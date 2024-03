Alles wird gut Von Monstern, Hexen und Visionären

16. März 2024

Prämierter Beitrag zum libertären Literaturpreis 2023, Platz zwei

von Sebastian Dörn

Die Hexen aus dem Monstertal

In einem Tal lebten kleine, fleißige und gutmütige Monster. Diese kleinen Bewohner des nach ihnen benannten Monstertals hatten ein flauschiges Fell, große freundliche Augen und zwei winzige Hörner auf dem Kopf. Das Monstertal war weltbekannt für seine exzellente Schoggi und die traumhaften Schaukeln, die die kleinen Monster über alles liebten. An zahlreichen Orten im Monstertal hingen öffentliche Schaukeln, die das Leben der kleinen Monster bereicherten. Wohlhabende Monster besaßen ihre eigene wundervoll verzierte Schaukel im Vorgarten. Die ansässigen Monsterunternehmen galten als geschäftstüchtig und innovativ. Sie verbesserten kontinuierlich ihr Expertenwissen in der Schoggi- und Schaukelproduktion. Kunden von überallher kauften begeistert die hervorragenden Produkte aus dem Monstertal.

Das Monsterleben hätte so schön sein können, wenn nicht hin und wieder böse Drachen eine Rezession mit Arbeitslosigkeit über die Monsterwirtschaft gebracht hätten. Diese Zeiten machten die kleinen Monster immer ängstlich und traurig. Sie verdienten weniger Monstertaler, mussten mehr sparen und konnten sich weniger Schoggi kaufen. Die Obermonster aus der Monsterregierung suchten nach einem Ausweg aus den wiederkehrenden Wirtschaftskrisen, denn sie bangten um ihre Wiederwahl bei den nächsten Monsterwahlen.

Eines Tages erschien die Hexe Keynes im Monsterpalast, dem Sitz der Monsterregierung. Sie besaß einen Lehrstuhl für „Voodoo-Ökonomie“ an der Hexenfakultät der Märchenwalduniversität. In ihrem Zauberbuch „Allgemeine Theorie der Voodoo-Ökonomie und des Geldes“ erklärte sie ihre neuartige Quacksalberei: „Der Markt kann versagen, wenn Konsumenten und Unternehmen zu wenig Geld ausgeben und damit zu wenig Nachfrage ausüben. Der Monsterstaat muss diese Lücke ausfüllen und mehr ausgeben, auch wenn dadurch Schulden entstehen.“ Die Monsterregierung brauche dazu nur neue Monstertaler zu erschaffen, die von Zauberhand scheinbar alle Probleme beseitigten. Sobald böse Drachen am Horizont erschienen, warf die Monsterregierung mit den Monstertalern um sich: Es gab beispielsweise eine Abwrackprämie für Schaukeln, eine Förderung von E-Schaukeln und einen reduzierten Mehrwertsteuersatz für Bio-Schoggi. Die Obermonster sicherten sich dadurch eine breite Zustimmung bei den nächsten Monsterwahlen.

Die Elfe Augustina von Hayek warnte die kleinen Monster vor der Lehre der Hexe Keynes: „Der Motor einer Marktwirtschaft ist das Angebot, nicht die Nachfrage durch den Konsum. Eine Kaufkraft erwächst erst aus der Produktionstätigkeit. Man muss zuerst produzieren, bevor man das Einkommen konsumieren kann. Mit Kreditausweitung kann nicht das Wunder vollbracht werden, Steine in Schoggi zu verwandeln.“ Die Elfe Augustina setzte auf das Konzept der Selbstheilung des Marktes vor den bösen Drachen der Rezession: „Keinesfalls dürft ihr künstliche Abwehrmittel wie das Erhöhen der Ausgaben oder das Anregen des Konsums einnehmen. Diese Spritzen helfen nur eine kurze Zeit, schädigen aber langfristig das Immunsystem der Wirtschaft, was die schwere Krankheit der Inflation befördert.“

Die Elfe Augustina fand im Monstertal kaum Gehör mit ihren Warnungen vor der magischen Lehre der Hexe Keynes. Die kleinen Monster wollten schaukeln statt sparen. Die Obermonster sahen in Augustina eine Spielverderberin in ihrem Drachentöter-Mythos. Die Hexe Keynes lieferte nämlich die wissenschaftliche Theorie für das Eingreifen des Monsterstaates in den freien Markt und damit ihre Daseinsberechtigung. Die Obermonster fühlten sich durch die Hexenlehre mit monstermäßigen Kräften im Kampf gegen das Böse ausgestattet. Der Monsterstaat erhob den sogenannten Keynesianismus zur Quasireligion und die Gläubigen verehrten die Hexe Keynes als Heilige. Das gläubige Monstervolk ließ sich willig davon beeindrucken, wie ihre Regierung scheinbar die Drachen besiegte. Die traurige Wahrheit war: Die Monsterpolitik besiegte die bösen Drachen nicht, sondern erzeugte noch viel gefährlichere Drachen. Die Interventionen verhinderten die Selbstheilungskräfte der Märkte. Die Monsterpolitik war die Mutter der bösen Drachen!

Aufgrund der verschwenderischen Ausgabenpolitik der Monsterregierung ging der Monsterzentralbank bald das Gold für den Monstertaler aus. Für die Hexe Keynes war das jedoch kein Problem, sie rief: „Gold ist ein barbarisches Relikt.“ Eines Tages verkündete der Obermonsterpräsident im Monster-TV die Ablösung des Monstertalers vom Gold. Das war die Geburtsstunde des Fiatgeldes, im Monstermund auch Zaubergeld genannt. Mit diesem Taschenspielertrick verkam der Monstertaler zu einem reinen Vertrauenszertifikat, der durch nichts mehr gedeckt war. Das Zaubergeld beruhte nämlich auf einer zauberhaften Geldschöpfung ähnlich wie im Märchen Rumpelstilzchen der Gebrüder Grimm. Es gab jedoch einen wesentlichen Unterschied: Das Zaubergeld entstand aus dem Nichts, es benötigte nicht einmal den Rohstoff Stroh, um es zu erzeugen. Wenn das noch das Rumpelstilzchen erlebt hätte, es wäre vor Freude ausgeflippt.

Die ökonomische Denkschule der Hexe Keynes prägt bis heute die aktive Rolle des Monsterstaats in der Wirtschaftspolitik. Nach Ansicht der Hexen funktioniere das System der Voodoo-Ökonomie durch ihr Hexeneinmaleins. Die Hexen galten zudem als Persönlichkeiten, die sich von Mächtigen magisch angezogen fühlten. Sie sonnten sich gerne in der Macht von Obermonstern. Eine Hexe himmelte den Monsterstaat als „muskelbepackten Währungsemittent“ an. Das Ganze beruhte auf beidseitigen Schmeicheleien. Auch Obermonster besaßen eine Lieblingshexe, der sie förmlich an den Lippen hingen. Bei einem hing in seinem Spind im Monsterpalast ein Poster seiner verehrten Hexe aus dem Monster-Magazin.

Der überwiegende Teil der kleinen Monster durchschaute das böse Spiel der Obermonster und Hexen nicht, bei dem sie immer die Verlierer waren. Sie verbrachten ihre Freizeit lieber mit Schaukeln oder Schoggipartys, anstatt ein Buch über finanzielle Bildung zu lesen. Hierbei schauten sie die beliebten Fernsehsendungen „Monstertals Next Topmonster“ oder „Hilfe, ich bin ein Monsterstar, holt mich hier raus“. Die kleinen Monster waren mit der Zeit in ihrem Denken bequem geworden und verließen sich in einer Form von Leichtgläubigkeit auf ihren Monsterstaat.

Monstermäßiges Gelddrucken

Im Märchenwald des Monstertals lebte versteckt eine Gemeinde von eigensinnigen Kobolden, die große graue Zipfelmützen trugen. Die Kobolde galten als durchtrieben, egoistisch und teilweise auch hinterhältig. Eine elitäre Gruppe von Kobolden leitete die Monsterzentralbank, die die staatliche Währung des Monstertalers herausgab. Diese Monsterzentralbank bekam durch die Monsterregierung den Auftrag für die Kontrolle und Steuerung der Wirtschaft im Monstertal. Die Kobolde sollten dafür den Leitzins so einstellen, dass die Beschäftigung hoch und die Inflation niedrig waren.

Die Hexen der Märchenwalduniversität versuchten auf Grundlage ihrer komplizierten Voodoo-Ökonomie-Modelle Inflationsprognosen für die nächsten Jahre zu erstellen. Es gelang ihnen jedoch kaum, die Höhe der Inflation im Monstertal sicher vorherzusagen. Oftmals lagen sie meilenweit daneben. Die gesamte Wirtschaft bestand aus einem komplexen Zusammenspiel unzähliger Teilnehmer. Es war praktisch ausgeschlossen, dass irgendein zentrales Gremium zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen traf.

Die Kobolde der Monsterzentralbank führten einmal im Monat ein großes Schauspiel auf. An diesem Tag verkündete der Oberkobold der Monsterzentralbank die Höhe der Leitzinsen. Die Kobolde tagten einen ganzen Tag in einem riesigen abgeschlossenen Raum der Monsterzentralbank. Sie genossen das geheimnisvolle Gehabe ihres undurchsichtigen Entscheidungsprozesses außerordentlich. Das Ganze wirkte wie mittelalterlicher Voodoo, an dem die Kobolde scheinbar großen Spaß fanden. Spät am Abend trat der Oberkobold vor die Monsterpresse. Die Monsteraktionäre hörten auf jedes Wort, jede Betonung und selbst auf die Dauer seiner Atempausen. Anschließend versuchten sie aus dem Gehörten und seinem Schoggisatz herauszulesen, was wohl beim nächsten Mal mit den Zinsen passieren würde.

Im Monstertal gab es eine fiese Verschwörungstheorie darüber, was die Kobolde in ihrer Marathonsitzung trieben. Angeblich säßen sie die ganze Zeit an dem großen Sitzungstisch und spielten „Monster ärgere dich nicht“ – ein beliebtes Spiel im Monstertal. Dabei tranken die Kobolde heiße Schoggi und futterten ein Honigbrötchen nach dem anderen. Ganz am Ende der Sitzung würfelten sie die Höhe der Leitzinsen aus.

Der Monsterstaat gab wie fast alle Staaten der Welt mehr aus, als er einnahm. Das fehlende Geld beschaffte er sich durch Kredite in Form von Staatsanleihen. Die Monsterzentralbank kaufte einen Teil dieser Anleihen auf, wenn deren Nachfrage zu gering war und dadurch die Zinsen stiegen. Die Kobolde zauberten das dafür benötigte Geld aus dem Nichts herbei. Simsalabim, und neue Monstertaler entstanden auf wundersame Weise.

Obermonster und Hexen versuchten, den kleinen Monstern die entstehende Inflation durch das Gelddrucken als etwas Gutes zu verkaufen; sie brächte Innovation und Wachstum, so der Tenor. Die Inflation fiel dabei nicht einfach plötzlich vom Himmel, sondern war eine bewusste Enteignung durch den Monsterstaat. Die Hexe Keynes sprach im Geheimen von einer „meisterhaften Manipulation“: Die Monsterregierung konnte durch eine anhaltende Inflation unbeobachtet einen großen Teil der Ersparnisse von den kleinen Monstern konfiszieren. Im Monstertal gab es die bekannte Geschichte des kleinen Robin-Monsters, der die Reichen bestahl und es den Armen gab. Im Inflationsprozess lag eine umgekehrte Situation vor: Der Monsterstaat nahm das Geld der Armen und bereicherte eine kleine Gruppe von Privilegierten, die nah an der Gelddruckmaschine der Monsterzentralbank saßen. Die Verlierer waren all diejenigen, bei denen das neue Geld zuletzt oder gar nicht ankam, die aber höhere Preise zahlen mussten. Dieser sogenannte Cantillon-Effekt führt zu einem Vermögenstransfer von unten nach oben.

Der Trick mit der Inflation funktionierte dabei wie folgt: Die Hexen aus der Märchenwaldfakultät behaupteten, dass die Menge an Monstertaler kaum einen Einfluss auf die Inflation besäße, sondern von Angebot und Nachfrage getrieben wäre. Um ihre Behauptung zu untermauern, zauberten die Hexen eine Neudefinition der Inflation herbei. Ursprünglich verstand man unter dem Begriff der Inflation das Ausweiten der Geldmenge. Das Märchenministerium erschuf für eine Neudefinition einen sogenannten Warenkorb, der aus einer Menge von Konsumgütern bestand. Die jährliche Teuerungsrate dieses Warenkorbs entsprach der neuen Inflationsrate im Monstertal. Dieser neue Konsumgüterpreisindex besaß einen riesigen Vorteil: Er war leicht zu manipulieren. Das Märchenministerium konnte den Inhalt oder die Gewichtung im Warenkorb verändern, spezielle Konsumprodukte, subventionierte oder höherwertige, durch minderwertige Produkte ersetzen. Obermonster und Hexen schoben zudem die Schuld an hoher Inflation bösen Spekulanten, dem Wetter oder anderen finsteren Mächten in die Schuhe. Das Ganze war ein monstergemachter Schwindel.

Die Hexen vernebelten den kleinen Monstern und teilweise auch sich selber mit der verkomplizierten Inflationstheorie die Gehirne. Nun konnte die Menge an Monstertalern steigen, ohne eine Inflation zu verursachen. Die Monster staunten, und die Hexen wunderten sich nicht. Sie waren begeistert von ihrer magischen Voodoo-Lehre: „Seht her, die Geldmengenausweitung hat nichts mit Inflation zu tun.“ Das ganze war aber keine Magie. In diesem Fall waren einfach nur die deflationären Kräfte durch den technischen Fortschritt in der Schoggi- und Schaukelindustrie stärker.

Die kleinen Monster konnten das Ganze schwer fassen, da der Kaufkraftverlust des Monstertalers zeitversetzt erfolgte und die Folgen der Gelddruckerei nicht sofort erkennbar waren. Die Inflation besaß zudem eine magische Anziehungskraft, denn viele verwechselten Geld mit Reichtum. Die kleinen Monster dachten naiv: Wenn der Monsterstaat mehr Geld druckt, werden sie alle reicher. Auf dem Papier war das auch der Fall, denn die Löhne stiegen. Nur traf dies nicht auf ihre Kaufkraft zu. Die Inflation ist nichts anderes als eine große Illusion der Täuschung, die einen Schleier von Scheinreichtum über das Monstertal warf. Eine Geldmenge in Form von Monstertalern stand immer einer Menge von Waren und Dienstleistungen gegenüber. Das Erhöhen der Geldmenge brachte keinen Mehrwert, da Geld kein Konsumgut war. Sichtbar wurde eine Geldmengenausweitung in jedem Falle bei der Vermögenspreisinflation. Das neue Geld floss nicht unmittelbar in Konsumgüter, sondern in die Teuerungsrate von Aktien, Immobilien, Edelmetallen oder Schaukeln. Alle kleinen Monster, die lediglich Einkommen aus Arbeit bezogen, verarmten mit der Zeit. Viele machten sich auch kaum die Mühe, diese Dinge zu verstehen. Sie ließen sich zudem leicht von anderen Sachen ablenken wie Monsterkarneval, Schaukel-WM oder Schoggipartys.

Bitcoin oder Teufelsgeld?

Die Inflation war eine versteckte Steuer des Monsterstaats, der durch Erhöhen der Geldmenge die Kaufkraft des Geldes verminderte. Für die kleinen Monstersparer sank damit der prozentuale Anteil an der Gesamtmenge von Monstertalern. Mittels der Inflation konfiszierte der Monsterstaat heimlich einen Teil des Vermögens der Bevölkerung, die diesen Raub oftmals nicht bemerkte.

Der Bitcoin war ein Ausweg aus dem Teufelskreis des Kaufkraftverlustes des Zaubergeldes. Je niedriger die Kosten der Geldproduktion, desto höher waren die Warenpreise. Im Monstertal war Geld die mit Abstand billigste zu produzierende Ware. Geld ist bekanntermaßen ein Speicher für geleistete Arbeit. Die Monsterzentralbank war damit nichts weiter als ein Dieb, die im Auftrag der Monsterregierung die Lebenszeit der kleinen Monster stahl. Wenn umgekehrt Geld der am teuersten zu produzierenden Ware entspräche, wären die Produktionskosten aller anderen Dinge viel günstiger. Und diese Eigenschaft trifft auf den Bitcoin zu.

Wer sich mit Bitcoin auseinandersetzt, fühlt sich meistens wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt. Die Verbreitung des Bitcoin im Monstertal war den Kobolden ein großer Dorn im Auge. Die Kobolde liebten es, aus allen Dingen ein großes Geheimnis zu machen. Sie hassten die Vorstellung eines freien, transparenten und nicht manipulierbaren Geldes. Der Bitcoin stellte für die Kobolde eine große Gefahr dar, denn er untergrub ihre zentrale Macht über das Geldsystem im Monstertal. Die Kobolde sahen im Bitcoin eine Kriegserklärung an ihr Zaubergeld des Monstertalers. Der Bitcoin war ein dezentrales System, bei dem keine zentrale Stelle die Geldmenge aufblähen konnte. In einem Bitcoin-System konnten sich die Kobolde nicht mehr so einfach auf Kosten der kleinen Monster mit neuem Geld versorgen. Die dezentrale Natur des Bitcoin zwang jeden – ob reich oder arm –, nach den gleichen Regeln zu spielen.

Kobolde, Hexen und Obermonster besaßen eine große Gemeinsamkeit: Für diese Gruppe war das Eingreifen des Staates in einem sich verändernden Marktumfeld eine zwingende Notwendigkeit für sein reibungsloses Funktionieren. Mit selbstorganisierenden und selbstregulierenden Systemen wie dem Bitcoin konnten sie überhaupt nichts anfangen. Dieser entwickelte sich in einer Art von spontaner Ordnung, ganz im Gegensatz zum Zaubergeld. Alle Prinzipien, die hinter dem Bitcoin steckten, verachteten sie zutiefst. Diese widersprachen einfach allen ihren Grundsätzen eines künstlich erdachten Geldsystems.

Die Kobolde sahen im hohen Energieverbrauch des Bitcoin eine geeignete Möglichkeit, diesen den kleinen Monstern madig zu machen. Die Hexen aus der Märchenwalduniversität erstellten im Auftrag der Kobolde eifrig Studien, die zeigen sollten, dass der Bitcoin eine riesige Umweltverschmutzung darstellte. Die Kobolde selbst gründeten in der Monsterzentralbank eine Abteilung für „Agitation und Propaganda“, die unentwegt Artikel gegen den Bitcoin verfasste. Eifrig waren sie bemüht, die alten Kamellen mit der „sinnlosen Energieverschwendung“, der „kriminellen Nutzer“ und so weiter aufzuwärmen. Alle diese Anschuldigungen gegenüber dem Bitcoin hatten sich längst als unhaltbar herausgestellt. Die Kobolde der Monsterzentralbank arbeiteten bereits mit dem sogenannten E-Monstertaler an einer eigenen digitalen Zentralbankwährung, einer sogenannten CBDC (Central Bank Digital Currency). Anstelle von Bargeld dienen hier digitale Token als gesetzliche Zahlungsmittel. Alle Bewohner des Monstertals sollten dafür ein Konto bei der Monsterzentralbank bekommen. Die Ausgabe von Geld kann ohne dazwischengeschaltete Geschäftsbanken direkt an die kleinen Monster erfolgen. Die Obermonster priesen den E-Monstertaler in den allerhöchsten Tönen an: Er solle den Alltag erleichtern, Geldwäsche bekämpfen und ein Wachstumsmotor für einen monstermäßigen Innovationssprung sein. Auch die Kobolde aus der Monsterzentralbank versprachen große Chancen für die Zukunft: „Digitale Zentralbankwährungen sind innovative und fortschrittliche Technologien, die billigere und schnellere Zahlungen unterstützen und finanzielle Eingliederung fördern.“

Die autoritätshörigen Monster hinterfragten wenig und glaubten daran, dass den Obermonstern ihr Wohlergehen am Herzen liege. Nur eine kleine Minderheit erkannte die großen Gefahren einer digitalen Zentralbankwährung. Im Gegensatz zum Bitcoin sind Zentralbankwährungen eine erlaubnispflichtige Variante. Hier entscheidet eine zentrale Instanz, wer Zugang zu diesem Geld erhält und was er damit tun kann. Der Monsterstaat wäre in der Lage, alle Transaktionen im Monstertal zu überwachen und zu zensieren. Denjenigen, die staatliche Regeln kritisieren, könnte die Monsterregierung den Geldhahn abdrehen, die Bankkonten einfrieren und sie damit vollständig vom öffentlichen Leben ausschließen. Die Monsterzentralbank wäre in der Lage, den kleinen Monstern ihr angespartes Geld per Knopfdruck durch negative Zinsen aus der Brieftasche zu nehmen.

Eine digitale Zentralbankwährung war damit lediglich ein weiterer Schritt weg vom echten Geld: Gold, goldgedeckte Papier-Monstertaler, das Zaubergeld des Fiat-Monstertalers und nun der E-Monstertaler. Eine digitale Zentralbankwährung bedrohte die grundlegenden Freiheiten der kleinen Monster, die in Zukunft einem totalitären Überwachungsstaat Tür und Tor öffnen könnte.

Die Visionäre der Märchenwalduniversität

An der Märchenwalduniversität gab es eine Fakultät für Künstliche Monsterintelligenz. Der heilige Gral der Forschung war die Konstruktion einer Maschine mit einer monsterähnlichen Intelligenz, die denken, sprechen und koordinierte Handlungen durchführen konnte. Diese künstliche Intelligenz sollte letzten Endes alles können, wozu auch die kleinen Monster in der Lage waren, inklusive eines gesunden Monsterverstandes.

Niemand an der Märchenwalduniversität hatte Ahnung, was Bewusstsein ist und wie es funktionierte. Der KI-Superstar Professor Frankenkiesel, den das „Monster-Magazin“ in die Liste der 100 einflussreichsten Monster aufnahm, glaubte nicht, dass Bewusstsein eine Voraussetzung für Intelligenz sei. Auch andere Koryphäen der Künstlichen Monsterintelligenz vermuteten, dass Bewusstsein und Intelligenz voneinander trennbar seien. Manche hielten das Bewusstsein für eine einfache Begleiterscheinung der Intelligenz oder sogar für eine reine Illusion. Die kleinen KI-Monster um Professor Frankenkiesel wollten daher einen superintelligenten Zombie erschaffen, der keinerlei bewusste subjektive Erfahrungen besaß. Er könnte nichts erleben, wie den Geschmack von süßer Schoggi oder einen Drehwurm vom vielen Schaukeln. Das Leben eines solchen Zombies würde sich nach nichts anfühlen, er könnte genauso gut tot sein.

Die künstliche Monsterintelligenz feierte im Monstertal erste Erfolge mit dem Programm MonsterChat. Einige Obermonster ließen sich bereits durch dieses KI-System ihre Reden schreiben. Sie gaben dem Programm ein: „Schreibe mir eine langatmige Rede für das Monstertal mit den Schlagwörtern Herausforderung, Nachhaltigkeit, Talerhitzung und Schoggi“. Das Programm lieferte eine Rede mit sinnentleerten Sprechblasen, die bei den Zuhörern Hirnsausen verursachte. Ein Studium der Theoretischen Schwadronierwissenschaften an der Märchenwalduniversität mit Kursen in Floskelkunde oder Worthülsenakrobatik drohte wertlos zu werden.

An der Monsterfakultät für „Glaskugel- und Visionslehre“ prognostizierten Monstervisionäre eine grandiose Zukunft für das Monstertal: „Die monstermäßige künstliche Intelligenz in Kombination mit nahezu kostenloser Energie aus Wind und Sonne wird die Kosten der meisten Produkte so stark senken, dass diese fast gratis sein werden. In zwei bis drei Jahrzehnten sind viele Güter im Monstertal im Überfluss vorhanden“, so die monstermäßigen Vordenker. Eine künstliche Intelligenz könnte die kleinen Monster dann rund um die Uhr bedienen: Serviceroboter erledigten die Haus- und Routinearbeiten, autonome Taxis führen nahezu kostenlos durchs Monstertal, smarte Robotersysteme bauten Häuser und Schaukeln, KI-Lehrer unterrichteten die Monsterkinder und KI-Ärzte therapierten die kranken Monster. Monstervisionäre schrieben begeistert: „Das Monstertal verwandelt sich in naher Zukunft in ein monstermäßiges Schlaraffenland, in dem Milch und Schoggi fließen.“

Nach Ansicht der Monstervisionäre und einiger Hexen basierte die neue Wirtschaftsordnung des Überflusses auf Teilen und Tauschen. In dieser gemeinschaftlich orientierten Gesellschaft ohne Knappheit verlören die üblichen Wirtschaftstheorien ihre Gültigkeit. Diese Modelle beruhten nämlich auf unbegrenzten Bedürfnissen und limitierten Ressourcen. Die Mechanismen von Angebot und Nachfrage sollten ohne Knappheit aufhören zu existieren. Auch das Geld würde dann allmählich überflüssig und verschwinden. Die kleinen Monster würden durch das Ende des Kapitalismus endlich vom bösen „Diktat des Eigentums“ befreit. Für die kleinen Monster machte es dann keinen Sinn mehr, etwas zu besitzen. Das visionäre Motto lautete: „Du wirst nichts besitzen und du wirst glücklich sein.“

Die Hexen und Monstervisionäre sahen in ihren Glaskugeln ein Monstertal mit einem bedingungslosen Basiseinkommen, mit denen die kleinen Monster ihre Grundbedürfnisse deckten. In dieser schönen neuen Welt bekämen sie freien Zugang zu Nahrung, Unterkunft, Transport, Kommunikation, Gesundheitsversorgung, Bildung und allen anderen Dingen, die sie im täglichen Leben benötigten. Ein Monstervisionär schlug eine Art von neuer Währung vor, welche die gesellschaftliche Stellung und Anerkennung repräsentierte. Eine KI sollte dazu Empathie und Mitgefühl aus gemeinnütziger Arbeit bewerten. In einem Armband sollten diese Werte für alle sichtbar bunt aufleuchten, wenn deren Träger viel „Gutes“ tat. Die kleinen Monster sollte dieses Belohnungssystem darin bestärken, im Sinne der Gesellschaft ein erfülltes Leben zu führen. Alle heutigen Probleme sollten in dieser wunderbaren Welt der Vergangenheit angehören.

Das Elend der modernen Märchentheorie

Die überwiegende Mehrheit der gutgläubigen Monster vertrauten ihren Autoritäten: Sie glaubten an die allwissende Macht der Obermonster, an den magischen Zauber der Hexen und an die hellseherischen Fähigkeiten der Kobolde. Die kleinen Monster langweilten sich schon bei der Vorstellung, etwas über Geld, Ökonomie oder Bitcoin zu erfahren. Themen dieser Art empfanden sie als nutzloses Wissen, das sie in ihrem Alltag nicht brauchten: Sie standen früh auf, gingen zur Arbeit, erledigten ihren Job, gingen einkaufen, machten den Haushalt, schaukelten und aßen dabei eine Tafel Schoggi. Das Leben war doch angenehm, wozu sich also mit irgendwelchen komplizierten ökonomischen Sachverhalten auseinandersetzen? Hexen und Obermonster versicherten den kleinen Monstern zudem, dass sie nur das Beste für sie im Sinn hätten. Diese Ignoranz der kleinen Monster sollte jedoch bald böse Folgen haben.

Die Hexen aus der Märchenwalduniversität entwickelten die Lehre der Hexe Keynes weiter zur Modern Monetary Theory (MMT), auch „Moderne Märchentheorie“ genannt. Nach dieser Theorie kann der Monsterstaat unbegrenzt Geld drucken und alles finanzieren, was in seinem Interesse ist. Die Hexen predigten eine verlockende Lehre der Wünsch-dir-was-Politik, was die Obermonster begeisterte. Der Monsterstaat sollte dazu einfach Geld ausgeben und alle Probleme zum Wohlergehen der kleinen Monster lösen, ohne sich Gedanken um deren Finanzierung zu machen. Die MMT-Hexen versprachen ebenfalls den kleinen Monstern, durch ihre magische Theorie das Paradies auf Erden zu erlangen. Die kleinen Monster müssten dazu nur auf ihre großen Zauberkräfte vertrauen.

Die Elfen sahen in dem Zaubertrank der MMT ein theoretisches Hirngespinst der Hexen, ein blühender und unhaltbarer Unsinn. Nach Ansicht der Elfen stellte die MMT nichts anderes als ein ökonomisches Perpetuum Mobile dar, das einen grenzenlosen Reichtum durch Magie schöpfen wolle. Jede Wirtschaft sei ein System zur Produktion von Gütern und Dienstleistungen, das auf Energie basiere. „Ohne Energie ist nichts produzierbar und Energie ist nicht aus dem Nichts erzeugbar, Energie lässt sich nicht drucken“, so die Elfen. Mit einem begrenzten Energieangebot und einer potenziell unbegrenzten Güternachfrage durch Gelddrucken entstehe zwangsläufig Inflation. Diese einfachen ökonomischen und physikalischen Gesetze verstanden die Hexen nicht. Für die Elfen zeigten einfache Logik und Wirtschaftsgeschichte, dass der Zaubertrick des unbegrenzten Gelddruckens ohne schwerwiegende Nebeneffekte mittel- oder langfristig nicht funktionieren könne. Damit wollten die MMT-Hexen die Ungerechtigkeit des Zaubergeldes weiter verschärfen.

Für die Elfen war es völlig abwegig, dass der Monsterstaat mit seiner Ausgabenpolitik die Wirtschaft nach seinen Politikzielen steuern konnte. Der Monsterstaat und seine Bürokraten besaßen niemals das erforderliche Wissen dafür. Die Hexen konnten mit ihren magischen Glaskugeln in Form komplizierter mathematischer Modelle nicht in die Zukunft sehen. Alle politischen Maßnahmen der Obermonster besaßen unabsehbare Rückkopplungen und Wechselwirkungen auf andere Gebiete. Die Elfen verglichen öffentliche Ausgaben mit einem Pokerspiel ohne Einsatz: Wenn der Monsterstaat Fehlentscheidungen treffe, verliere dieser nichts, denn er könne beliebig Geld drucken. Eine natürliche Strafe für die Bürokraten bleibe bei schlechten Investitionen aus. Die Beteiligten lernten nichts und träfen weiterhin schlechte Entscheidungen für die Bürger. Private Unternehmen gingen dagegen pleite, wenn sie dauerhaft falsche Entscheidungen träfen.

Ein bedingungsloses Einkommen, kostenlose Produkte und Energie aus dem Nichts – was für paradiesische Zustände. Den ganzen Tag auf der Schaukel sitzen und Schoggicocktails schlürfen, das wäre doch was. Die magische MMT-Theorie der Hexen verleitete die kleinen Monster zu schlechten Eigenschaften. Der Hexenzauber förderte die Bequemlichkeit und Selbstsüchtigkeit im Monstertal. Sie verführten die kleinen Monster zu dem Glauben, dass sie ein Anrecht auf irgendetwas besäßen und dass sie ihre persönliche Verantwortung aus ihrem Leben entfernen könnten.

Der Zaubertrick des unbegrenzten Gelddruckens geriet bald außer Kontrolle und brachte eine monstermäßige Inflation ins Monstertal. Die zentralistische Kontrolle und Planung aller Aspekte des Monsterlebens führten in einen verheerenden Teufelskreis mit einer obermonstermäßigen Interventionsspirale: Der Obermonsterchef versprach, mit einem monstermäßigen Doppelwumms die Inflation mit Preisobergrenzen und Subventionen zu senken. Der Monsterstaat subventionierte die Produktion von qualitativ minderwertiger Schoggi in staatsnahen Betrieben. Viele traditionelle Schoggiproduzenten verließen daraufhin das Monstertal. Die beiden Exportschlager aus dem Monstertal verkamen zu einer minderwertigen Papp-Einheitsschaukel und einem ekligen Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt, den außerhalb des Tals niemand mehr kaufen wollte. Der Monstertaler fiel dadurch ins Bodenlose und Importgüter wurden unbezahlbar.

Das Monstertal verwandelte sich durch die wirtschaftliche Zentralplanung immer mehr von einer freien Marktwirtschaft in eine autoritäre Machtwirtschaft in Form einer sozialistischen Gesellschaft. Ein geschlossenes System mit riesigen Mauern und mächtigen Torwächtern. Die starke Zentralisierung des Geldes und der Banken zerstörte den Mittelstand und förderte das Entstehen großer unproduktiver Zombieunternehmen. Mit der Abschaffung des Bargeldes durch die digitalen Zentralbankwährungen strebte der Monsterstaat durch die Hintertür nach der totalen Kontrolle über die Bevölkerung. Der allmächtige Monsterstaat ging bald dazu über, bestimmte Waren extrem zu besteuern, zu rationieren oder ganz zu verbieten. Die kleinen Monster sollten nur die Dinge essen, von denen der allwissende Monsterstaat glaubte, dass diese am besten für sie seien.

Die Elfen warnten vor den gravierenden Folgen der Politik der Obermonster: Weite Teile der kleinen Monster würden verarmen, die Infrastruktur verfallen, das Gesundheitswesen verkommen und die Umwelt verdrecken. Keine Innovationen, kein Wohlstand und vor allem kein Paradies, sondern die Hölle auf Erden. Wie alle sozialistischen Experimente der Geschichte drohte auch dieses nur Not und Elend zu hinterlassen.

Alles wird gut!

„Bitcoin ist ein Schneeballsystem“, „Bitcoin ist ein Anspruch auf nichts“ oder „Bitcoin ist nutzlose Energieverschwendung“ – Schlagzeilen dieser Art hörten die kleinen Monster in den Medien. Je mehr sie sich mit dem Bitcoin beschäftigten, desto mehr erkannten sie den Unsinn hinter diesen Meldungen: Fake News!

Mit der Zeit kamen immer mehr der kleinen Monster zu der Einsicht, dass die Wurzel allen Übels das Zaubergeld war. Das Bewusstsein dafür stieg, dass eine mächtige Bande von Zeitdieben sich von ihrer Energie und Arbeitskraft ernährte. Diese Diebesbande stahl den kleinen Monstern ihre wertvolle Lebenszeit. Wer konnte dieser Machtinstanz nur das Handwerk legen? Für einige Monster stand die Antwort fest – der Bitcoin. Die dunklen Mächte konnten trotz aller Flüche und Zaubertricks den guten Geist Bitcoin nicht mehr in die Flasche zurückstecken. Die kleinen Monster erkannten, dass alles, was Obermonster, Hexen und Kobolde zum Bitcoin sagten, voll zutraf, und zwar auf das aktuelle Zaubergeld: Es ist ein Bereicherungssystem und ein Anspruch auf nichts, das so lange funktionierte, wie sie daran glaubten.

Durch die Beschäftigung mit dem Bitcoin begaben sich die kleinen Monster auf die Suche danach, was in der Welt vor sich ging. Sie erkannten dabei ganz neue Seiten und bemerkten eine Realität, die ihnen vorher nicht bewusst gewesen war. Die kleinen Monster erwachten aus ihrer geistigen Trägheit und erlebten einen Bewusstseinswandel. Sie wollten nicht mehr fremdbestimmt in der künstlichen Gefangenschaft der Matrix leben. Sie wollten nicht mehr Sklaven eines zentralen Systems sein, das sie unentwegt kontrolliert und ausbeutet. Sie strebten nach einem eigenverantwortlichen Leben, das sie nach ihren eigenen Vorstellungen gestalten konnten.

Die kleinen Monster begannen zu verstehen, dass die Schaumschläger in ihrer Regierung vor allem deren Eigennutz dienten. Die Obermonster spielten ein böses Spiel, sie lösten ein vermeintliches Problem und schufen dabei drei neue. Die Fassade der Autorität der Obermonster bröckelte, denn sie verstießen selbst immer mehr gegen ihren eigenen Regelwahnsinn. Die kleinen Monster erkannten, dass die Politik nicht die Lösung, sondern das eigentliche Problem war. Die kleinen Monster wollten sich nicht mehr von ahnungslosen und weltfremden Schwätzern und Egoisten vorschreiben lassen, wie sie ihr Monsterleben zu leben hatten. Viele Obermonster aus der Monsterregierung hatten weder eine Ausbildung, geschweige denn eine nennenswerte praktische Erfahrung in der Schaukel- oder Schoggi-Industrie. Alles im Monstertal, von der Schaukel bis zur Schoggi, musste bis ins kleinste Detail zertifiziert sein, außer die Mitglieder in der Monsterregierung.

Die kleinen Monster erkannten den Unsinn hinter der Lehre der Hexen aus dem Elfenbeinturm und lachten über deren Flüche und Wutanfälle. Eine Hexe aus der Märchenwalduniversität gab zu, dass das Erschaffen von Geld aus dem Nichts in den ökonomischen Modellen ignoriert werde. Da die Hexen ihre geliebten ökonomischen Modelle nicht abschreiben wollten, machten sie mit ihrem Voodoo-Zauber einfach so weiter. Die kleinen Monster waren darüber total baff: Die Hexen aus der Märchenwalduniversität rechneten also mit falschen Annahmen und blendeten die Realität komplett aus – was für ein monstermäßiger Bullshit.

Die kleinen Monster erkannten die unhaltbaren Versprechen ihrer Obermonster und die Sinnlosigkeit der Vorhersagen von den Hexen. Die Obermonster versprachen beispielsweise, dass die monstermäßige Energiewende maximal eine Tafel Schoggi kosten sollte. Heute mussten die kleinen Monster dafür fast 50 Tafeln Schoggi berappen, und die Energiepreise stiegen unaufhaltsam weiter. Keine Spur von kostenloser Energie war zu sehen. Ein Teil der Hexen prognostizierte das Ende der Arbeit durch die künstliche Monsterintelligenz, ein anderer Teil einen erheblichen Mangel an Arbeitskräften für die Monsterwirtschaft. Scheinbar besaßen die Hexen Glaskugeln von unterschiedlichen Herstellern. Die Hexe Keynes orakelte bereits vor 90 Jahren von einer 15-Stunden-Woche. Vor vielen Jahrzehnten fragten sich die damaligen Glaskugelgucker, was die kleinen Monster in 20 Jahren tun sollten, wenn es alles im Überfluss gäbe. Nichts davon war eingetroffen! Im Gegenteil, die kleinen Monster mussten nun durch das unfaire Zaubergeld immer länger schuften und konnten sich dafür immer weniger leisten. Es war ein monstermäßiges Hamsterrad.

Die kleinen Monster erkannten, dass nur ein einziger Kampf wirklich lohnenswert war, nämlich der für ein freies und selbstbestimmtes Leben. Sie verstanden, dass das historische Vorbild einer digitalen Zentralbankwährung die Gosbank war, die Staatsbank und einzige Bank der damaligen Sowjetunion. Diese zentrale Bank traf alle wirtschaftlichen Entscheidungen und war der Torwächter des Geldes. Die kleinen Monster realisierten den Köder hinter dem vermeintlich bedingungslosen Grundeinkommen. Dieses Lockangebot konnte später leicht durch Bedingungen mit einem Sozialkreditpunktesystem verknüpft werden, das unerwünschtes Verhalten sanktionierte. Eine selbsternannte Machtelite von Technokraten definierte dabei, was unerwünschtes Verhalten war. Die kleinen Monster fürchteten die digitale Zentralbankwährung als Teufelswerkzeug, das in einen Orwell´schen Überwachungsstaat führen könnte. Die kleinen Monster waren fest entschlossen, die Einschränkungen der Freiheit nicht hinzunehmen und diese nicht für eine vermeidliche Sicherheit zu opfern.

Bitcoin als freies Geld erlaubte es den kleinen Monstern, wieder frei zu handeln, in einem harten Geld zu sparen und für die Zukunft vorzusorgen. Der Anreiz zur unmittelbaren Befriedigung der aktuellen Bedürfnisse sank. Damit konsumierten die kleinen Monster bewusster, anstatt Geld für minderwertige Billigprodukte zu verschwenden. Der Begriff der Nachhaltigkeit war kein sinnentleertes Wort, wenn das Geldsystem nicht zum Überkonsum motivierte. Die kleinen Monster wurden souveräne Mitglieder in ihrem Staat, den fachkundige Monster mit einfachen und klaren Spielregeln führten, die ausnahmslos für alle galten. Eine unpolitische Monsterwirtschaft mit ihren kreativen und produktiven Monstern erzeugte innovative Produkte, die sparsam mit Ressourcen umgingen.

Kurz: Das Monsterleben war wieder lebenswert.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Februar erschienenen März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 240.