der laut eigener Angabe auf einen fünfstelligen Verdienst in der freien Wirtschaft verzichtete, um seine Begabungen der Allgemeinheit angedeihen zu lassen. Da sein Arbeitgeber für alle Menschen und insbesondere ihn da war und nicht für irgendeinen „ausbeuterischen Kapitalisten“, der ein Produkt auf dem Markt brachte, das nachgefragt und daher auch teuer bezahlt werden musste, war er mit sich im Reinen und fühlte sich seinen ehemaligen Kommilitonen zumindest moralisch überlegen, wenn auch nicht fiskal. Diese programmierten inzwischen für große Software-Unternehmen oder hatten sich mit Start-ups selbständig gemacht. Er war bei der Behördenleitung besonders beliebt, denn er hatte vor einigen Wochen ein kritisches „Bottleneck“-Problem gelöst. Aufgrund eines Berges von Anträgen war es in der Abteilung 3.1 zu einer Überlastung gekommen und die Krankmeldungen hatten sich gehäuft. Daraufhin schlug der findige Informatiker, der auch zugleich Webmaster war, eine Umstrukturierung der Behörden-Webside vor: Das interaktive Formular wurde durch ein herunterladbares PDF-Dokument ersetzt, das ausgedruckt, manuell ausgefüllt und dann schließlich eingescannt werden musste, um per Fax den Weg in die Behörde zu finden. Sämtliche E-Mail-Adressen wurden von der Webside entfernt, um einer Einsendung als PDF-Anhang zuvorzukommen. Zudem war das PDF-Formular auch nicht mehr auf der Startseite zu finden, sondern wurde in einem Unterverzeichnis ganz unten auf der Webpage zu „Bürgerdiensten“ zum Download angeboten. Fast ironisch mutete der obligatorische Satz „Diese Datei ist nicht barrierefrei“ unter dem PDF an.

Auf wundersame Weise ging auf diese Initiative hin der Posteingang zurück, wodurch die Belegschaft sehr entlastet wurde und nun wieder der „Freitags-Brunch“ von 10:00 bis 13:00 Uhr eingeführt werden konnte.

Die Richtlinie

In seiner Briefablage fand Siebmann eines Morgens eine rund 50-seitige Broschüre zur „Richtlinie 5.237: Barrierefreiheit an Behörden“ vor, mit einer lakonischen Notiz auf einem kleinen gelben Post-it-Zettel, dass ihm diese Aufgabe zugeteilt worden war. Da von niemandem erwartet werden durfte, dass die Auseinandersetzung mit dieser Materie binnen einer Woche erfolgen konnte (selbst schuld, wenn die Autoren sich nicht kürzer fassen konnten!) und somit fürs Erste kein unmittelbarer Zugzwang bestand, trottete Siebmann zunächst ins Foyer mit dem hässlichen Linoleumboden, um sich einen Kaffee zu holen.

Zurückgekehrt ins Büro, lag die Broschüre in sicherer Distanz – aber gerade noch im Blickfeld – auf seinem Schreibtisch. Siebmann begutachtete nun skeptisch das Coverbild aus seinem Augenwinkel, während er am Kaffee nippte. Auf diesem war ein Mann in einem Rollstuhl zu sehen, der glücklich eine Akte von einem übertrieben euphorisch wirkenden Kollegen mittleren Alters entgegennahm, der blendend aussah und dem benachteiligten Kollegen die Hand auf die Schulter legte, als wolle er ihm gönnerhaft seinen Zuspruch gewähren. Er hatte eine Vorbildfunktion und das Bild sollte so wirken, als sei eine normale Konversation auch mit „solchen Leuten“ möglich, ohne herablassend zu wirken. Indes schmunzelte Siebmann gehässig über ein anderes Detail, denn er wunderte sich über die fehlende Geschlechterparität im Coverbild, das nicht sehr repräsentativ war. Es war ein offenes Geheimnis, dass in seiner Behörde de facto nur Frauen mit einer Schwerbehinderung besondere Berücksichtigung im Auswahlverfahren fanden, denn – wie es einst Dr. Bossmann bei einer bierseligen Dienstfeier augenzwinkernd und unter großem Gelächter seiner Abteilungsleiter (die auch gleichzeitig seine Buddies waren) herausgerutscht war – damit würden „gleich zwei Quotenfliegen mit einer Klappe geschlagen werden“. Und die Gleichstellungsbeauftragten, alles Frauen übrigens, die ansonsten jede leichte Ungleichheit bei den Geschlechtern mit dem Verdacht auf Diskriminierung sofort monierten, hatten paradoxerweise nie ein Veto gegen diese Praxis eingelegt.

Geschwächt von der Mittagspause, arbeitete sich Siebmann nun bis auf Seite zwei vor. Die ersten Seiten schienen nur aus Füllwörtern zu bestehen, nämlich den hehren Zielen im Einleitungstext und dem Erfolg bereits implementierter Richtlinien. Was aber wurde nun von ihm konkret erwartet? Entnervt legte er die Broschüre beiseite und googelte „Richtlinie 5.237“, um schnell in Erfahrung zu bringen, was nun zu tun sei. Aha, eine Anpassung des Neigungswinkels von Rampen im Eingangsbereich sowie die beidseitige Anbringung von Niro-Rohren als Handlauf für gehbehinderte Menschen ohne Rollstuhl, die diese Rampe ebenfalls benutzen wollten. Ein Ausschreibungstext wurde vorbereitet und nach einigen Monaten erhielt das Bauunternehmen „Hartmann“ den Auftrag.

Aufgrund des denkmalgeschützten Eingangsportals konnte die Rampe nicht im Bereich des Haupteingangs gebaut werden, sodass nur der Hintereingang im Innenhof infrage kam. Dies war sicher auch im Sinne der Erbauer des Eingangsportals, denn unter dem gestrengen Blick des Greifvogels sollte auch schon damals der Zugang für all jene unüberwindbar sein, die nicht der Idealvorstellung des athletischen Archetyps entsprachen und daher über mehr oder weniger subtile physische und psychische Hindernisse nach strikten behördlichen Vorgaben aussortiert wurden, was auch stets diensteifrig und vom duckmäuserischen Beamtengeist in obrigkeitshöriger Manier befolgt wurde. Manche Dinge ändern sich halt nie, dachte sich Siebmann, denn auch heutzutage hat sich am Grundtypus des Beamten nichts geändert. Vorgaben zu hinterfragen galt noch immer als verpönt, denn nur „Schwurbler“ oder gar „rechte Verschwörungstheoretiker“ hielten sich mit derartigen Fragen auf.

Hinter Absperrzeichen wurden nun Betonmischer, Pflastersteine und Zementsäcke deponiert, und zum ersten Mal bewegte sich etwas auf der Liegenschaft. Die junge Volontärin Frau Eckebäck stand in der Raucherpause im Innenhof und betrachtete das Treiben. Sie war erst seit einigen Wochen in der Behörde und hatte gerade ihr Studium in „Feministischer Zoologie“ abgeschlossen. Da es die Politik aber versäumt hatte, genug Posten an Universitäten für derartige Qualifikationen einzurichten, wurden Absolventen wie sie auch gerne für Tätigkeiten im öffentlichen Dienst eingestellt, da sie „konzeptionell denken“ könnten und „besondere gesellschaftliche Missstände zu erkennen“ in der Lage seien. Halb angewidert und halb erregt starrte sie in ein stark behaartes Maurerdekolleté, bevor sie die Person dahinter wahrnahm und mit gekünstelter Freundlichkeit auf den Bauarbeiter zuging: „Guten Tag, mein Name ist Lisa Eckebäck, ich bin cis-hetero und meine Pronomen sind sie/ihr“. Der Angesprochene zuckte erschrocken zusammen, runzelte die Stirn und wunderte sich, warum die junge Frau ihm ungefragt ihre sexuelle Disposition mitteilte. War das nicht sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz? Nachdem er sich gefangen hatte, ging seine Miene in ein breites Grinsen über: „Joa moin, und ich bin der Uwe. Ich identifiziere mich als Trans … als ‚Transparent‘ … und meine Pronomen sind wer/wohin“, worauf er ihr sein üppiges Maurerdekolleté zuwendete und mit einer Stulle in die Mittagspause verschwand. Er fühlte sich etwas schmutzig und benutzt, aber er erfreute sich an diesem schlagfertigen Konter.

Die Rampe war praktisch nur für Besucher der Behörde gedacht, denn Mitarbeiter auf Rollen gab es hier keine. Und der einzige Grund, diese Behörde als externer Besucher zu betreten … äh, Verzeihung … oder zu berollen, lag im Raum 101, denn hier lagen die Proforma-Formulare in Papierform aus, die man sich nur über einen versteckten Link auf der Behörden-Webside auch digital hätte herunterladen können, wenn man denn danach gesucht oder sich diesen Hinweis nach einer Telefonschleife von nur zwölf Minuten Länge erfragt hätte.

Die Beschwerde

Schlechtgelaunt vom desaströsen Effekt des hässlichen Linoleumbodens, den Siebmann als Angriff auf seine seelische Gesundheit wertete, kam er eines weiteren Morgens in sein Büro. Auf dem Anrufbeantworter waren die Worte des Behördenleiters Dr. Bossmann zu hören: „Kommen Sie sofort in mein Büro. Es gibt etwas zu besprechen!“

Mit dunkler Vorahnung ging es diesmal mit dem Paternoster nach unten ins Erdgeschoss. Am Ende des langen Gangs befand sich Bossmanns Eckbüro mit dem runden Erker, der von außen wie ein Turm einer barocken Burganlage wirkte. Siebmann wurde von der Sekretärin ins Büro geleitet, in dem ihm Bossmann zunächst im 180 Grad gedrehten Chefsessel den Rücken zuwandte und in die Landschaft guckte. „Nehmen Sie Platz“, sagte er noch immer abgewandt. Langsam, fast theatralisch drehte Bossmann sich nun seinem Untergebenen mit ernster Miene zu und fragte: „Siebmann, was haben Sie sich dabei nur gedacht? Ich hatte mich eigentlich auf Sie verlassen.“

Wohl wissend, dass der Angesprochene sich keinen Reim auf die obskure Ansprache machen konnte, ließ er Siebmann für eine gefühlte Ewigkeit im Dunkeln und musterte jede Regung in seinem Gesichtsausdruck aufmerksam mit funkelnden Augen. Endlich fuhr er fort: „Mir liegt eine Beschwerde zur Barrierefreiheit vor, für die Sie eigentlich zuständig waren!“

Siebmann verteidigte sich und gab vor, alle Vorgaben bis ins letzte Detail überprüft zu haben, bevor er die Arbeit abgenommen habe. Dr. Bossmann gab sich nicht zufrieden: „Ach ja? Und welchen Sinn macht es, wenn eine Rampe gebaut wird, über die Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer zwar in die Lage versetzt werden, sich selbständig Proforma-Formulare aus Zimmer 101 abzuholen; wenn diese Formulare sich allerdings alle in einem hohen Regal befinden, an das eine Person im sitzenden Zustand gar nicht heranreichen kann? Dies nämlich ist einem rollstuhlfahrenden Besucher passiert, der das Formular nicht auf unserer Webside gefunden hat. Es dauerte ganze 45 Minuten, ehe er auf sich aufmerksam machen und einen unserer Kollegen ausfindig machen konnte, der ihm weiterhelfen durfte!“

Siebmann beteuerte, dieses Problem schon vorausgeahnt zu haben. Er hatte bereits angeregt, dass im Zuge der Umbaumaßnahme ein breiteres und dafür niedrigeres Regal bestellt werden solle. Aufgrund der „Richtlinie 2.013 zur Neuanschaffung von Büromöbeln in Behörden“, die nicht vor einer Mindestnutzungsdauer von 25 Jahren ersetzt werden dürften, hatte sich Frau Regelmann regelrecht quergestellt. Auch der Hinweis eines Finanzverwaltungsmitarbeiters, dass neue Möbel nicht aus den Mitteln finanziert werden dürften, die für die Umsetzung der Richtlinie 5.237 zur Verfügung gestellt wurden, hatte rasch dazu geführt, dass Siebmann resigniert einlenkte. Eine klassische „Catch-22-Situation“, wie Siebmann beteuerte: „Was man auch macht, es gibt kein richtig oder falsch, sondern nur richtig falsch oder weniger falsch.“

Nach dieser Schilderung starrte ihn Dr. Bossmann wortlos an. Die Augen wanderten hektisch hin und her, und doch blieb die Miene verschlossen. Bossmann gehörte zu jener Art Menschen, bei denen die Antwort immer 15 Sekunden zeitversetzt erfolgte. Die genaue Formulierung und Auswahl an Begrifflichkeiten wurde dezidiert überdacht, bevor sich die Lippen öffneten, um zu einer Antwort anzusetzen. Da alles Gesagte justiziabel verwertbar war, da es sich bei Herrn Bossmann nicht um eine sogenannte „natürliche Person“ handelte, wählte er seine Worte stets mit Bedacht – fast schon ängstlich. Selbst wenn man sich nur nach dem Weg bei ihm erkundigte, konnte Bossmann sich dieser behördentypischen Eigenschaft nicht entledigen. Dies brachte auch den raschen Aufstieg in der Behördenhierarchie mit sich, da diese Eigenheit mit Professionalität gleichgesetzt wurde. „Anstatt sich zwischen diesen zwei Optionen zu entscheiden, muss dann halt eine dritte gefunden werden“, gab Bossmann schließlich lapidar zurück, ohne seinen Gedanken im Detail ausführen zu wollen. Bevor Siebmann die Chance hatte zu erfragen, welcher Lösungsansatz denn konkret möglich gewesen wäre, wechselte sein Chef schnell das Thema und informierte Siebmann vom geplanten Antrittsbesuch des neuen Ministers, der die Aufsicht über seine Behörde hatte: „Ich erwarte von Ihnen ein vorbildliches Benehmen. Machen Sie uns keine Schande! Und nun muss ich mich wieder meiner Arbeit widmen, daher müssen wir unser Gespräch jetzt abbrechen.“

Während sich Dr. Bossmann wieder um 180 Grad zurückdrehte, wurde Siebmann von der Sekretärin auf den Flur hinausbegleitet. Von hier hatte er einen guten Blick in den Innenhof. Nachdenklich stand Siebmann am Fenster und beobachtete, wie die letzten Gerätschaften von der Baustelle in den Kleintransporter geladen wurden, während sich der Bauarbeiter Uwe mit der jungen Volontärin in einem angeregten Gespräch befand. Deren angewinkelte Arme und ernste Miene ließen eine Auseinandersetzung vermuten. Neugierig öffnete Siebmann das Fenster, konnte aber immer noch kaum etwas verstehen, bis der Bauarbeiter am Ende des Gesprächs die Stimme erhob und auf Eckebäcks Rastalocken zeigte: „Wie kann man sich nur mit dieser Frisur ständig über kulturelle Aneignung beschweren?“, ließ er sie baff zurück, während er in den Kleintransporter stieg, die Reggae-Musik aufdrehte und vom Hof fuhr.

Der Ministerbesuch

Die Kollegenschaft stand wie im Spalier, während der Minister gemeinsam mit Herrn Dr. Eberhardt Bossmann das Foyer mit dem wirklich hässlichen Linoleumboden abschritt. Glücklicherweise war die Stimmung von Anfang an herzlich und vertraut, denn – wie es der Zufall so wollte – die beiden kannten sich schon aus der Gremienarbeit, sie hatten das gleiche Parteibuch.

Der Minister bekundete beim Gang in den Innenhof, dass ihm besonders die Umsetzung der Richtlinie 5.237 eine Herzensangelegenheit sei: „Das habe ich in den Koalitionsvertrag eingebracht. Bei meinem Ortsverband kann man mit solchen sozialen Themen immer gut punkten.“ Der Minister streichelte sanft den Niro-Handlauf und kommentierte: „Die Ausführung der Rampe ist besonders gut gelungen. Ich muss Ihnen wirklich gratulieren!“

Dr. Bossmann entgegnete stolz: „Ja, ich persönlich habe die Aufsicht geführt und jedes Detail überwacht, denn auch mir war es eine Herzensangelegenheit, für unsere benachteiligten Mitbürgerinnen und Mitbürger einen barrierefreien Zugang zu schaffen.“ Mit gönnerhaftem Blick auf Siebmann fügte er hinzu: „Aber auch von meinen kompetenten Mitarbeitern wurde das Projekt wesentlich mitgetragen, das sollte nicht vergessen werden. Bei uns zählt der Teamgeist.“

Der Minister lobte nochmals die Ausführung und wollte wissen, was genau verändert werden musste. Bossmann erteilte Siebmann das Wort, der nun ausführte: „Gemäß den Vorgaben haben wir den Neigungswinkel angepasst, das heißt leicht vergrößert, wodurch der Rampenweg verringert werden konnte. Für den Umbau hatten wir ein Budget von 95.000 Euro eingeplant, was auch fast eingehalten werden konnte.“ Bossmann winkte ab: „Nun wollen wir mal nicht zu sehr ins Detail gehen“, aber der Minister hakte nach: „Den Winkel vergrößert, sagen Sie?“

„Ja“, entgegnete Siebmann, „gemäß den Vorgaben der Richtlinie 5.237. Wir hatten bereits eine funktionierende Rampe, aber der Neigungswinkel und das Geländer entsprachen nicht den neuen Vorgaben.“ Der Minister war sichtlich irritiert: „Nichts für ungut“, wandte er sich wieder Herrn Bossmann zu: „Wie viele Mitarbeiter beschäftigen Sie hier?“

Bossmann antwortete: „Wir haben 39 feste Mitarbeiter und rund 69 temporäre Projektmitarbeiter. Letztere können wir aber aufgrund der begrenzten Zulässigkeit von Kettenverträgen nur mit zeitlichen Intervallen einstellen, selbst wenn genug Arbeit vorhanden ist, denn sonst hätten sie die Möglichkeit, sich einzuklagen.“

Der Minister nickte zustimmend und bemerkte anerkennend, dass er Bossmanns Bemühungen, dem Ministerium Ärgernisse zu ersparen, sehr wertzuschätzen wisse. Er könne sich vorstellen, aufgrund seines großen Verantwortungsbewusstseins gegenüber dem staatlichen Dienst, ihn auch auf einen höheren Posten im Ministerium zu setzen. Dr. Bossmann freute sich sichtlich über den Zuspruch und setzte etwas übereifrig nach: „Die Unbeständigkeit des Arbeitsplatzes bei befristeten Anstellungen führt auch gerade bei den jüngeren Generationen zur Existenzangst, insbesondere jenen Angestellten mit jungen Familien. Dadurch werden die befristeten Mitarbeiter fügsamer und die Entscheidungen der Amtsleitung werden weniger oft infrage gestellt. Viele arbeiten über das eigentliche Pensum hinaus, selbst nach Feierabend und am Wochenende.“

Der Minister nickte zustimmend: „Etwas Ähnliches berichtete mir auch mal mein Amtskollege vom Wissenschaftsministerium. Besonders im akademischen Bereich hätte sich diese Praxis bewährt, denn sie steigert nicht nur die Arbeitsmoral, sondern auch die Konsensfähigkeit zu den von uns in Auftrag gegebenen Studien. Es wird nicht mehr so viel gestritten und kontrovers diskutiert, dafür aber wird die Richtigkeit unserer Politik durch die Untersuchungsergebnisse belegt und somit legitimiert. Auch die Vorgaben zum Gendern und zum CO2-neutralen Campus treffen trotz anfänglicher Kritik nun auf mehr Zustimmung. Nur so kann man die Null-Bock-Generation motivieren – durch befristete Verträge!“, lachte der Minister.

Ein junger Mitarbeiter, der der Delegation gefolgt war, murmelte leise und eigentlich nur für seine eigenen Ohren bestimmt: „Die steigende Steuerlast bei gleichzeitig wachsenden Lebenshaltungskosten, insbesondere der Mieten, wird es sicherlich nicht sein.“ Bossmann, der über ein feines Gehör verfügte, nahm diese Worte wütenden Blickes wahr und erkundigte sich bei einem Abteilungsleiter nach dem Namen des Mannes. Er entgegnete missgelaunt: „Als ich in Ihrem Alter war, habe ich mir ein Haus gekauft. Statt eine Miete zu zahlen, habe ich lieber eine Hypothek getilgt. Kein Wunder, dass Sie kein Geld am Ende des Monats übrighaben, wenn Sie nicht mit Geld umgehen können!“ Nach dieser Zurechtweisung erhellte sich Bossmanns Miene wieder und er legte seine Hand kollegial auf die Schulter des Ministers: „Wir haben zum Anlass Ihres Besuches einen kleinen Empfang vorbereitet – mit Häppchen, Sekt und Wein.“

Sichtlich erfreut wanderten die Blicke des Ministers zu den aufgebahrten Köstlichkeiten: „Das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Wie gesagt, ich werde mich noch freundlich revanchieren. Aber bevor wir uns nun den wichtigen Nebensächlichkeiten zuwenden, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Da ich mein Ressort ja erst vor Kurzem übernommen habe und der Wechsel etwas chaotisch verlief, habe ich noch kein vollständiges Briefing von meinen Mitarbeitern erhalten können, für welchen Aufgabenbereich Ihre Behörde eigentlich zuständig ist. Können Sie mich ins Bild setzen?“

Stolz zeigte Dr. Bossmann auf das Hauptgebäude: „Also hier haben wir den Verwaltungstrakt. Hier werden die ganzen administrativen Aufgaben durchgeführt wie zum Beispiel das Abrechnungs- und Beschaffungswesen. Darunter befindet sich das Rechenzentrum, wo alle Daten doppelt gespeichert werden. Und in dem Gebäude dort drüben ist die Hausmeisterei untergebracht. Die Liegenschaft befindet sich in einem Topzustand: der Rasen stets gemäht, der Dienstwagen-Fuhrpark in regulären Zeitintervallen gewartet und gewaschen, die Landes-, Bundes- und Europaflagge jeden Morgen ordnungsgemäß gehisst und zum Abend hin eingeholt, bei einer staatlich angeordneten Trauer selbstverständlich auf Halbmast. Dort ist die Kantine und hier die Postannahmestelle.“

„Das ist ja alles schön und gut“, unterbrach ihn der Minister, „dass Sie eine so gut funktionierende Behörde haben. Wie ein kleiner Staat im Staat, in dem alle Abläufe bis ins kleinste Detail geregelt und anhand von klaren Hierarchien strukturiert sind. Aber ich muss doch noch mal nachhaken. Als Trägerin öffentlicher Belange hat doch Ihre Behörde eine fachliche Zuständigkeit! Können Sie mir diese freundlicherweise noch mal genau erläutern? Was machen Sie hier eigentlich?“

Nervös und um eine Antwort ringend starrte Dr. Bossmann den Minister wortlos an, schob sich ein Häppchen in den Mund und erkaufte sich damit kauend etwas Bedenkzeit, um sich eine Antwort zurechtzulegen. Hilfesuchend wanderte sein Blick in die Augenpaare seiner ebenfalls ratlosen Kollegenschaft, die sein wachsendes Unbehagen nicht entkräften konnten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 29. November erschienenen Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 248.