Künstlerkarriere Von Binghamton nach Vietnam und weiter

30. Oktober 2023

Über den Weg zum eigenen Thema und Stil

von Interview mit Anthony Brunelli

Bildquelle: Anthony Brunelli Fine Arts / Anthony Brunelli Anthony Brunelli vor seinem Bild „Paradeplatz“, 2009, Öl auf Leinen, 86 x 142 cm

Anthony Brunelli, Jahrgang 1968, ist heute einer der herausragendsten und bekanntesten fotorealistischen Maler überhaupt. Im Gespräch mit eigentümlich frei erläutert er, wie er zu seinem Thema und Stil gekommen ist

ef: Herr Brunelli, Sie sind einer jener fotorealistischen Maler, die von Louis K. Meisel in das Pantheon aufgenommen wurden. Meisel beschrieb uns Treffen und Partys, die er mit anderen Fotorealisten organisierte. Gibt es im „Inner Circle“ tatsächlich diese innere Verbindung zu den anderen Künstlern?



Brunelli: Ich gehöre zur zweiten Generation. Ich habe die Geschichten auch gehört. Leider habe ich es um ein paar Jahre verpasst, Teil dieser Zeit zu sein. Am Nächsten kam ich dem in den „Projekt“-Jahren. Beginnend mit dem Prag-Projekt im Jahr 2003, bei dem ich Teil von vier Künstlern der Bewegung war, die sich in Prag trafen und eine Woche lang fotografierten und Kontakte knüpften, um an einer Gruppenausstellung der Arbeiten teilzunehmen, die aus diesem Treffen hervorgingen. Die anderen Künstler waren Bertrand Meniel aus Frankreich, Clive Head aus England und Raphaella Spence aus Italien. Die Stadt Prag wurde zum einen ausgewählt, weil ich bereits von einem Kunden in den USA den Auftrag hatte, eine Szene der Karlsbrücke zu malen. Zum anderen war es auch eine Stadt, die keiner von uns jemals zuvor gemalt hatte. Wir hatten uns vor diesem Datum noch nicht persönlich getroffen. Die Ergebnisse dieser Reise und dieser Arbeit bildeten einige Jahre später den Beginn des Zürich- und des Monaco-Projekts. Ein deutscher Sammler, Torsten Prochnow, war daran interessiert, eine Fotorealismus-Sammlung zu gründen. Er sah die Arbeit, die mit dem Prager Projekt geleistet wurde, und hatte Büros in Zürich, die er uns als großartigen Spielplatz zum Erkunden präsentierte. Er war auch ein großer Fan des Formel-1-Rennsports und schlug vor, in Monaco ein weiteres Treffen rund um das Rennen abzuhalten. Diese späteren Projekte wurden um weitere fotorealistische Maler erweitert. Wie Sie sich vorstellen können, waren die Erlebnisse und die Kunst, die dabei entstanden ist, unglaublich. Viele von uns blieben außerhalb der Projekte in Kontakt und besuchten sich gegenseitig. Aber aufgrund der vielen Meilen, die zwischen uns liegen, und nach dem Aufkommen des Internets und der sozialen Medien ist dies heutzutage eher eine virtuelle Geschichte.

ef: Wenn Sie auf diese Treffen zurückblicken, wie würden Sie fotorealistische Künstler als Menschen beschreiben? Die Kunst besticht oft durch ihre Liebe zum Detail und ist im Vergleich zu anderen Gemälden sehr arbeitsintensiv. Sind daher bestimmte Charaktereigenschaften bei Fotorealisten besonders verbreitet?

Brunelli: Ich würde sagen, dass fotorealistische Maler im Allgemeinen eher zurückhaltend sind und einen Großteil ihrer Zeit allein damit verbringen, arbeitsintensive Gemälde zu erstellen. Die größte Eigenschaft, die ich persönlich bei vielen dieser Künstler und insbesondere bei den ursprünglichen Fotorealisten festgestellt habe, ist ihre Bereitschaft, sich zu treffen und ihre Technik und ihr Handwerk zu teilen, um die Bewegung voranzutreiben. Zwischen uns entsteht eine Bindung, die meiner Meinung nach derjenigen ähnelt von Leuten, die gemeinsam in der Armee gedient haben, von Kriegsveteranen oder wie in einer Sportmannschaft. Diese Art der Malerei ist einzigartig und sehr arbeitsintensiv und bringt eine gegenseitige Kameradschaft mit sich. Es erfordert viel Zeit und großen Einsatz, die Arbeiten fertigzustellen. Ich glaube deshalb tatsächlich, dass zwischen uns eine sehr starke und unausgesprochene Bindung besteht. Ich sehe sehr wenig Konkurrenzdenken und eine enorme Unterstützung, sich gegenseitig zu helfen.

ef: Sie malen viele Straßenbilder – wie einige andere Fotorealisten – in einem ganz eigenen Stil, aber auch oft Marktszenen mit vielen sehr liebevoll und detailliert bemalten Waren.

Brunelli: Ersten künstlerischen Einfluss hatte der Porträtmaler Chuck Close auf mich, den ich in der zehnten Klasse der Highschool auf einer Klassenfahrt nach New York City unerwartet kennengelernt hatte. Es war meine erste Begegnung mit der Fotorealismus-Bewegung. Ich war von Ehrfurcht erfüllt, als ich die Pace Gallery betrat und seine monumentalen Porträts sah, die er mit seinem Fingerabdruck und Stempeltinte versehen hatte. Es war Schicksal, dass er an diesem Tag dort war und ich ihn treffen und mit ihm plaudern durfte. Ich ging nach Hause und besorgte mir jedes Buch über seine Arbeit, das ich in die Finger bekommen konnte. Und das führte mich weiter zur gesamten Fotorealismus-Bewegung. Ich begann sofort mit meiner eigenen Arbeit an großformatigen Porträts meiner engen Freunde und der Familie im Stil von Chuck Close, um zu lernen, wie man ein fotorealistisches Gemälde erstellt. Auch ich nutzte das Rastersystem, das die von mir aufgenommenen Fotos rasterte, vergrößerte das Raster auf der Leinwand und begann, in jedem Quadrat zu arbeiten. Die erste dieser Arbeiten überraschte mich, da ich das Gefühl hatte, dass sie erfolgreicher war, als ich es erwartet hatte. Das gab mir das Selbstvertrauen, weiterzumachen und zu wachsen. Nach etwa fünf bis sieben dieser Arbeiten wusste ich, dass ich bereit war, ein eigenes Thema zu finden. Während meiner Zeit an einer Kunsthochschule in Ohio, dem Columbus College of Art and Design – CCAD –, erfolgte dann der Beginn meines eigenen Weges. Einer meiner Lehrer, Ernie Viveiros, war Ölmaler. Sein Thema waren große Panoramagemälde von Chicago. Außerhalb des Unterrichts besuchte ich sein Atelier in einem sehr großen Lagerhaus in der Innenstadt von Columbus, Ohio, das auch mit anderen Künstlerateliers gefüllt war. In seinem Atelier zu sein, seinen Arbeitsprozess zu beobachten und andere Künstler im Gebäude zu treffen, war der Wendepunkt. Während der Sommerpause ging ich zurück in meine Heimatstadt Binghamton, New York, und half meinem Kunstlehrer an der High School, die Landschaften für ein Sommermusical zu malen. Ich erzählte ihm alles darüber, was sich in meinem Leben abspielte, war aber etwas bestürzt darüber, dass ich weder meinen eigenen Stil noch mein eigenes Thema hatte. Er gab mir einen wunderbaren Rat: „Machen Sie sich keine Sorgen um Ihren Stil, malen Sie einfach, was Sie wissen.“ Im nächsten Semester wechselte ich an die Binghamton University, um mein Studium fortzusetzen, da ich schon sehr jung eine Familie gegründet hatte und mit 18 Jahren Vater geworden war. Ich erinnere mich, dass ich meinen Professor am CCAD, wie gesagt: Ernie Viveiros, angerufen habe, um ihm mitzuteilen, dass ich nicht zurückkommen würde, und um ihm für alles zu danken, was er für mich getan hat. Ich beklagte, dass ich an einem Scheideweg stehe, und machte mir Sorgen, dass ich vielleicht doch dann lieber beim CCAD sein würde. Ich liebte die Energie einer Kunsthochschule, die Anwesenheit von Professoren wie Ernie und die Besuche in seinem Atelier. Er gab mir dann aber wieder einen wunderbaren Rat: „Es ist egal, wo Sie sind, es kommt nur darauf an, was Sie daraus machen.“ Zu Beginn des neuen Semesters an der Binghamton University machte ich mich also auf den Weg zu den Vorlesungen. Der normale Weg zur Universität wurde wegen eines Wasserrohrbruchs in der Straße umgeleitet. Auf dieser neuen Route kam ich am Park Diner vorbei, einem örtlichen Restaurant, das am Ufer des Susquehanna River liegt und im Hintergrund die Skyline der Innenstadt von Binghamton hat. Als ich angehalten wurde und auf das Abbiegen an der Ampel wartete, war mein Blick aus meinem Auto auf diese Szene gerichtet. Es war ein wunderschöner Herbsttag. Die Art und Weise, wie die Sonne auf das Restaurant und die Skyline schien, war majestätisch. Es war herrlich. Für mich bekam es ein neues Licht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es jemals zuvor auf diese Weise gesehen hatte. Als Kind ging ich gern mit meiner Mutter und meiner Großmutter in die Innenstadt von Binghamton. Wir verbrachten den Tag damit, einzukaufen und an der Mittagstheke des Woolworth zu essen. Diese schicksalhaften Worte meines High-School-Kunstlehrers und College-Professors Ernie Viveiros kamen laut und deutlich rüber. „Malen Sie, was Sie wissen“ und: „Machen Sie das Beste aus dem, wo Sie sind.“ Ich war so energiegeladen, dass es mir schwer fiel, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Ich konnte es kaum erwarten, meine Kamera zu bekommen, hatte aber viele Pflichten und Verantwortlichkeiten, da ich zwei Jobs hatte und zum Unterricht ging. Ganz zu schweigen davon, dass ich mit 18 Jahren nun Vater war. Am Wochenende ging ich, als ich nicht am Unterricht teilnahm, meinen beiden Jobs nach. Ich arbeitete bei einem örtlichen McDonald´s und fuhr einen Lieferwagen für ein örtliches Krankenhaus, um alles abzuholen und auszuliefern, was benötigt wurde. Einmal gab es während meiner Mittagspause als Fahrer einen ähnlichen Tag und ich ging direkt zu dieser Szene im Park Diner und machte ein paar Fotos. Aus diesen Fotografien sollte nun mein ganz eigenes erstes fotorealistisches Gemälde werden. Ich hatte einige der Techniken und Verfahren angewendet, die ich gesehen hatte, als ich mit Ernie und den anderen Malern aus seinem Ateliergebäude zusammen war. Ich klebte die Fotos auf Karton zusammen, um ein Panoramafoto zum Malen zu erstellen, und kaufte mir dann einen Projektor, um die Zeichnung auf die Leinwand zu bringen. Ich habe auch weiterhin den Grid-Prozess, also das Rastern, verwendet, so wie ich es von Chuck Close gelernt hatte. Die Fertigstellung dieses Gemäldes dauerte sechs Monate – zwischen meinen Studienarbeiten am College, meinen beiden Jobs und meiner neuen Rolle als Vater. Als es fertig war, bestand kein Zweifel daran, dass ich mein Thema gefunden hatte und mein Weg zum fotorealistischen Maler greifbar war. Dieser Weg würde mich um die ganze Welt führen und ich würde diese unglaublichen Märkte in Orten wie Kambodscha und Vietnam sowie in großartigen Städten Europas wie Italien und Prag finden, um nur einige zu nennen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Für mich hat die Nostalgie meiner Kindheit die Märkte in einen Ort wie die Innenstadt von Binghamton in den frühen 1970er Jahren verwandelt, als meine Mutter, meine Großmutter und ich einkauften und aßen und sich das geschäftige Treiben der Einheimischen um diese Gegenden drehte.

ef: Sie malen auch häufiger als andere Bilder aus Asien. Daher abschließend: Was fasziniert Sie an Asien am meisten?

Brunelli: Meine allererste Reise überhaupt war 1999, als ich in Vietnam zu Gast sein durfte. Meine Arbeit wurde als Teil einer Wanderausstellung ausgewählt, die durch ganz Asien tourte und sich aus amerikanischen Künstlern zusammensetzte. Sie trug den Titel „Outward Bound“, Untertitel: „Amerika am Rande des 21. Jahrhunderts“. Ich war einer von drei Künstlern, die für die große Eröffnung in Hanoi aus den 77 an der Ausstellung beteiligten Künstlern ausgewählt wurden. Die Show sollte einige Jahre dauern und über ein Dutzend Stationen haben. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich noch nie irgendwohin gereist und hatte das Gefühl, im Lotto gewonnen zu haben, als ich eingeladen wurde. Es war unglaublich, meine erste Reise überhaupt antreten zu dürfen, alle Kosten würden getragen, um quer durch die halbe Welt zu einem der exotischsten und umstrittensten Orte für einen Amerikaner zu reisen und Gast der Nation Vietnam in ihrer Hauptstadt Hanoi zu sein, umgeben von Diplomaten und anderen vietnamesischen Spitzenkünstlern. Ich hatte damals Angst, in einem Flugzeug zu fliegen. Ich hatte keinen Reisepass, geschweige denn ein Visum für die Einreise. Alles musste rasch gehen, denn als ich zur Teilnahme eingeladen wurde, lag die Eröffnung weniger als einen Monat entfernt. Zu sagen, dass diese Reise mein Leben verändert habe, ist eine Untertreibung. Die Geschichten und die Arbeit, die aus dieser Reise hervorgegangen sind, sind zu zahlreich, um sie in dieser kleinen Frage-und-Antwort-Runde überhaupt zu erwähnen. Tatsächlich endete die Reise nie, sie erzeugte eine kosmische Welle meiner Lebenskraft. Sie ist jetzt ein Teil von mir. Manchmal frage ich mich, ob mein Schicksal in einem anderen Leben vorherbestimmt war. Ich hatte Todesangst vor dem Fliegen, ganz zu schweigen davon, insgesamt anderthalb Tage lang 24 Stunden in der Luft zu verbringen und dabei auch noch alleine zu fliegen. An dem Tag, an dem ich diese Reise antrat, wurde ich mir einer inneren Kraft bewusst. Die Angst wurde weggespült, weil ich irgendwie wusste, dass es mein Schicksal war und dass mich auf der anderen Seite dieser Angst die größte Lebenserfahrung erwarten würde, die den Verlauf meines Lebens für immer verändern würde. Es nicht zu tun, käme dem Tod gleich. Als ich in Hanoi ankam, überkam mich die tiefste Ruhe. Als ich nach unten schaute, konnte ich in den Flusskratern die Narben der Bombenangriffe des Krieges erkennen. Am Flughafen wurde ich von einem Fahrer abgeholt und zum Hotel gebracht. Auf der 30- bis 40-minütigen Fahrt sah ich die intensivsten Grüntöne der Reisfelder. Fast alle Farben wurden verstärkt. Die Gerüche der Gewürz- und Lebensmittelmärkte und Straßen waren für mich jungfräulich. Irgendwie wurde mir klar, dass ich jetzt zu Hause war.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 13. Oktober erschienenen November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 237.