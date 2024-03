Der Einkommensinvestor Vanguard FTSE

10. März 2024

Die gesamte Welt der Dividenden in einem Fonds

von Luis Pazos

Neben Warren Buffett, Peter Lynch und George Soros wurde John Clifton Bogle im Jahr 2004 vom Magazin „Fortune“ in den Rang eines „Giants of the 20th Century“ erhoben – zumindest in Finanzfragen. Dies ist insofern erstaunlich, als dass Bogle der Einzige unter besagten Giganten ist, der auf nichts weiter abzielte als auf das schlichte Mittelmaß. Bereits Anfang der 1970er Jahre erkannte der im Jahr 1929 in New Jersey geborene Bogle, dass klassische Investmentfonds im langfristigen Schnitt meist schlechter abschnitten als korrekt gewählte Vergleichsindizes. Und selbst den wenigen Outperformern gelang es nicht, die Überrendite systematisch aufrechtzuerhalten.

Als einen wesentlichen Faktor identifizierte er die Kosten des Fondsmanagements, die neben den Personalaufwendungen unter anderem die Ausgaben für Markt- und Unternehmensanalysten sowie Transaktionskosten beinhalten. Die laufenden Kosten belaufen sich nach wie vor im Schnitt auf optisch niedrige 1,5 bis 2,0 Prozent des verwalteten Vermögens pro Jahr. Anders sieht es jedoch aus, wenn statt der absoluten die relative Gebührenquote herangezogen wird. Diese beläuft sich auf circa 15 bis 20 Prozent der jährlichen Nominalrendite, sofern ein marktbreiter Aktienindex über die letzten 100 Jahre zugrunde gelegt wird. Allein diese wieder reinzuholen, ist schwer. Warum dann also nicht gleich zu minimalen Kosten den Index nachbilden? Um seine Idee in die Tat umzusetzen, gründete Bogle im Jahr 1974 die Vanguard Group. Ein Jahr später emittierte die Vermögensverwaltung den ersten Indexfonds. Heute ist Vanguard hinter Blackrock die größte Kapitalanlagegesellschaft der Welt. Entgegen den Gepflogenheiten des Sektors ist die Gruppe genossenschaftlich organisiert. Sie gehört ihren eigenen (US-amerikanischen) Fonds und damit deren Anlegern. Die Gewinne des Unternehmens wirken damit unmittelbar dämpfend auf die Kosten- und damit Gebührenstruktur – ganz im Sinne des 2019 verstorbenen Gründers!

Selbstverständlich hat Vanguard auch preisgünstige Indexfonds mit Börsennotiz und Fokus auf Dividendenaktien im Programm. Das Flaggschiff des europäischen Ablegers der Gruppe mit Domizil in Irland ist der Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF, der an deutschen Börsenplätzen über die Wertpapierkennnummer A1T8FV gehandelt werden kann und eine Gesamtkostenquote von gerade einmal 0,29 Prozent pro Jahr veranschlagt. Der Fonds bildet den gleichnamigen Index des britischen Anbieters FTSE Group automatisiert sowie management- und prognosefrei eins zu eins ab.

Index wie Fonds umfassen die 50 Prozent der dividendenstärksten großen und mittleren Unternehmen aller Industrie- und Schwellenländer. Das sind zurzeit 1.851 Positionen. Geographisch dominieren die USA mit 42 Prozent vor Japan mit acht, dem Vereinigten Königreich mit sieben, der Schweiz mit fünf und Australien mit vier Prozent. Im Branchenmix steht der Finanzsektor mit 26 Prozent an erster Stelle, auf Plätzen zwei und drei folgen Basiskonsumgüter mit elf, Gesundheit sowie Industrie und Energie mit jeweils zehn Prozent. Die fünf Top-Positionen sind durchweg US-amerikanisch: JP Morgan, Broadcom, ExxonMobil, Johnson & Johnson sowie The Home Depot. Neu justiert wird alle sechs Monate.

Knapp über 3,8 Milliarden Euro verwaltet der im Mai 2013 aufgelegte Fonds, der ohne jegliches Fremdkapital operiert. Das durchschnittliche Kurs-Gewinn-Verhältnis der enthaltenen Aktien beläuft sich auf 12,2 und das Kurs-Buchwert-Verhältnis auf 1,7. Im vergangenen Geschäftsjahr wurden Erträge in Höhe 362 Millionen US-Dollar erzielt, von denen 116 Millionen an die Anleger ausgekehrt wurden. Das macht eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent. Ausgeschüttet wird viermal im Jahr, jeweils im März, Juni, September, Dezember.

Neben den Dividenden bescherte der Fonds seinen Anteilseignern auch recht ordentliche Kursgewinne, die Gesamtentwicklung der letzten Dekade beträgt gut acht Prozent pro Jahr beziehungsweise knapp 118 Prozent insgesamt. Der stärkste Kurseinbruch in der Fondshistorie fiel mit minus 26,5 Prozent dagegen bescheiden im Vergleich zum Gesamtmarkt aus. In Summe ist der Fonds eine pflegeleichte und solide Basisinvestition für einkommensorientierte Anleger.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 23. Februar erschienenen März-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 240.