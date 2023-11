Nachruf Walter K. Eichelburg

04. November 2023

Der Unverbesserliche

von David M. Reymann

Bildquelle: Foto (Eichelburg) von David M. Reymann

Als Ururenkel von Friedrich Freiherr von und zu Aichelburg (1786–1832) steht Walter K. Eichelburg in adliger Tradition. Er selbst wird am 16. April 1952 in St. Michael im Lungau in Österreich geboren, startet mit einer Elektrikerlehre und erweitert durch ein Studium zum Dipl.-Ing. in Informatik seine Laufbahn. Was er beginnt, beschließt er überdurchschnittlich – mit sehr gut oder auch mit Auszeichnung.

Seine Hochbegabung im technischen Bereich lässt ihn Geräte für den medizinischen Bedarf entwickeln, die hernach über Jahre den Standard in Kliniken darstellen. Sein Arbeitgeber entsendet ihn rund um die Welt. Zugleich ist seine Inselbegabung ein wesentliches Merkmal seiner autistischen Persönlichkeitsstörung, die ihn sein ganzes Leben begleitet und dieses immer wieder spürbar erschwert.

Die Endlichkeit unser aller Fiat Money, dem Papiergeld auf Schuldbasis, ist Walter K. Eichelburg aka „WKE“ seit spätestens 2006 sonnenklar und lässt sich gut dokumentiert als sein zentrales Thema in etlichen Publikationen nachvollziehen. Es fesselte ihn und lässt ihn nicht mehr los. Er vergräbt sich regelrecht in die Thematik. Beginnend als Autor für Fachaufsätze bei Goldseiten.de, finden WKEs umfangreiche Ausarbeitungen rasch ein breites Publikum und viel Zuspruch.

Irgendwann gewinnt er allerdings den fälschlichen Eindruck, als Autor weiter nicht gemocht zu sein. Vielleicht fühlt er sich freiheitlich eingeengt beziehungsweise von Geburt zu Größerem berufen? Jedenfalls gründet er mit Hartgeld.com umgehend seine eigene Präsenz.

Hartgeld.com zündet als ein innovatives Zwischending – einerseits frontalinformierende Internetseite, stetig gespeist mit neuen WKE-Artikeln, gleichzeitig allerdings ein stark mit seinen Lesern und vielen Zuschreibern interagierender Blog. Weit über das übliche Maß hinaus tauchen hier auch wilde (im Mainstream auch „verschwörungstheoretische“ titulierte) Leserkommentare auf und werden wiederum knapp durch WKE mit Kommentierung gewürdigt. Einzelnen Lesern und Kommentatoren wird ein als Pseudonym hervorgehobener Team-Status verliehen. Die Seite wird Kult, erreicht eine halbe Milliarde Aufrufe und macht WKE für manche zu einer Art Guru. Markteinschätzungen zur „Silberrakete“ und das „Kollapsometer“ sind Ausdruck einer gewissen Sehnsucht nach dem Untergang des aktuellen Finanzsystems.

Kommentare und Einsendungen zu Ereignissen des Zeitgeschehens erfreuen sich weitgehend ungeprüfter Veröffentlichung. Eine sehr weitgehende Redefreiheit, die WKE noch sehr teuer bezahlt, ist gängige Praxis. Thematisch geht es insbesondere, aber nicht ausschließlich und letztlich immer weniger um Edelmetalle. Schrille und schräge Verdachtsberichterstattung auch zu brisanten Themen wie Gesellschaftswechsel kommt bei den Lesern an, es bildet sich eine hartgesottene Fangemeinde. WKE erreicht wachsende Aufmerksamkeit, die Vermarktung lässt die Einnahmen sprudeln. Mitarbeiter werden eingestellt.

In gestandenem Mannesalter findet Eichelburg seine große Liebe und traut sich zur Heirat. Bedauerlicherweise führt der wirtschaftliche Erfolg Eichelburg zu einem Bruch mit einem seiner zentralen Mitstreiter. WKE steht im direkten Wettbewerb und im Gegenwind derer, die bei seiner Reichweite weniger gut genannt werden – seine Fangemeinde teilt sich. Vielleicht ist es die tiefe und andauernde Beschäftigung mit den wirtschaftlichen und finanzpolitischen Schieflagen unserer Zeit, die WKE zu immer schrilleren Veröffentlichungen und zugespitzten Kommentaren führen? Doch auch heftiger juristischer Gegenwind beugt ihn nicht. Anklagen wegen Hasskommentaren, Verhetzung, Verunglimpfungen und Drohungen gegenüber der Politik und ihren Figuren erschweren zunächst die Arbeit, führen aber – vielleicht eben wegen seiner Unbeugsamkeit – WKE letztlich hinter Schloss und Riegel.

Beachtlich wie bedenklich dabei ist WKEs Verschwinden von der Bildschirmfläche im Nachgang seiner Hausdurchsuchung am 10. Januar 2019 auf Veranlassen deutscher Behörden wegen Wortverbrechen. Man kann einen Menschen offenbar wegsperren, auf ewig, wenn der Staat es will. Über Anklage, Prozess und Urteil ist letztlich wenig bekannt und das auch noch widersprüchlich. Es wird für WKE jedenfalls sehr einsam in seinem Verlies in der Justizanstalt Wien-Josefstadt: „Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher“.

Nahezu alle Profiteure seiner Arbeit, seiner goldenen Zeit, gehen auf Distanz. Andere aber kümmert sein Verschwinden doch, sie erkundigen sich, knüpfen Kontakte und dadurch oder aus anderem Grunde kommt WKE unverhofft nach 20 Monaten aus dem Strafvollzug frei. Auflagen und ein virtueller Maulkorb mit Publikationsverbot sind allein, dafür wiederholt, mündlich gegen ihn ergangen. Kaum in Freiheit, greift er allerdings seine verwaiste Hartgeld-Seite wieder auf und pflegt diese. Er bleibt sich treu, unverbesserlich. Wehmütig schaut er dabei jedoch auf Sommer 2020 und ein beachtliches Alexa-Ranking (Rangfolge aller Webseiten nach Zugriffen) von Hartgeld.com in Deutschland bei Rang 411 zurück – es war wohl zu viel des Guten!

Seine geliebte Frau Cornelia ist bei ihm und hält ihm am 12. August 2023 die Treue, als der Tod ihn nach einer Hirnblutung heimsucht. Heim ins Königreich des Himmels, wo WKE die auf Erden erhoffte Adelung sicher ist. Hier unter uns hat der Freigeist erfolgreich manche Schlacht geschlagen und mit Sicherheit einige Tonnen Edelmetall verschoben. Er stand auf der richtigen Seite, auch wenn seine Prognosen immer wieder zumindest weit ihrer Zeit voraus waren. Sicherheit brachte er in die Vermögensumstände vieler, und mit ebensolcher hat er das Weltbild ebendieser erweitert. Es liegt jetzt an uns, den ehrbaren Weg für gutes, weil stabiles Hart-Geld weiter zu verfolgen – unverbesserlich.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 13. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 237.