Gegen das Geldmonopol Eine Frage der Vernunft

10. Dezember 2023

Mit dem RealUnit über das Fiatgeld hinauswachsen

von Vahan P. Roth

Als ich das erste Mal auf Friedrich-August von Hayeks Werk „Entnationalisierung des Geldes“ stieß, übte es eine maßgebliche Wirkung auf mich aus und sorgte dafür, dass ich die Welt nie wieder auf dieselbe Weise betrachten würde. Die Ideen und fundamentalen Wahrheiten, die ich mithilfe dieses Buches entdeckte, ergaben so viel Sinn und erschienen mir so offensichtlich und elementar, dass ich mich schämte, sie nicht schon früher in dieser Klarheit wahrgenommen zu haben. Zu dieser Zeit war ich ein junger und naiver Mensch und nahm an, dass jedermann entweder bereits mit diesen Wahrheiten vertraut war oder, falls dies nicht der Fall wäre, sie rasch und entschlossen als Tatsachen anerkennen würde, sobald er mit ihnen in Berührung käme.

Einfach ausgedrückt war ich wirklich davon überzeugt, dass die bloße Vorstellung eines staatlichen Geldmonopols so offenkundig und nachweislich absurd, so unnatürlich, so dysfunktional, so unmoralisch, so ungerecht und so ungerechtfertigt ist, dass kein vernünftiger Mensch dieses Monopol jemals ernsthaft verteidigen oder auch nur unterstützen würde.

Offenkundig hatte ich seitdem genügend Zeit und reale Erfahrungen, um herauszufinden, wie und weshalb ein solches System so lange überlebt hat. Selbstverständlich hat es nichts mit Vernunft zu tun und ist in der Tat moralisch und praktisch unvertretbar, aber Fiatgeld unterstützt die herrschende Weltordnung, und die Existenz des modernen Staates wäre ohne dieses Geld nicht möglich. Für viele Menschen in Machtpositionen, die es ohne zentral gesteuerte Währungen vermutlich gar nicht gäbe, hängt eine Menge davon ab.

Gäbe es nicht die Politik und das andere große staatliche Monopol, nämlich das der Gesetzgebung und Zwangsvollstreckung, würden wir diese Debatte im Jahr 2023 nicht mehr führen. Denn die praktischen, greifbaren und alltäglichen Auswirkungen des Fiat-Systems sind zweifellos für alle sichtbar und seine zutiefst nachteiligen Folgen für Milliarden von Menschen direkt spürbar. Die meisten Bürger sind vielleicht nicht in der Lage oder nicht gewillt, die genauen Ursachen für ihre finanzielle und sozialpolitische Misere zu erkennen, da der Staat so geschickt, so meisterhaft und so überzeugend darin ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen und die Schuld von sich zu weisen. Fragen Sie jedoch irgendeinen normalen Bürger, egal, welcher Nation und mit welchem Bildungs- oder Berufshintergrund, ob er glaubt, dass sein Lohn und seine Ersparnisse heute mehr wert sind als noch vor zehn Jahren, oder ob er glaubt, dass ein sozioökonomischer Aufstieg eine realistische und machbare Möglichkeit darstellt.

Die Inflation mag vor einem Jahr die Schlagzeilen der Mainstream-Nachrichten beherrscht haben, aber sie ist nichts Neues. Im Gegenteil, sie begleitet uns schon seit Langem. Vor allem in den letzten anderthalb Jahrzehnten war sie, selbst als seriöse und weitverbreitete Publikationen wie Bloomberg sie für „tot“ erklärten, immer spürbar. Zugegebenermaßen war sie nicht so aktuell oder für die große Mehrheit der Öffentlichkeit spürbar wie jetzt, da sie sich nicht in einem plötzlichen Anstieg des Milchpreises äußerte. Dennoch war sie offensichtlich und in den Vermögenswerten weithin erkennbar. Sie war die treibende Kraft hinter der letzten großen (künstlichen) Hausse und vergrößerte die Kluft zwischen den Besitzenden und den Besitzlosen beträchtlich, da nur der kleine Prozentsatz derjenigen tatsächlich vom Aktienboom profitierte, die bereits wohlhabend, in finanziellen Angelegenheiten bewandert und imstande waren, sich den Zugang zu besagten Vermögenswerten zu sichern. Der Rest der Bevölkerung hingegen musste sich zurücklehnen und zusehen, wie seine Ersparnisse auf zinslosen Bankkonten schwanden.

Es gibt tatsächlich keine Zweifel an der Ernsthaftigkeit der Bedrohungen, die sich aus dem ständigen Verlust der Kaufkraft ergeben. Er ist in alle Fiat-Währungen eingebaut und wird von den Regierungen und den Befürwortern des derzeitigen Systems eher als Merkmal denn als Fehler wahrgenommen. Das Problem der Inflation allein sollte ausreichen, um jeden vernünftigen und gerecht denkenden Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, nach Alternativen zum staatlichen Geld zu suchen. Es gibt jedoch noch andere Auswirkungen, die viel tiefer gehen und politische, soziale, moralische und ethische Konsequenzen nach sich ziehen.

Zum Beispiel wird es selten zugegeben und noch seltener wird offen darüber gesprochen, aber es ist dennoch eine Tatsache, dass das Fiatgeldsystem den Staat indirekt, aber zwingend in jede einzelne freiwillige Vereinbarung, jeden Austausch und jede private Transaktion zwischen Individuen involviert, und zwar über jeden Vertrag, der auf seine Währung lautet. Dies verhilft dem Staat zu einer Rolle, die weder gerechtfertigt noch erwünscht ist und ihm die Kontrolle und Macht über die freie Zusammenarbeit von angeblich freien Erwachsenen übergibt.

Und es geht noch weiter. Die Art und Weise, wie dieses Monopol die Gesellschaft beeinflusst, sorgt dafür, dass Ungleichheit und eine „zweigeteilte“ soziopolitische Ordnung gestärkt und aufrechterhalten werden. Die durch das Fiatgeld ermöglichten absurden und zutiefst schädlichen Maßnahmen, wie zum Beispiel die Geldmengenlockerung oder Negativzinsen, schaffen eine klare Kluft zwischen „Gewinnern und Verlierern“, die nichts mit freiem und fairem Wettbewerb in der offenen Marktwirtschaft zu tun hat. Die im Wesentlichen kostenlosen Kredite, die durch diese Maßnahmen bereitstehen, werden nicht einfach an alle verteilt. Zu den Unternehmen, die Zugang zu billigem Geld in dieser Größenordnung haben, gehören weder Ihr örtlicher Lebensmittelladen noch die kleine Bäckerei in Ihrer Straße. Ganz im Gegenteil: Wenn diese kleinen Unternehmen kurz vor dem Scheitern stehen (größtenteils aufgrund des Missbrauchs eben dieses Geldsystems), kann die „unsichtbare Hand“ ungehindert ihrer Arbeit nachgehen und sie in den Bankrott treiben. Mit anderen Worten: Die Armen subventionieren in Wirklichkeit die Reichen.

Aus all diesen und noch vielen weiteren Gründen wurde mir schon sehr früh in meiner beruflichen Laufbahn klar, dass Alternativen geschaffen werden müssen. Privates Geld ist der einzige Weg vorwärts und auch der einzige Weg aus dieser Abwärtsspirale, in der wir uns derzeit befinden.

Aber bloß darüber zu reden, wird nichts bringen; erst wenn wir selber etwas unternehmen, können wir den entscheidenden ersten Schritt nach vorne machen. Eine Debatte über die beste Form und Struktur einer Währung, die mit dem Papiergeld konkurrieren und es vielleicht sogar entthronen kann, mag intellektuell anregend wirken, aber die breite Öffentlichkeit wird realistischerweise nur „bekehrt“ werden, wenn sie eine solche Alternative im Einsatz sieht, sie im wirklichen Leben anwendet und sich selbst eine Meinung bildet.

Deshalb habe ich den größten Teil meines bisherigen Berufslebens der Verwirklichung dieses Ziels gewidmet. Der RealUnit ist die Lösung, die meiner Meinung nach die besten Chancen hat, alle Mängel und Unzulänglichkeiten des Fiatgeldes zu beseitigen. Er ist zu 100 Prozent abgesichert durch reale, greifbare Vermögenswerte wie physische Edelmetalle, die außerhalb des Bankensystems gelagert werden, und durch Investitionen in solide, produktive, wettbewerbsfähige Unternehmen mit nachhaltigen und gesunden Bilanzen. Er ist so konzipiert, dass er die Kaufkraft langfristig schützt und krisenresistent ist. Und er hat bewiesen, dass er dies konsequent und zuverlässig tut. Er kann auch als Token auf der Ethereum-Blockchain gehalten werden, was dem Besitzer zusätzlich völlige Unabhängigkeit vom Bankensystem bietet. Der RealUnit erfüllt alle grundlegenden Funktionen des Geldes im Gegensatz zu Fiat-Währungen, die bei den meisten dieser Funktionen versagen. Dennoch ist es unwichtig, ob es „eine Währung, die über alle herrscht“, gibt, die aus den privaten Alternativen hervorgegangen ist. Im Gegenteil – je mehr Optionen der Öffentlichkeit geboten werden, desto besser. Es ist die Wahlfreiheit, die das Ende des Fiatgeldes einläuten wird, und je mehr Ideen und Lösungen den Menschen zur Verfügung stehen, damit sie dieses Recht ausüben können, desto schneller wird das derzeitige System untergehen.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 24. November erschienenen Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 238.