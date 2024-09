Randnotizen Das Experiment der Marlene Engelhorn

drucken

Rahim Taghizadegan ist Rektor des Scholarium (scholarium.at) in Wien, einer unternehmerischen Bildungsinstitution. Nach zahlreichen Lehraufträgen, unter anderem an der Universität Liechtenstein, der Wirtschaftsuniversität Wien und der Universität Halle, ist er derzeit Dozent an der IMC University in Krems und der Internationalen Akademie für Philosophie in Liechtenstein. Er ist mehrfacher Bestseller-Autor und gefragter Redner. Zu seinen zahlreichen Veröffentlichungen gehören „Wirtschaft wirklich verstehen“, „Österreichische Schule für Anleger“ und „Vom Systemtrottel zum Wutbürger“.