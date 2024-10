DeutschlandBrief Grenzen des Populismus

26. Oktober 2024

Die deutsche Partitokratie und die Schicksalswahl am 5. November in den USA

von Bruno Bandulet

Das Wahljahr 2024 hätte für die AfD nicht besser laufen können. Bei der Europawahl am 6. Juni überholten sie jede der drei Ampelparteien, und bei den Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg erreichten sie Rekordergebnisse. Dass sie in Brandenburg, einstmals eine Domäne der linken Parteien, knapp hinter der regierenden SPD …