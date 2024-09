Bürgerlicher Anarchismus Deutschland – ein „Failed State“?

07. September 2024

Das ist so nicht ganz richtig, wenn auch nahe dran

von David Dürr

Entschuldigung! Es ist mir als Schweizer höchst peinlich, was sich kürzlich in Zürich ein prominentes Regierungsmitglied – Regierungsrat Mario Fehr – gegenüber den Deutschen herausgenommen hat: Deutschland sei asylpolitisch ein „Failed State“. Anlass war eine Debatte um einen Vorstoß im Kantonsparlament, es gleich zu machen wie in Deutschland und den …