Der Einkommensinvestor Supermarket Income Reit

15. Oktober 2024

Inflationsgeschützte Mieterträge von Tesco, Carrefour und Aldi

von Luis Pazos

In den meisten Ländern der westlichen Welt ist der Markt für vermietete Wohnimmobilien in ein mehr oder weniger enges regulatorisches Korsett gepresst. Dies verknappt das Angebot und führt andererseits auch dazu, dass insbesondere Privatvermieter, denen etwa 60 Prozent der gut 24 Millionen vermieteten Wohnungen in Deutschland gehören, notorisch niedrige Mietrenditen …