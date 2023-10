Hyperrealismus heute Über das Foto hinausgewachsen

28. Oktober 2023

Eine europäische Perspektive

von Maggie Bollaert

Hyperrealismus wird als eine figurative Kunstform von höchster Präzision und außergewöhnlicher Klarheit definiert. Es ist der direkteste visuelle Ausdruck von Kunst, der das Verständnis sowohl abstrakter als auch konzeptioneller Ideologien außer Acht lässt und sich auf die herausragende Fähigkeit konzentriert, eine derart gesteigerte Nachbildung und einen derart intensiven Realismus zu schaffen, dass er kaum zu glauben ist. Hyperrealismus hat sich als eine optimistische Kunst erwiesen, die die Fähigkeit der Menschheit unter Beweis stellt, wunderschöne Kompositionen zu schaffen und wunderbare Visionen zu entfalten. Kurz gesagt, ist Hyperrealismus eine Kunstform des Engagements, der Leidenschaft und der Selbstverwirklichung.

Das Ende des 19. Jahrhunderts war die Geburtsstunde der Fotografie mit ihren Auswirkungen auf den Maler, dessen Fähigkeiten in einer Zeit, in der der Hauptzweck der Kunst darin bestand, das Leben zu dokumentieren, überflüssig wurden. Dies eröffnete den Künstlern neue Möglichkeiten, da sie die Freiheit gewannen, andere Ziele zu verfolgen. Das erste Kunst-Genre, das die Fotografie direkt mittels kommerzieller Werbeanzeigen und Verpackungen einsetzte, war die Pop-Art, dicht gefolgt von den fotorealistischen Malern, die das Foto selbst in ihren Gemälden nachbildeten, wobei das Foto als einziger Bezugspunkt diente und die exakte Wiedergabe des Fotos einschließlich etwaiger fotografischer Effekte und Mängel erfolgte. Der Begriff „Hyperrealismus“ tauchte Anfang der 1970er Jahre auf, um das Wiederaufleben eines besonders naturgetreuen Realismus in der Malerei und Skulptur zu beschreiben. Hyperrealismus war die natürliche Weiterentwicklung von Stilrichtungen wie dem Fotorealismus und der Pop-Art, jedoch ohne die Grenzen beider Strömungen.

Der Hyperrealismus ist also eine ausgesprochen moderne Bewegung mit offensichtlichen Vorläufern im Fotorealismus und in der Pop-Art sowie im Präzisionismus. Der Fotorealismus war die vollständige Wiedergabe und Neuerstellung seines Themas und führte den Realismus zu seinem buchstäblichen Abschluss. Im Gegensatz dazu verwendet der Hyperrealismus das Originalfoto als Ausgangspunkt, weniger als Endziel. Der Hyperrealismus konzentriert sich auf die visuelle Realität und geht darüber hinaus. Er stellt eine starke Alternative zur Konzeptkunst dar, die in der zeitgenössischen Kunstpraxis so vorherrschend war. Der Hyperrealismus befriedigt die visuellen Bedürfnisse des Betrachters. Künstler dieses Genres untersuchen die Realität und reagieren auf sie in einer sehr spezifischen Art und Weise, indem sie die Kamera als Werkzeug anerkennen und die Möglichkeiten nutzen, die sie bietet, um einen Moment in der Zeit und die Magie des Augenblicks festzuhalten. Die Liebe zum Detail, die besondere Präzision und das Können, die in diese Kunstwerke fließen, spiegeln sich in der Monumentalität und den vielfältigen Themen der Gemälde wider. Manchmal kann es vorkommen, dass das Werk das Sehvermögen fast übersteigt. Es gibt keine Pinselspuren oder Texturen zwischen dem Bild und dem Betrachter, und es wird ein direktes und präzises Bild vermittelt, ohne dass einem die Persönlichkeit des Künstlers in Form von Gesten aufgedrängt wird.

Der Hyperrealismus, geprägt von europäischer Sensibilität und Tiefe der Kunstgeschichte, hat andere Qualitäten als vieles, was in Amerika geschaffen wurde. Die Szene ist sowohl hinsichtlich der Ausstellungsorte als auch hinsichtlich des Stils vielfältiger geworden. Ihre erhöhte Sichtbarkeit auf dem Kunstmarkt wirkt sich auch auf jüngere Künstler aus. Es gibt einen internationalen Dialog und Anhänger führender Künstler, was alles zur Dynamik und zum Gedanken einer Bewegung beiträgt. Die Bewegung versucht einen Realismus, der über den der Quelle hinausgeht: lebendiger, gefühlvoller, schärfer, heller. Sie ist selektiver, wenn es um die Eigenschaften der Quellfotos geht, und reaktionsschneller, persönlicher und flexibler als der Fotorealismus. Die Künstler dieser Bewegung haben keine Angst davor, malerischere Kompositionen darzustellen, während die Fotorealisten eine eindeutigere Wiedergabe des Fotos zeigen. Obwohl der Hyperrealismus klar auch durch die Kamera unterstützt wird, gehen diese Künstler über die Grenzen hinaus: Die Kamera ist hier nur ein weiteres Werkzeug, ebenso wie ein Pinsel oder eine Staffelei. Die Entwicklung der digitalen Technologie ermöglicht es diesen Künstlern, nicht nur kleinste Details zu dokumentieren, sondern das Bild auch mithilfe von Computerprogrammen wie Photoshop zu manipulieren und Kunstwerke zu schaffen, die realer erscheinen als das Original, das sie früher einmal auf ihre Leinwände gemalt haben.

Da wir in einer Welt leben, in der sich alles um uns herum weiterentwickelt, befinden wir uns in einem ständigen Wandel. Kunst ist da keine Ausnahme. Seit den alten Griechen war intensiver Realismus eine Inspiration für die westliche Kunst. Hyperrealismus ist eine moderne Antwort auf diese figurativen Traditionen. Die Hyperrealisten von heute dokumentieren die fast tägliche Weiterentwicklung unserer Gesellschaft durch die von ihnen geschaffenen Kunstwerke. Ein gutes Beispiel dafür ist Tom Martins Darstellung des wirtschaftlichen Zusammenbruchs in unserer modernen Welt, wie er in „Collateral II“ zu sehen ist.

Die Art und Weise, wie wir kommunizieren, ist untrennbar mit dem Foto, dem reproduzierten Bild und dem bewegten Bild verbunden. Unsere persönliche und kulturelle Sensibilität werden durch die Art und Weise bestimmt, wie wir mit diesen vielen Bildern interagieren. Daher ist es keine Überraschung, dass wir als Menschen auch auf hyperrealistische Kunst reagieren, sie aufnehmen und wertschätzen können.

Im Großen und Ganzen gibt es innerhalb der hyperrealistischen Bewegung drei verschiedene Kategorien, in denen ihre Praktiker arbeiten: erstens Landschaft beziehungsweise Stadtlandschaft, zweitens Stillleben und drittens Porträt beziehungsweise menschliche Figur. Die Art und Weise, wie jeder Künstler zum Startpunkt eines Gemäldes gelangt, ist so einzigartig wie das Gemälde selbst. Die so heterogene Gruppe von Künstlern bringt vielfältige und interessante Themen in die Bewegung ein, angefangen mit François Chartiers monumentalem Stillleben wie „Who Wants to Live Forever“ bis hin zu Eloy Morales‘ „Paint in my Head“, einer Interpretation moderner Porträtmalerei. John Salts fotorealistische Darstellung einer alten und verfallenden amerikanischen Stadtlandschaft zeigt dem Betrachter die andere Seite des „amerikanischen Traums“, wie er in „Trailer with Rocking Horse“ zu sehen ist.

Wenn wir uns die drei Hauptbereiche des Genres ansehen, wird deutlich, dass sie alle deutlich durch unterschiedliche Merkmale definiert sind. Monumentalität spielt bei der Ausführung von Stilllebengemälden eine bedeutende Rolle. Dies wird in Pedro Campos‘ „A Hot Day“ und in „Vanitas 15.09.28 History of Music“ von Paul Beliveau deutlich. Die in diesem Bereich tätigen Künstler bevorzugen oft eine Kombination aus monumentalem Maßstab und extremen Nahaufnahmen, die der endgültigen Komposition ein surrealistisches Gefühl verleihen.

Ein in den Gemälden von Landschaften und Stadtlandschaften sichtbares Merkmal ist die Verwendung von Reflexionen, sodass uns zwei Bilder präsentiert werden – eines ist real und das andere spiegelt sich auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Wasser, Glas und Chrom wider. Manchmal werden sogar drei Abbildungen in nur einem Gemälde dargestellt. Die beiden Gemälde „Inner-City Tranquility“ von Christian Marsh und „Evening Balance“, eine Wasserlandschaft von David T. Kessler, zeigen diese beschriebenen Qualitäten.

Auch Porträts haben sich im Laufe der Jahre dramatisch weiterentwickelt, da die Porträtkünstler von heute ihre Kunst nicht nur dazu verwenden, sich auf ihr Motiv zu konzentrieren, sondern auch soziale Themen darzustellen. „Drawing from Detroit “ von Paul Cadden ist ein perfektes Beispiel für diese zeitgenössische Besonderheit.

Eine Technik, die sich durch alle drei Kategorien zieht, besteht darin, dass in diesen Gemälden keine Pinselspuren oder Texturen vorhanden sind, da die Hyperrealisten dies oft als eine Möglichkeit sehen, Unvollkommenheiten zu verdecken. „Lora the Cow“ von Alexandra Klimas zeigt uns durch ihr tadelloses Finish die Extremität dieses Charakters.

Der Hyperrealismus hat es in der Kunstwelt nicht leicht gehabt. Während vieler Jahre bevorzugte die Kunstelite weniger direkte Strömungen der bildenden Kunst wie den Konzeptualismus und den Minimalismus – aufgrund ihrer theoretischen Konzepte, nicht so sehr wegen ihrer physischen Kunstfertigkeit. Aber im Zuge der weiteren Entwicklung hat sich der Hyperrealismus endlich seinen Platz erstritten und wird nun als etablierte Bewegung geschätzt. Er wird für die Art und Weise geswürdigt, wie er die visuelle Welt, in der wir leben, erkennt und die oft übersehenen und komplizierten Details feiert, die uns im Alltag begegnen. Das Genre selbst hat sich aufgrund des technologischen Fortschritts und des Wunsches nach Perfektionismus – zuweilen sprunghaft – weiterentwickelt. Der Hyperrealismus ist heute eine der relevantesten Kunstrichtungen in der westlichen Gesellschaft, da er unseren Alltag darstellt und Themen berührt, mit denen wir uns alle identifizieren können. Die Entwicklung des Hyperrealismus ist somit gesichert, solange die Menschheit existiert.

Die Plus One Gallery ist seit ihrer Eröffnung im Jahr 2001 die führende Hyperrealismus-Galerie. Sie hat ihren Sitz in London und vertritt einige der feinsten britischen und internationalen hyperrealistischen Künstler. Sie hat 2013 und 2018 mit Museen wie dem Museu del Tabac und dem Centro Cultural Banco do Brasil für deren Ausstellung „50 Years of Realism – Photorealism to Virtual Reality“ zusammengearbeitet, die zwischen 2018 und 2019 durch São Paulo, Brasilia und Rio de Janeiro reiste und über eine Million Besucher anzog. Die Plus One Gallery veröffentlichte außerdem mehrere Bücher, darunter Monographien über John Salt, Ben Schonzeit, Carl Laubin, Pedro Campos und Cynthia Poole sowie das Standardwerk „Exactitude: Hyperrealist Art Today“, veröffentlicht von Thames and Hudson im Jahr 2009.

