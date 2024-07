80 Jahre danach Hayek und „Der Weg zur Knechtschaft“

19. Juli 2024

Worin liegt wirklich die bleibende Aktualität dieses Buches?

von Fabian P. Hartje

Der vergessene Weg zur Freiheit

Friedrich August von Hayek aber schrieb: „Die jüngere Generation unserer Zeit ist in einer Welt aufgewachsen, in der in Schule und Presse der Unternehmergeist als schimpflich und das Verdienen als unmoralisch hingestellt worden sind, in der die Beschäftigung von hundert Arbeitern als Ausbeutung gilt, aber …