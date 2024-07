Der Einkommensinvestor Mid-America Apartment Communities

13. Juli 2024

Der größte Wohnungseigentümer der Vereinigten Staaten

von Luis Pazos

Memphis ist auch außerhalb der Vereinigten Staaten bekannt für Tennessee-Whiskey, als Inkubationszentrum des Blues, Souls und Rock ’n’ Rolls sowie als Wohn- und Sterbeort Elvis Presleys, dem nach wie vor erfolgreichsten Solokünstler aller Zeiten. Selbst unter Finanzfachleuten kaum geläufig ist hingegen eine Aktiengesellschaft, die in der Südstaaten-Metropole ihren Sitz hat. Und das, obwohl Mid-America Apartment Communities der größte private Wohnungseigentümer und elftgrößte Immobilienbesitzer der USA ist.

Verantwortlich dafür, dass der Titel weitgehend unter dem Radar der Anlegergemeinde fliegt, dürfte das seit jeher denkbar langweiligste Geschäftsmodell sein, das dieses Unternehmen verfolgt, nämlich der Erwerb, die Entwicklung und Verwaltung von Apartmentanlagen. Das allerdings mit großem Erfolg. Gegründet wurde Mid-America Apartment Communities im Jahr 1977 von George E. Cates in Memphis. Die frühen Jahre der Gesellschaft waren von einem langsamen, aber stetigen Wachstum geprägt, wobei sich das Unternehmen hauptsächlich auf die Verwaltung von Immobilien in der Heimatregion konzentrierte. Ein wichtiger Meilenstein und Wendepunkt in der Firmengeschichte des Unternehmens war der Börsengang im Jahr 1994, der das nötige Kapital für eine Expansion erschloss.

In den Folgejahren erwarb die Mid-America Apartment Communities zahlreiche Apartmentanlagen in verschiedenen Städten im Südosten der USA, darunter Atlanta, Nashville und Charlotte. Durch diese Expansion wurde die Präsenz an wichtigen Standorten ausgebaut und die Position als einer der führenden Anbieter von Mietwohnungen gestärkt. Ein weiterer wichtiger Schritt war die Fusion mit dem identisch aufgestellten Colonial Properties Trust im Jahr 2013. Der Zusammenschluss gilt als eine der größten Transaktionen in der Geschichte des US-Immobilienmarktes und vergrößerte die geographische Reichweite des fusionierten Unternehmens beträchtlich.

Heute erstreckt sich das Immobilienportfolio von Mid-America Apartment Communities mit über 102.000 Wohnungen in 16 Bundesstaaten in der unteren Hälfte der USA von der West- bis zur Ostküste des Landes. Verwaltet wird es von 2.500 Mitarbeitern, die Geschäftsführung ist fest in der Hand von Urgesteinen, die bereits seit Anfang des Jahrtausends die Geschicke der Firma (mit-) verantworten. Gehandelt werden können die Anteile der Gesellschaft an der New York Stock Exchange (NYSE) unter dem Kürzel MAA, die ISIN lautet US59522J1034. Mit einer Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden US-Dollar ist das Unternehmen zudem Mitglied im marktbreiten Aktienindex S&P 500. Über die WKN 889495 kann die Aktie auch an deutschen Handelsplätzen geordert werden.

Das konservative, um nicht zu sagen langweilige Geschäftsmodell hat dem Unternehmen im letzten Jahr einen Umsatz von 2,1 sowie einen operativen Cashflow in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar beschert – und das steuerfrei, da die Gesellschaft als Real Estate Investment Trust (REIT) firmiert. Hiervon wurden 655 Millionen US-Dollar als Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Gezahlt wird klassisch quartalsweise. Das macht angesichts des aktuellen Kursniveaus eine Dividendenrendite von 4,5 Prozent. Das ist nicht besonders üppig, allerdings ist es dem Unternehmen gelungen, die annualisierten Ausschüttungen seit über 25 Jahren sukzessive zu erhöhen, allein in den letzten fünf Jahren um knapp neun Prozent pro Jahr.

Auch die Kursentwicklung dürfte zumindest über die letzten zehn Jahre die Aktionärsherzen erfreut haben, um über 80 Prozent ging es nach oben. Allerdings konnte sich Mid-America Apartment Communities dem Branchentrend im Zuge der Zinswende nicht entziehen und hat seit Anfang 2022 knapp 40 Prozent an Kurswert verloren. Und das, obwohl die Eigenkapitalquote angesichts einer Bilanzsumme von 11,5 Milliarden US-Dollar mit 55 Prozent recht kommod ist. Zudem war das Management klug genug, die Schulden zu stückeln und zu strecken. Die Fälligkeiten sind zwischen fünf und 30 Jahren verteilt; ein weises Vorgehen, das zahlreiche Wettbewerber, die jetzt mit hohen Zinskosten und Refinanzierungsproblemen ringen, nicht beherzigt haben.

