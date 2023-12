Bürgerlicher Anarchismus Wer hat, dem wird genommen

17. Dezember 2023

Über die Abkehr des Staates von der biblischen Weisheit

von David Dürr

Wer kennt nicht diesen Satz aus dem Matthäus-Evangelium? „Denn wer da hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben; wer aber nicht hat, dem wird auch, was er hat, genommen werden.“ Das steht im bekannten Gleichnis von den unterschiedlichen Talenten: Da hat ein Herr drei Knechte, einen Supertüchtigen, einen redlich Fleißigen und einen eher Schwachen. Dem Supertüchtigen vertraut er fünf Zentner an, dem Mittleren zwei Zentner und dem Schwachen einen Zentner.

Der Supertüchtige krempelt die Ärmel hoch, packt Projekte an, trägt Risiko, arbeitet hart, und – wen wundert´s – verdoppelt das Vermögen schon bald auf zehn Zentner. Auch der redlich Fleißige strengt sich an, arbeitet wacker nach seinen Fähigkeiten, nimmt dosierte Risiken, und so verdoppelt sich auch sein Vermögen auf immerhin vier Zentner. Mit diesen beiden Knechten ist der Herr zufrieden; sie haben ihre eigenen Talente genutzt, eigene Verantwortung übernommen, eigenes Risiko getragen und dadurch eigenen Mehrwert geschaffen. Ihr Lohn ist das, was sie erarbeitet haben, sie haben ihren Gewinn verdient.

Der Schwache mit bloß einem Zentner könnte den nun ebenfalls mit Fleiß und Geschick verdoppeln. Allein: Das tut er nicht. Er vergräbt den Zentner in ein Loch, damit er nicht gestohlen werde. Risiko und Arbeit überlässt er lieber dem Supertüchtigen und dem redlich Fleißigen; was sie erarbeiten, reicht ja auch für ihn. Da hat er sich aber getäuscht; der Herr jagt ihn mit Schimpf und Schande dahin, wo das sprichwörtliche „Heulen und Zähneknirschen“ herrschen (Matthäus, 25:30).

Oder kurz: Kapitalistisches Unternehmertum ist nicht nur ökonomisch sinnvoll, sondern vor allem auch moralisch richtig, und sozialstaatliches Trittbrettfahren nicht nur ökonomisch schädlich, sondern auch moralisch schlecht. Dass dies in der Bibel steht, zeigt, dass es sich um eine von alters her bewährte Menschheitserfahrung handelt.

Szenenwechsel

Davon hält der Sozialstaats-Mainstream natürlich nichts. Das zeigt neustens wieder eine Studie, die von einem besonders aktiven Wortführer sozialistischer Umverteilung vorgelegt wurde, nämlich von dem in Paris domizilierten Thinktank „EU Tax Observatory“. Das ist eine aus Steuergeldern finanzierte Pressure Group unter der Leitung eines steuerfinanzierten Ökonomieprofessors namens Zucman, dessen eindrücklich lange Publikationsliste nur ein Anliegen kennt, nämlich, dass ja nicht zu wenig Steuern erhoben werden. Das Vorwort zur Studie stammt vom nobelpreisgekrönten Ökonomieprofessor Stiglitz, der ein Leben lang von Staatsaufträgen profitiert hat und nicht aufhört, Bücher darüber zu schreiben, dass erfolgreiche Unternehmen und reiche Menschen steuerlich zu schröpfen seien.

Nachdem es nun endlich gelungen sei, mit einer Minimalsteuer für international erfolgreiche Großunternehmen den „schädlichen Steuerwettbewerb“ zu bremsen, sollen jetzt die superreichen Privatpersonen an die Reihe kommen. Wenn man die 2.800 reichsten Milliardäre mit einer kräftigen Jahressteuer belegte, käme ein nettes Sümmchen von 250 Milliarden Dollar pro Jahr zusammen. Das kann man dann für so produktive Zwecke verwenden wie die Bekämpfung des Klimawandels. Und wohl vor allem auch für aufwendige Studien gescheiter Ökonomieprofessoren.

Oder kurz: „Denn wer da hat, dem wird genommen werden; wer aber nicht hat, dem wird gegeben werden, und er wird die Fülle haben.“

