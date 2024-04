DeutschlandBrief Der Preis, den Kiew zahlt

26. April 2024

Wer weist jetzt den Weg, der Papst oder Emmanuel Macron?

von Bruno Bandulet

Papst gegen Macron: Erinnerungen an den Krimkrieg

Ob der Krieg in der Ukraine mit seinen immensen Kosten und menschlichen Opfern schon in diesem Jahr endet, ist ungewiss. Aber das Blatt hat sich gewendet. Die ukrainische Sommeroffensive, auf die große Hoffnungen gesetzt wurden, ist längst gescheitert. Die russischen Truppen verbuchen Geländegewinne, ihre Überlegenheit an Material und Soldaten beginnt sich auszuwirken. Die kommenden Monate werden am Boden schwierig für die Ukraine, auch wenn es gelungen ist, die russische Schwarzmeerflotte lahmzulegen.

In die verfahrene Lage platzte im März ein Interview des Papstes mit dem Schweizer Fernsehen. „Wenn du siehst, dass du besiegt bist, dass die Dinge nicht gut laufen, dann musst du den Mut haben, zu verhandeln“, sagte der Pontifex. „Schäme dich nicht, zu verhandeln, ehe es noch schlimmer wird.“

Die politische Klasse hierzulande, die sich offenbar auf einen langen Krieg eingerichtet hat, reagierte erwartungsgemäß mit „Verwunderung und Entsetzen“, wie die „FAZ“ meldete. Auch Kiew lehnt nach wie vor Verhandlungen ab, solange Russland die besetzten Gebiete nicht räumt. Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte schon im November 2022 ein Dekret unterzeichnet, das jegliche Gespräche mit Wladimir Putin offiziell verbietet. Er sei, erklärte er damals, nur mit einem anderen russischen Präsidenten zum Dialog bereit. Da sich die zeitweise auch in Washington gehegte Hoffnung auf einen Machtwechsel im Kreml zerschlagen hat, stellt sich die Frage, ob Selenskyj umdenken muss, falls sich die Front nicht halten lässt – und wie der Westen reagieren würde. Richtig ist aber auch: Besiegt ist die Ukraine noch nicht.

Emmanuel Macron denkt schon über den Einsatz von Nato-Truppen nach, während der deutsche Bundeskanzler eine Eskalation des Krieges ablehnt. Konsequent zu Ende gedacht, läuft Macrons Intervention auf eine Neuauflage des Krimkriegs von 1854 bis 1856 hinaus. Damals kämpften englische und französische Truppen gegen die Russen – und Preußen und damit der Deutsche Bund blieben ebenso neutral wie Österreich. Fürst Metternich, der Staatsmann der Habsburger, wollte sich „weder als Avantgarde des Ostens gegen den Westen noch des Westens gegen den Osten missbrauchen lassen“. Auch die derzeitige Kriegspropaganda in westlichen Medien erinnert an den Krimkrieg. Schon damals wurde Russland dämonisiert, schon damals wurde eine westliche Wertegemeinschaft beschworen. Selbstverständlich wird auch dieser Krieg mit Verhandlungen, mit einem Waffenstillstand und letzten Endes mit einem Abkommen enden. Er hätte schon vor der russischen Invasion im Februar 2022 verhindert und er hätte selbst danach abgebrochen werden können. Kiew und Moskau bräuchten nur auf Vereinbarungen zurückzugreifen, die immer noch in den Schubladen liegen. Die geopolitische Quintessenz eines Friedensvertrages müsste – vergleichbar mit dem Metternich-Satz – darin bestehen, dass der Westen die Ukraine nicht als Speerspitze gegen Russland instrumentalisiert und Russland diese nicht als Speerspitze gegen den Westen. Das Resultat wäre ein neutraler Status.

Anschluss an die Nato? 2014 hatten die USA gewonnen

An der Neutralität hielt die Regierung in Kiew noch lange nach der Unabhängigkeit im eigenen Interesse fest. Ein Beitritt zum westlichen Militärbündnis war in der ukrainischen Bevölkerung keineswegs populär, als die Nato ihn 2008 auf amerikanisches Drängen auf die Agenda setzte. Verdrängt wird in den westlichen Medien auch, dass Putin zu keinem Zeitpunkt irrational agierte und dass es für die Annexion der Krim 2014 und die Invasion 2022 für ihn nur einen einzigen realpolitischen Grund gab: nämlich, die Expansion der Nato zu verhindern. Genau das bestätigte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am 7. September 2023 in einer Rede vor dem außenpolitischen Ausschuss des EU-Parlaments. Er erinnerte an einen Vertragsentwurf, den Präsident Putin im Herbst 2021 dem Westen vorgelegt hatte. Die Nato sollte schriftlich zusagen, sich nicht weiter auszudehnen. „Das war das, was er uns schickte“, sagte Stoltenberg, „und es war eine Vorbedingung, die Ukraine nicht anzugreifen. Das haben wir natürlich nicht unterschrieben.“ Stoltenberg fuhr fort: „Also eröffnete er den Krieg, um die Nato, um mehr Nato in der Nähe seiner Grenzen zu verhindern.“

Treffender lässt sich der Hintergrund des Krieges nicht zusammenfassen. Bei einer früheren Gelegenheit zitierte der Papst denn auch einen befreundeten ungenannten Staatsmann mit den Worten, die Nato belle an den Toren Russlands. Was die Frage aufwirft, ob das Ziel einer Nato-Mitgliedschaft die schrecklichen Verluste an Menschenleben und den Ruin der ukrainischen Volkswirtschaft wert war. Noch 2005 hatte der Russland-Gegner Viktor Juschtschenko die Wahlen nur knapp gewonnen. Im Süden und im Osten der Ukraine entschied sich eine klare Mehrheit für den von Moskau favorisierten Wiktor Janukowitsch. Insbesondere die Industrieregion des Donbass wollte sich weder der Nato noch der EU anschließen. Moskau interpretierte das Wahlergebnis so, dass die Zukunft der Ukraine noch unentschieden war. Niemand im Kreml dachte an Krieg. Und 2010 wurde Janukowitsch dann doch zum Präsidenten gewählt. Im Februar 2014 wurde er dann unter Bruch der Verfassung gestürzt. Damit hatten die USA das Spiel gewonnen. Der Kreml musste den Verlust seines Marinestützpunktes in Sewastopol befürchten und besetzte die Krim. Im Donbass rissen Separatisten die Macht an sich. An den Unruhen in Kiew, die Ende November 2013 ausbrachen und mit der Flucht des Präsidenten endeten, war Selenskyj nicht beteiligt. Er hielt sich wegen geschäftlicher Interessen in Moskau auf. Anlass für die Demonstrationen auf dem Maidan waren die grassierende Korruption im Lande, an der sich bis heute wenig geändert hat, und die Entscheidung von Janukowitsch, auf ein Abkommen mit der EU zu verzichten, nachdem er in Moskau einen Kredit über 15 Milliarden Dollar herausgeholt hatte.

2014 kam Petro Poroschenko an die Macht. Er hatte einen antirussischen Wahlkampf geführt und zugleich versprochen, dem Land Frieden zu bringen. 2018 fuhr er zur Sicherheitskonferenz nach München, empfahl die Ukraine als „Europas Schild und Schwert“, ein später von Selenskyj übernommenes Narrativ, stieß aber auf wenig Resonanz bei den westeuropäischen Regierungen. Das Interesse an der Krim und an den Gefechten im Donbass, die weit mehr als eine Million Menschen in die Flucht trieben und über 10.000 Zivilisten das Leben kosteten, hielt sich in Grenzen. Und dann verlor Poroschenko 2019 die Wahlen gegen einen russischsprachigen Juden aus Krywyj Rih, der in der Ukraine, aber auch in Russland als Komödiant Karriere gemacht hatte. Auch er versprach Frieden. Auch er verhandelte mit Putin. Den Rivalen Poroschenko ließ er noch vor dem russischen Angriff wegen Landesverrats anklagen und enteignen.

Minsk II: Als Selenskyj als Verräter beschimpft wurde

2019 war das Minsker Abkommen von 2015, bekannt als Minsk II, noch nicht gescheitert. Die Ukraine hatte sich verpflichtet, das Land zu dezentralisieren, den abtrünnigen Oblasten im Osten Autonomie zu gewähren und dort Wahlen abzuhalten und zu respektieren. Als Selenskyj an die Macht kam, ließ er die Straßenverbindungen in den Osten wieder öffnen, ging auf die dortige Bevölkerung zu und versprach ihr Wahlen nach ukrainischem Recht. Die Ultras in Kiew und anderen Städten gingen zusammen mit Poroschenko und seiner Partei auf die Straße und protestierten gegen die vermeintliche Kapitulation vor Russland.

Selenskyj ließ gleichwohl den Gesprächsfaden nicht abreißen. Im Dezember 2019 fuhr er nach Paris und konferierte mit Putin im Élysée auf Russisch. Der warf ihm vor, Kiew habe die Minsker Zusagen nicht eingehalten, die Verfassung nicht geändert, dem Donbass keine Autonomie gewährt und keine Wahlen abgehalten. Selenskyj wiederum bestand auf dem Abzug der russischen Einheiten in den Separatistengebieten. Zugleich machten die Russen Zugeständnisse, um den Friedensprozess in Gang zu halten. Sie legten einen Streit über Schulden bei und überwiesen an Kiew knapp drei Milliarden Dollar. Zudem unterzeichneten sie einen Fünfjahresvertrag über die Durchleitung von russischem Erdgas nach Europa, was der Ukraine jährliche Einnahmen von mehreren Milliarden Dollar sicherte.

Die Opposition im ukrainischen Parlament beschimpfte Selenskyj als Verräter. Endgültig beerdigt wurde Minsk II, als das ukrainische Parlament im Juli 2020 die von den Regierungen in Kiew und Moskau verhandelten Wahlen offiziell ablehnte. Selenskyj war sich im Übrigen darüber im Klaren, dass sich der Donbass bei einer freien Abstimmung für Russland entscheiden würde – nachzulesen in dem bei Goldmann erschienenen Ukraine-Buch „Vor den Augen der Welt“, verfasst von Simon Shuster, einem bestens informierten Korrespondenten des amerikanischen Magazins „Time“.

Wenn aber die Ostukraine und erst recht die Krim unter Kiews Herrschaft nicht zurückkehren wollen, dann würde nach einer Wiederherstellung der Ukraine in den Grenzen von 2013 auf den völkerrechtswidrigen russischen Angriff eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts folgen. Dann würden sich Geheimdienst und Militär der Ukraine an den Kollaborateuren und lokalen Amtsträgern rächen wie früher schon in zurückeroberten Gebieten. Das westliche Beharren auf der Unverletzbarkeit der Grenzen überzeugt nicht. Den Kosovaren wird auch nicht zugemutet, unter die Fuchtel Serbiens zurückzukehren.

Istanbul: Der letzte Versuch, den Krieg einzufrieren

Die Option besteht immer noch, an die Ergebnisse der Verhandlungen in Istanbul im Frühjahr 2022 anzuknüpfen. Damals hatte die ukrainische Delegation, angeführt von Selenskyjs Vertrautem Dawyd Arachamija, den Russen ein Friedensabkommen unterbreitet: Kiew würde auf den Anschluss an die Nato verzichten, sich für die Neutralität entscheiden und dafür Sicherheitsgarantien Russlands und des Westens erhalten. Der Status quo der Krim, so der ukrainische Vorschlag, sollte 15 Jahre lang beibehalten werden. Über die territorialen Fragen betreffend der im Osten und Süden besetzten Gebiete sollten beide Staatschefs verhandeln. Von einer Entnazifizierung und Demilitarisierung der Ukraine war im Istanbuler Kommuniqué keine Rede mehr. Am 29. März 2022 versprach die russische Delegation in Istanbul, die Truppen aus der Region Kiew abzuziehen, „um das beiderseitige Vertrauen zu stärken“. Am 30. März begann der Rückzug. Der Krieg hätte tatsächlich nach wenigen Wochen beendet, der Konflikt eingefroren werden können. Dass die Vereinbarung von Istanbul dann doch nicht umgesetzt wurde, lag an den USA – so der damalige israelische Premierminister Naftali Bennett, der an den Verhandlungen als Vermittler beteiligt war. Washington habe den Friedensprozess „blockiert“. Dem britischen Premier Boris Johnson fiel die Aufgabe zu, Selenskyj die Botschaft zu überbringen. Abgesehen davon hätte Selenskyj amerikanische Rückendeckung gebraucht, um nicht von den Ultras gestürzt zu werden.

Ob der vom Papst angemahnte Friedensprozess eine Chance hat, hängt davon ab, wie die Kriegsparteien ihre Interessen einschätzen. Sie müssten sich Vorteile davon versprechen. Kiew müsste zu dem Schluss kommen, dass die Krim und der Donbass nicht zurückerobert werden können und dass im schlimmsten Fall ein Zusammenbruch der Front droht – dann wäre die ukrainische Verhandlungsposition ungleich schlechter als gegenwärtig. Aus der Sicht Moskaus spricht wenig dagegen, zu den Vereinbarungen von Istanbul zurückzukehren. Denn das primäre Kriegsziel, die Neutralität der Ukraine, wäre erreicht. Außerdem kann ein Krieg, der noch Jahre dauert, nicht im russischen Interesse liegen. Die westlichen Sanktionen, die bisher verkraftet werden konnten, würden der russischen Wirtschaft zunehmend schaden. Der russische Vorsprung in der Rüstungsproduktion würde schwinden, falls der Westen ernsthaft auf Kriegswirtschaft umstellt. Und die dann irgendwann fällige Generalmobilmachung, die Putin bisher vermieden hat, wäre sehr unpopulär in Russland.

Und die Amerikaner? Sie hätten den Stellvertreterkrieg nicht unbedingt verloren, aber ihr Ziel, den Anschluss der Ukraine an die Nato, verfehlt. Andererseits konnten sie sich in der Ostsee festsetzen und ihre hegemoniale Stellung in Europa revitalisieren. Aber sie müssten eine erhebliche politische und finanzielle Investition abschreiben. Die CIA müsste ihre Stützpunkte in der Ukraine räumen und die im Verlauf von zehn Jahren aufgebaute Infrastruktur aufgeben. Wie eng und weitreichend die CIA und andere US-Dienste vor allem mit dem ukrainischen Militärgeheimdienst HUR zusammenarbeiten, enthüllte die „New York Times“ in einem langen Bericht vom 25. Februar dieses Jahres. Danach teilen die Amerikaner ihr Wissen über russische Truppenbewegungen und identifizieren die Ziele für ukrainische Raketenschläge. Und die CIA trainierte eine neue Generation ukrainischer Agenten, die nicht nur in Russland, sondern auch im Rest Europas im Einsatz sind. Mit seinen Erkenntnissen und Fähigkeiten wurde der ukrainische Spionageapparat „zu einem der wichtigsten Geheimdienstpartner Washingtons gegen den Kreml“, so das amerikanische Blatt. Als der Artikel erschien, hatte CIA-Direktor William J. Burns gerade seinen zehnten Besuch in Kiew seit der Invasion absolviert. Die Realitäten dieses Stellvertreterkriegs sind selbstverständlich in Moskau bekannt. Ende 2021, als Putin intern die Chancen einer Invasion abwog, berichtete ihm einer seiner Geheimdienstchefs, die CIA kontrolliere zusammen mit dem britischen MI6 die Ukraine und baue sie zu einem Brückenkopf für Operationen gegen Russland aus.

Wirklich berechenbar sind die Amerikaner trotzdem nicht. Auch der Konflikt um Afghanistan begann als Stellvertreterkrieg gegen Russland. Am Ende opferten sie ihre Verbündeten in Kabul und gingen einfach weg. Der Ruin des Landes wurde abgehakt als Kollateralschaden. Heute sehen beide Parteien in Washington den Hauptgegner in China. Nicht nur Donald Trump könnte zu dem Schluss kommen, dass es töricht ist, die Russen in die Arme der Chinesen zu treiben. In einer Studie über die „künftige US-Friedenspolitik gegenüber Russland“ schrieb die einflussreiche Rand Corporation: „Langfristig werden die Vereinigten Staaten Anreize haben, die Risiken und Kosten ihres Verhältnisses zu Russland zu reduzieren, um sich auf andere Herausforderungen wie China zu konzentrieren.“ Bis es so weit ist, wird Amerika einen überschaubaren Preis für den Krieg gezahlt haben, Europa einen teuren und die Ukraine einen grauenhaften.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 19. April erscheinenden Mai-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 242.