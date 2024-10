Manifest Die Zwölf Stuttgarter Artikel

12. Oktober 2024

Ausgewählt und beschlossen von 900 Teilnehmern des Bürgergipfels 2024

von Oliver Gorus

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben das unveräußerliche Menschenrecht auf Freiheit der Lebensentfaltung. Regierungen und Staatsapparate ziehen ihre Legitimation allein daraus, diese Grundsätze zu bewahren und zu gewährleisten.

In den deutschsprachigen Ländern, in Europa, im gesamten Westen haben in den letzten Jahrzehnten Sozialisten, Paternalisten und Etatisten in …