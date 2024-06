DeutschlandBrief Abschied von der EU

01. Juni 2024

Eine europäische Utopie

von Bruno Bandulet

Wie sich Roland Baader Europa vorstellte

Es gehört sehr viel Phantasie dazu, sich ein Europa ohne EU vorzustellen. Als typisch bürokratisches Gebilde ist sie auf Unzerstörbarkeit angelegt. Sie gleicht einem Fahrrad, das sich ständig bewegen muss, damit es nicht umfällt, sagte Jacques Delors, der französische Kommissionspräsident, der die Zentralisierung energischer vorangetrieben hat als alle Kommissare vor oder nach ihm. Europa ohne EU ist nichts anderes als eine Utopie: ein Ort (Topos), der nicht existiert, der nur gedacht werden kann. Utopien wie der Sozialismus sind totalitär, diese Utopie wäre freiheitlich. „Eine Weltkarte, in der das Land Utopia nicht verzeichnet ist“, meinte Oscar Wilde, „verdient keinen Blick.“

Drei Jahrzehnte ist es her, dass Roland Baader in seinem Werk „Die Euro-Katastrophe – Für Europas Vielfalt, gegen Brüssels Einfalt“ über das europäische Demokratiedefizit, über Produktionssklerose und Kapitalzerstörung, über Harmonie als Gleichschaltung des Ungleichen, über Kleptokratie ohne Grenzen schrieb. Er stellte sich Europas Zukunft vor als Wirtschaftsunion mit einem gemeinsamen wettbewerblichen Ordnungsrahmen und ohne Währungsunion. Alles andere wollte er dem zwanglosen Gang der Evolution überlassen. Denn Evolution sei ein Synonym für Leben, Konstruktion ein Synonym für Tod. Ja, die EU ist ein sich mit dem Narrativ, dass ohne sie das Chaos ausbräche, legitimierendes Konstrukt.

Bei der Wahl zum Europäischen Parlament im Juni steht das Konstrukt wieder einmal auf dem Prüfstand. Die sogenannten populistischen Parteien, die ihm skeptisch bis feindselig gegenüberstehen, werden nach Auskunft der Demoskopen stärker als jemals zuvor in das Parlament einziehen: der Rassemblement National von Marine Le Pen, die Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni und auch die wieder einmal von Skandalen geplagte Alternative für Deutschland.

Letztere leistet sich ein Europa-Wahlprogramm, das weiter geht als diejenigen der anderen EU-Skeptiker. Die AfD diagnostiziert das „vollständige Versagen der EU in allen Bereichen, die Europa existenziell betreffen“. Sie benennt die „fahrlässig herbeigeführte“ Migrationskrise, die Fehlentwicklung der Klima- und Energiepolitik, die gescheiterte Idee einer Einheitswährung, die für die deutsche Exportnation fatale Sanktionspolitik, die die Staaten Europas in Konflikte hineinziehe, die nicht die ihren seien. Weil die EU nicht reformierbar sei, solle sie durch ein Europa der Vaterländer, durch einen Bund europäischer Nationen ersetzt werden. Dies freilich nicht ohne eine vorherige Volksabstimmung in Deutschland. Die aber würde die Regierung in Berlin nicht zulassen, und wenn doch, würde die AfD sie verlieren.

Ja, man darf die EU auch wieder verlassen

Illegitim oder illegal ist es gleichwohl nicht, die Axt an die EU legen zu wollen. Wie das geht, ist in Artikel 50 des Lissaboner Vertrags über die Europäische Union nachzulesen. „Jeder Mitgliedstaat“, heißt es dort, „kann in Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften beschließen, aus der Union auszutreten.“ Dann setzt sich folgendes Räderwerk in Gang: Der austrittswillige Staat teilt dem Europäischen Rat, in dem die Regierungen vertreten sind, seine Absicht mit. Dann wird ein Abkommen über die künftigen Beziehungen ausgehandelt und abgeschlossen. Das Europäische Parlament muss zustimmen, und der Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit. Für die Verhandlungen sind zwei Jahre vorgesehen, die Frist kann verlängert werden. Laut Artikel 50 kann ein Staat, der ausgetreten ist, später beantragen, wieder aufgenommen zu werden. In diesem Fall müssen alle EU-Mitglieder zustimmen und ratifizieren. Die Möglichkeit, nur aus der Währungsunion auszutreten, sieht der EU-Vertrag nicht vor. Wer die EU verlässt, verabschiedet sich aber immer zugleich vom Euro. Anders als andere völkerrechtliche Verträge kennt die EU keine Vertragsdauer. Das Abkommen gilt auf „unbegrenzte Zeit“. Nachvollziehbar, denn die EU begreift sich als alternativlos und ewig.

Übersehen wird oft, dass das deutsche Grundgesetz sich zwar zur europäischen Einigung bekennt, eine unabänderliche Bindung an die EU jedoch nicht beinhaltet. Laut Artikel 23 GG „kann“ die Bundesrepublik „durch Gesetz“ Hoheitsrechte an die Europäische Union übertragen. Also kann sie sie auch wieder zurückholen. Ähnlich Artikel 88, der sich mit der Errichtung der Deutschen Bundesbank befasst: „Ihre Aufgaben und Befugnisse können im Rahmen der Europäischen Union der Europäischen Zentralbank übertragen werden, die unabhängig ist und dem vorrangigen Ziel der Preisstabilität verpflichtet.“ Derselbe Tenor findet sich im Karlsruher Urteil vom 12. Oktober 1993. Damals erklärten die Verfassungsrichter den Vertrag von Maastricht zwar für konform mit dem Grundgesetz, akzeptierten ihn jedoch nur mit einer strikten Interpretation seines Inhalts – mit einer Interpretation, die mit den groben Vertragsverletzungen zwecks Euro-Rettung längst überrollt wurde. Die Nationen blieben „Herren der Verträge“, urteilte Karlsruhe, und sie könnten die Zugehörigkeit zur EU „letztlich durch einen gegenläufigen Akt auch wieder aufheben“.

Die Wirren des Brexits

Eben das haben die Briten getan. Damit sind künftige Austritte keine bloße Theorie mehr. Wir haben dank Brexit eine Fallstudie, die zeigt, was gut oder schlecht laufen kann. Zuvor war nur Grönland, ein autonomer Teil Dänemarks, 1982 per Referendum aus der EU ausgetreten, die sich damals noch EG nannte. Die Grönländer wollten ihre Fischereirechte nicht abtreten. Der Brexit hingegen kam unbeabsichtigt und überraschend. Weil David Cameron, britischer Premier von 2010 bis 2016, der UK Independence Party des begnadeten Populisten Nigel Farage das Wasser abgraben wollte, versprach er ein Referendum für den Fall seiner Wiederwahl im Mai 2015. Er gewann die Wahl, er hielt sein Versprechen, abgestimmt wurde am 23. Juni 2016. Nachdem Cameron in harten Verhandlungen mit Brüssel Konzessionen herausgeholt hatte, forderte er seine Landsleute auf, für den Verbleib in der EU zu stimmen. Noch am Vortag des Referendums standen die Chancen für den Brexit in den Wettbüros der Londoner Buchmacher lediglich bei 25 Prozent. Dann stimmten 51,89 Prozent der Briten für den Austritt. Cameron hatte sich verkalkuliert.

Seine Nachfolgerin Theresa May ließ sich Zeit bis zum März 2017. Erst dann schickte sie den Austrittsantrag an Donald Tusk, den damaligen Präsidenten des Europäischen Rats. Es folgten bittere, zeitweise chaotische Verhandlungen, die mehr als einmal zu scheitern drohten. Der von Brüssel als Unterhändler bestellte Franzose Michel Barnier tat alles, um den Briten das Leben schwer zu machen. Die Prozedur sollte andere abschrecken. Der Brexit sollte sich als Fehlentscheidung erweisen. Zweimal musste die im EU-Vertrag vorgesehene Zwei-Jahres-Frist verlängert werden. Erst am 31. Januar 2020 verließ das Vereinigte Königreich die Union, dann folgte eine Übergangsphase und am 1. Januar 2021 auch der Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion.

Aus den britischen Scheidungsqualen den Schluss zu ziehen, dass der Brexit nur als abschreckendes Exempel taugt, wäre dennoch falsch. Die Briten hätten die Verhandlungen abbrechen, ohne Vertrag aussteigen und sich einseitig auf freien Handel festlegen können. Vor allem aber agierten sie erstaunlich unprofessionell. Die von London ernannten Unterhändler wechselten schneller als die Regierungschefs. Die politische Klasse des Königreichs zeigte sich tief zerstritten. Die Loyalitäten, mit denen die EU selbst in Großbritannien rechnen konnte, blieben wirkmächtig. Schließlich wollte die große Mehrheit des Unterhauses noch vor dem Referendum in der EU bleiben. Man kann sich leicht vorstellen, welcher Zerreißprobe Deutschland ausgesetzt wäre, würde sich das Volk hierzulande tatsächlich für den Dexit entscheiden.

Eine Katastrophe wäre er nicht, auch wenn diese immer wieder an die Wand gemalt wird. Auch für das Königreich stellte sich der Brexit nicht als Katastrophe heraus. Bekanntlich hassen die Finanzmärkte nichts mehr als andauernde Unsicherheit und Schocks, die ja definitionsgemäß aus heiterem Himmel kommen. Weil der Brexit nicht „eingepreist“ war, stieg der Euro sofort nach dem Referendum von 0,76 bis auf gut 0,92 Pfund im darauffolgenden Jahr. Erst 2019 wurde die Marke von 0,93 – letztmalig – für kurze Zeit minimal überschritten. Als der Brexit vollzogen war, verbilligte sich der Euro wieder bis auf 0,8261. Zuletzt notierte er um 0,86. Die zeitweise sehr hohen Euro-Kurse aus dem Jahr 2008 wurden mit und nach dem Brexit nie wieder erreicht.

Noch weniger dramatisch wirkte sich das britische Referendum von 2016 auf das reale Bruttoinlandsprodukt Britanniens aus. Obwohl sich in- und ausländische Unternehmen wegen der Hängepartie mit Investitionen zurückhielten, hielt sich das BIP-Wachstum im Plus. Erst 2020 stürzte es wegen der Corona-Krise ab, sogar mehr als das deutsche, erholte sich aber 2021 auch kräftiger als Letzteres. Seitdem entwickelt sich die britische Volkswirtschaft besser als die deutsche. 2022 war sie mit einem Wachstum von 4,1 Prozent stärker als die deutsche mit nur 1,8 Prozent. 2023 verzeichnete die britische Wirtschaft ein leichtes Wachstum, während die deutsche um 0,3 Prozent schrumpfte. 2024 wird es voraussichtlich ähnlich aussehen. Die Behauptung, das Königreich habe sich mit dem Brexit ökonomisch schwer geschadet, ist reine Propaganda. Auch das Volumen des deutsch-britischen Handels hat sich nach dem Rückgang wieder deutlich erholt.

Im Dezember 2023 überraschte das Centre for Economics and Business Research, ein bekannt treffsicheres Londoner Institut, mit der Prognose, dass die britische Wirtschaft innerhalb der nächsten 15 Jahre die leistungsstärkste in Europa sein werde, während Deutschland an Dynamik verliere. Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Brexit seien „entweder übertrieben oder noch nicht ausreichend erforscht“, sagte das Institut. Derselbe Befund dürfte für den deutschen EU-Status gelten: Seine Vorteile werden entweder überschätzt oder sind nicht genau nachweisbar. Belegbar sind allerdings die Eingriffe aus Brüssel, die zulasten der deutschen Industrie gehen. Beispiele sind die absurde, für den Mittelstand kaum zu bewältigende Bürokratie oder das schikanöse und praxisferne Lieferkettengesetz, bei dem Berlin überstimmt wurde, oder die zerstörerische Regulierung der für Deutschland so wichtigen Autobranche. Oft wird darüber geklagt, selten wird der Urheber des Übels benannt.

Blick in die Geschichte: Es ging auch ohne EU

Die Geschichte lehrt, dass Wohlstand und wirtschaftlicher Fortschritt keine supranationalen Konstrukte und keine Einheitswährung voraussetzen. In der Epoche vor 1914 konnten die Europäer jederzeit und ohne behördliche Auflagen ihr Land verlassen und in ein anderes übersiedeln. Sie konnten ihr Geld ohne Obergrenze und in bar in eine andere Währung tauschen. Sie konnten Waren aus dem Ausland genauso kaufen wie die aus der Heimat. AEG und Siemens dominierten die europäische Elektroindustrie, Bayer und Hoechst produzierten 90 Prozent der industriellen Farbstoffe der Welt. Die vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes (Kapital, Dienstleistungen, Waren und Personen) sind keine Erfindung Brüsseler Bürokraten. Sie existierten schon einmal, nämlich bis 1914, und ganz ohne teuren europäischen Machtapparat.

Und die Struktur des deutschen Außenhandels wich nur wenig von der aktuellen ab. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges wurden acht Prozent mit den USA abgewickelt und 75 Prozent mit Europa. 2023 wurde für 1.087 Milliarden Euro nach Europa einschließlich der EU exportiert und für 157 Milliarden in die USA. Insgesamt beliefen sich die deutschen Ausfuhren auf 1.590 Milliarden Euro. Wie war das damals möglich ohne EU, ohne überregulierten Binnenmarkt, ohne Euro? Wie kann es sein, dass der deutsche Handel mit der Schweiz floriert, obwohl die Eidgenossenschaft außerhalb der EU bleibt? Der Warenaustausch sucht sich immer seinen Weg, und dies bevorzugt in der Nachbarschaft, solange er nicht behindert wird. Und übrigens: Warum geht es den Schweizern besser als den Einwohnern jedes anderen EU-Landes? Nach EU-Logik hätten ihre seit Jahrzehnten starke Währung und die tiefen Steuern nicht nutzen, sondern schaden müssen.

Längst verdrängt und vergessen sind die Hoffnungen und Versprechungen, die mit Binnenmarkt und Euro verknüpft wurden. Im Jahr 2000 beschloss Brüssel eine sogenannte Lissabon-Strategie und nach Politbüro-Art einen Zehn-Jahres-Plan. Er sollte die EU zum „wettbewerbsfähigsten“ Wirtschaftsraum der Welt machen. Zehn Jahre später ließ sich die Kommission unter José Manuel Barroso eine bombastische „Wachstumsstrategie 2020“ einfallen. Nichts davon wurde erreicht. Die Pläne waren ihr Papier nicht wert. Gemessen am Wirtschaftswachstum, klafft die Schere zwischen der EU und den USA inzwischen weiter auseinander als es sich selbst die schlimmsten Pessimisten vorstellen konnten.

Am ersten deutschen Wirtschaftswunder der Nachkriegszeit hatte die damalige Europäische Wirtschaftsgemeinschaft noch ihren Anteil. Für die deutschen Überschüsse im Außenhandel flossen der Bundesbank Goldbarren und harte Devisen zu. Jetzt sind es nur noch Target-Forderungen. Die Vorstellung, dass mit dem Euro ein zweites Wirtschaftswunder gezündet werden könnte, hat sich als Phantasiegebilde herausgestellt. Dank historisch tiefer Zinsen im ersten Jahrzehnt seiner Existenz hat er in Südeuropa ein Strohfeuer entfacht, das in der Überschuldung wieder erlosch. Dann folgten ab 2010 die Krisenjahre und dann Null-Zins-Politik und Monetarisierung von Staatsschulden mit den vorhersehbaren inflationären Konsequenzen. Unter dem Strich hat der Euro nur Geld gekostet.

Im Schuldensumpf: Geld ist der Kitt

Als Krisenbarometer hat sich der Zinsabstand südeuropäischer Staatsanleihen zu deutschen Staatspapieren bewährt, gemessen an der zehnjährigen Laufzeit. In den Jahren der akuten Euro-Krise explodierten die Aufschläge, weil die Investoren am Kapitalmarkt mit dem Risiko von Staatspleiten rechneten. Im vergangenen Herbst rentierten die italienischen Anleihen noch um zwei Prozent höher als deutsche, in diesem April hatte sich der Aufschlag auf 1,35 Prozent ermäßigt. Dabei gibt die italienische Staatsschuld mit 138 Prozent des BIP (Stand Ende 2023) ein düsteres Bild ab. Für 2024 wird ein Haushaltsdefizit von 7,2 Prozent des BIP prognostiziert. Bis zu 360 Milliarden Euro wird Rom im laufenden Jahr neu finanzieren müssen. Auch die Schuldenstände Griechenlands und Frankreichs mit gut 160 beziehungsweise 111 Prozent des BIP sind längst aus dem Ruder gelaufen. Die vertraglich vereinbarte Obergrenze von 60 Prozent liegt außer Reichweite. Schweden hingegen, kein Euro-Mitglied, glänzt mit einer tiefen Verschuldung von nur 31 Prozent.

Trotzdem herrscht derzeit Ruhe an der Front. Um das zu erklären, muss man den Modus Operandi der EU und besonders der Euro-Zone verstehen. Zum einen werden die Verträge ungeniert gebrochen, wenn es opportun ist. Zum anderen werden die Probleme mit Geld zugedeckt: Die EZB übernimmt Staatsschulden in ihre Bücher, obwohl ihr das verboten ist, und die Kommission verschuldet sich und verleiht Geld, obwohl auch dafür die Rechtsgrundlage fehlt. Mit dem Corona-Wiederaufbaufonds, der teurer wird als die zunächst veranschlagten 750 Milliarden, wurde vor allem Italien gestützt. Wie die Kommission das Geld auftreiben will, um die Kredite an die Gläubiger zurückzuzahlen, ist immer noch ungeklärt. Keine Spur von Finanzdisziplin, weder in Brüssel noch bei den Südeuropäern.

Dass das Konstrukt nicht auseinanderbricht, ist vor allem den angeblich reichen Deutschen zu verdanken. Beim regulären EU-Haushalt spielt die Bundesrepublik ebenso wie beim Corona-Fonds und bei anderen Programmen die Rolle des größten Nettozahlers. Ohne den Big Spender könnten die acht osteuropäischen Staaten, die sich vor 20 Jahren der EU angeschlossen haben, nicht ruhiggestellt werden. Nach den Erfahrungen mit der sowjetischen Kommandowirtschaft sind sie allergisch gegen Fremdbestimmung. Die Kommission wiederum nutzt die jährlichen Überweisungen als Hebel, um sie schlecht und recht auf Linie zu bringen. Ohne den Einsatz von sehr viel Geld würden EU und Euro-Zone auseinanderfallen.

Hier liegt auch der entscheidende Unterschied zwischen Brexit und Dexit. Großbritannien, kein Mitglied der Euro-Zone und des Schengenraums, war nur halb dabei. Deutschland hingegen gewährt den Schuldnerstaaten mit dem Target-Saldo der Bundesbank einen bequemen Überziehungskredit und garantiert implizit die Schuldentragfähigkeit und Bonität der Euro-Zone – jedenfalls, solange die Finanzmärkte an die Garantie glauben. Sie schauen immer nur auf die moderate offizielle deutsche Schuldenquote von 64 Prozent, nicht aber auf die weitaus höhere implizite, in der die künftigen Zahlungsverpflichtungen des deutschen Staates enthalten sind. Würde Deutschland nicht mehr zahlen können oder ausscheiden, wäre die EU am Ende.

Das wissen auch die Populisten aus Frankreich und Italien, die zusammen mit der AfD im Europäischen Parlament sitzen. Ihnen ist das Hemd näher als der Rock. Weil ihre Länder von dem bestehenden Arrangement profitieren, haben sie sich von ihren früheren Austrittsideen verabschiedet. Auf das Europaprogramm der AfD werden sie nicht einschwenken wollen. Der gemeinsame Nenner der EU-Skeptiker und Souveränisten kann nur darin bestehen, Front gegen Machtgier und Verselbständigung von Kommission und EuGH zu machen und den schleichenden Kompetenzverlust der Nationalstaaten zu stoppen. Auch im Widerstand gegen die irreguläre Migration sind sie sich einig. Wenn sich dafür zusammen mit den Osteuropäern, genauer: den Mitteleuropäern, Mehrheiten im Straßburger Parlament finden, wechselt das europäische Chamäleon seine Farbe.

Roland Baader nannte den konstruktivistischen Rationalismus, der dem EU-Modell zugrunde liegt, eine „furchtbare Verirrung des menschlichen Geistes“. Zugleich sah er die zahllosen „Verästelungen und Verknüpfungen“ dieses Netzwerks. Die Utopie eines freien Europas will das Netz zerreißen. Um es zu schwächen, braucht es Überzeugungsarbeit, Bündnisse und politischen Pragmatismus.