Reform im Schengenraum Europa öffnet sich für die Kosovaren

30. März 2024

Reisefreiheit für Haki und Lule

von Thorsten Brückner

Seit dem 1. Januar können die Bürger des Kosovo visumfrei in die Schengenzone reisen. Endlich, möchte man sagen! Denn bereits 2018 erfüllte das Kosovo alle Kriterien, um beim visumfreien Reiseverkehr mit Mazedonien, Serbien und nicht zuletzt Albanien gleichgestellt zu werden. Dass so viele Kosovaren in den vergangenen Jahren versucht haben, …