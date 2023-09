Was ist Agorismus? Freiheit in der Schattenwirtschaft

10. September 2023

Das Konzept von Samuel Edward Konkin III ist aktueller denn je

von Michael Bubendorf

Bildquelle: (Konkin) von Youtube Legendär: Samuel Edward Konkin III (1947–2004)

Skepsis gegenüber „-ismen“ ist angebracht. Manche „-ismen“ zielen darauf ab, dass der Mensch sich ändert und einer Idee anpasst. Wohin das führen kann, ist bekannt: Staatsterror, Hungersnot, Genozid und Krieg waren allzu oft das Ergebnis.

Beim Agorismus ist es genau umgekehrt: Er beschreibt Handlungen, die seit Menschengedenken stattfinden und oftmals das Überleben jener sicherten, die von anderen „-ismen“ bedroht wurden, beispielsweise vom Nationalsozialismus oder seiner Schwester, dem Kommunismus. Der Agorismus beschreibt die Teilnahme am Markt jenseits des staatlichen Einflusses. Ein Verhalten, wie es der menschlichen Natur entspricht; Ludwig von Mises hat es in „Human Action“ beschrieben. Dieses zielgerichtete menschliche Handeln findet seit Menschengedenken auf verschiedenen Märkten statt.

Fasern im Henkersstrick

Den Begriff Agorismus hat Samuel Edward Konkin III geprägt, eine einzigartige, kuriose Persönlichkeit. Konkin kam 1947 in der kanadischen Provinz Saskatchewan zur Welt. In seinen jungen Jahren hätte man ihn als Sozialist bezeichnen müssen. Über die Werke von Robert A. Heinlein, Ayn Rand und Ludwig von Mises fand er zum Libertarismus. Sein Schaffen als libertärer Impulsgeber war entscheidend geprägt vom großen anarchokapitalistischen Denker Murray Rothbard.

Als Konkin sein „neues libertäres Manifest“ veröffentlichte, richtete er sich an Menschen, die keinen Zweifel an der Natur des Staats mehr haben und die die „Bande aller Banden, die Mafia allen organisierten Verbrechens, die Verschwörung aller Verschwörungen“ in aller Deutlichkeit wahrnehmen: „Der Staat ist eine Institution des Zwangs, die Unmoral zentralisiert, Diebstahl und Mord anordnet und eine Unterdrückung koordiniert, die sich gewöhnliche Kriminelle nicht einmal vorstellen können.“ Eindrückliche Beweise für diese These ins Feld zu führen, fällt dem libertären Geist Konkins leicht: Allein im 20. Jahrhundert wurden in staatlichen Kriegen mehr Menschen ermordet als je zuvor; Steuern und Inflation haben mehr Wohlstand vernichtet, als zuvor produziert wurde, was in der globalen Verschuldung Ausdruck findet. Um sein eigenes Überleben zu sichern, hat der Staat dem Verstand der Menschen mehr Schaden zugefügt als jeder Aberglaube zuvor – mit politischen Lügen, Propaganda und vor allem mit vermeintlicher Bildung. „Doch im Henkersstrick des Staates ist die Faser des Widerstands bereits eingewoben. Diese Faser heißt Libertarismus“, so Konkin. „Libertarismus entwickelt eine ganze Philosophie, ausgehend von einer einzigen Prämisse: Initiierende Gewalt ist falsch, unmoralisch, böse, unpraktisch. Deshalb ist Gewalt oder ihre Androhung verboten, alles andere nicht.“ Wenn wir dem Henkersstrick diese Faser ausreißen, reißt das Gewebe der Unterdrückung.

Hasta la victoria siempre?

Den Glauben, dass es einen Staat braucht, erkennt Konkin als Mystizismus, als Aberglaube, ja als Wahnvorstellung, die tief in das Denken der Opfer des Staates eingepflanzt ist. Es brauche deshalb eine „große Strategie und einen historisch einzigartigen Moment der Reinigung; eine Revolution“. Eine Revolution? Sind das Überbleibsel der sozialistischen Prägungen Konkins? Mitnichten.

Natürlich fordert Konkin keine Revolution mit Waffen und Barrikaden – Gewalt ist ja das Einzige, was verboten ist. Was Konkin will, ist eine Revolution des Geistes. Es sei die Psychologie, die uns gefangen hält, also liegt dort auch die Lösung. Bis heute versuchen Menschen jedoch, die Freiheit auf anderen Wegen zu erreichen. Konkin hat sie in seinem „Neuen Libertären Manifest“ 1983 festgehalten:

Erstens der Versuch, die aktuellen Herrscher aus dem Amt zu drängen.

Zweitens unmittelbare Konfrontation mit den Vertretern des Staates (Polizei, Parlamentarier, Richter und so weiter).

Drittens Zusammenarbeit mit den Mächtigen, insbesondere im Versuch, durch Volksabstimmungen die Unterdrückung zu minimieren.

Viertens die Aufgabe der langfristigen Aufklärung der Bevölkerung, um eine freiheitliche Bewegung aufzubauen.

Wenn man das liest, kann man gar nicht anders, als sich an die Anstrengungen der Bürgerrechtsbewegung in den letzten drei Jahren zu erinnern. Und wie wir wissen, findet der Staat Antworten auf all diese Bedrohungen. Allzu oft hilft die Bürgerrechtsbewegung unwillentlich sogar mit, insbesondere beim Defätismus – jenem Zustand der Mutlosigkeit, der in den vielen Telegram-Kanälen von schwarzseherischen Bürgerrechtlern befeuert wird. Doch auch temporäre Rückzüge, langsames Vorgehen auf dem Weg zum Totalitarismus, Inkonsistenz im freiheitlichen Denken und eine angebliche Parteienlandschaft gehören zu den Waffen des Staates gegen die freiheitliche Bewegung. Wenn selbst der damalige Präsident der Libertären Partei der Schweiz der „NZZ“ zu Protokoll gab, dass die Regierung in der Corona-Krise keinen schlechten Job gemacht habe, ist es fürwahr nicht weit her mit der Meinungsvielfalt bei den Parteien. Dass libertäre Parteien das „Antikonzept libertärer Ziele“ sind, wusste Konkin schon im letzten Jahrhundert.

Konkin sieht also keinen der obigen Wege als Lösung auf dem Weg zur Freiheit. Im Gegenteil: Er ruft dazu auf, diese Wege aufzugeben. Für ihn war klar: „Niemand kann mit Sicherheit wissen, welche Schritte zu einer freien Gesellschaft führen, doch wir können mit einem Wisch alle jene Ideen wegfegen, die die Freiheit nicht voranbringen.“ Die optimale Lösung dafür sieht Konkin in der „lokalen, sofortigen Selbstverteidigung“, und diese findet er – im Markt: „Wer die Prinzipien des Markts konsequent anwendet, hält eine Karte in Händen, die den Weg zur Freiheit aufzeigt. Wenn man diese Pfade entdeckt hat, bleibt nur die Handlung des Individuums übrig, um vom Staat zur Freiheit zu gelangen.“ Zu dieser individuellen Handlung ruft Konkin auf.

Ein altes anarchistisches Konzept verlangt die Anwesenheit des Ziels in den Mitteln. Man soll in einem Kampf also nur jene Mittel anwenden, die mit den Zielen des Kampfes kohärent sind. Das libertäre Ziel ist eine friedliche Gesellschaft, in der Menschen ausschließlich auf freiwilliger Basis miteinander kooperieren. Somit ist der Weg zu diesem Ziel des freiwilligen Austausches der Markt – auf Griechisch: „Agora“.

Dass eine solche Gesellschaft möglich ist und wie sie mit dem Problem umgeht, dass es immer Menschen geben wird, die Gewalt als Mittel wählen, führt Konkin in seinem Werk aus – es ist dem Leser wärmstens empfohlen. Für den Moment konzentrieren wir uns auf den Weg, der uns dorthin führt: Es ist der ökonomische Gegenentwurf; kurz: Gegenökonomie.

Die Ethik der Illegalität

Konkin selbst beschreibt Gegenökonomie als „die Summe aller nicht aggressiven menschlichen Handlungen, die vom Staat verboten sind. Die Gegenökonomie umfasst den freien Markt, den Schwarzmarkt, die ‚Schattenwirtschaft‘, alle Handlungen des zivilen und sozialen Ungehorsams, alle Handlungen der verbotenen Vereinigung und alles andere, was der Staat an irgendeinem Ort oder zu irgendeiner Zeit verbieten, kontrollieren, regulieren, besteuern oder verzollen will.“

Dem freien Schwarzmarkt steht der weiße Markt gegenüber, in dem Menschen mit der Erlaubnis des Staates partizipieren, frei handelbare Güter oder Dienstleistungen austauschen und dafür die vom Staat verlangten Steuern bezahlen. Auf dem grauen Markt verwischen die Grenzen; Menschen handeln mit legalen Gütern, dies aber ohne Autorisierung – zum Beispiel mit Arzneimitteln. Hier werden Steuern bereits vermieden und Bewilligungspflichten ignoriert.

Der Agorismus empfiehlt den Schwarzmarkt und die Beteiligung an grauen Märkten. Er lehnt den „roten Markt“ ab, der sich dadurch definiert, dass er das Nichtaggressionsprinzip verletzt. Paradebeispiel für einen Teilnehmer am roten Markt ist die Mafia, die in vielen Zügen von staatlichem Handeln nicht zu unterscheiden ist. Die Mafia agiert als Machthaber (Regierung) über einen Teil des Schwarzmarktes, treibt Schutzgeld (Steuern) von ihren Opfern ein, setzt ihre Kontrolle mit Gewalt durch (Strafverfolgung) und führt sogar Kriege, wenn ihr Monopol bedroht ist. Diese Handlungen werden als roter Markt bezeichnet, um sie von den moralischen Handlungen des Schwarzmarkts zu unterscheiden. Doch auch den weißen Markt lehnt der Agorismus ab, da wir in Kooperation mit dem Staat Zwang und Unterdrückung fördern.

Wir Schwarzhändler

Wahrscheinlich hat sich jeder erwachsene Mensch schon mal an der Gegenökonomie beteiligt. Auch die Geschichtsbücher sind voll von Erfolgen des Agorismus, die den Menschen dienten, lange bevor Konkin den Begriff prägte: „In der Sowjetunion, einer Bastion des Staatsglaubens und einer fast völlig zusammengebrochenen ‚offiziellen‘ Wirtschaft, versorgte ein riesiger Schwarzmarkt die Russen, Armenier, Ukrainer und andere mit Lebensmitteln, Fernsehreparaturen, offiziellen Papieren ...“. In unterschiedlichem Ausmaß trifft dies auf fast alle Entwicklungsländer zu, die in der Realität deshalb oftmals viel freiheitlicher sind als die vermeintlich freien Länder des Westens.

Doch auch bei uns ist die Gegenökonomie schon lange weit verbreitet: Steuervermeidung, illegale Glücksspiele, Cannabiskonsum und unverzollte Einkäufe im grenznahen Ausland sind nur einige wenige Beispiele für das Verhalten von Menschen, die sich bewusst oder unbewusst zur Teilnahme an der Gegenökonomie entschieden haben. Und wir haben noch viele weitere Möglichkeiten, uns an Märkten jenseits staatlicher Kontrolle zu beteiligen; aus vielen Hobbyhändlern auf E-Bay oder Ricardo sind robuste Geschäftsleute mit beeindruckendem Umsatz geworden, die ihre umfangreichen Geschäfte erfolgreich staatlicher Kontrolle entziehen. Auch in der analogen Welt können wir auf unregulierten Flohmärkten stöbern oder unser Gemüse auf dem Hof gegen Bargeld tauschen. Ob und wie viel der Flohmarkthändler und der Bauer von diesen Einnahmen dem Staat als Einkommen melden, dürfen diese dann getrost selbst entscheiden. Wir können generell darauf achten, wann immer möglich bar zu bezahlen, insbesondere dann, wenn wir in kleinen Läden einkaufen. Beim Coiffeur können wir darauf hinweisen, dass wir keine Quittung benötigen. Wir können beim Bezahlen der Physiotherapie auf die praktische Karte verzichten, die den Anbieter zwingt, unsere Zahlung als Einnahme zu verbuchen und somit zu versteuern. Viele Handwerker sind zu erheblichen Rabatten bereit, wenn bar bezahlt und keine Quittung verlangt wird. So unterstützt keiner der Handelspartner den kriminellen Staat finanziell bei seinen Missetaten, und die dem Auftraggeber entgehenden Steuervorteile werden durch den Rabatt aufgehoben. Letztlich geht es um die Korrektur einer geistigen Fehlhaltung, wie das Beispiel des Einkaufstouristen aufzeigt: Wer Waren unverzollt über die Grenze bringt, begeht keinen Diebstahl – er verhindert, vom Staat bestohlen zu werden.

Auf dem bisherigen Höhepunkt des Gesundheitstotalitarismus, als die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse reglementiert und eingeschränkt wurde, wurden viele Menschen regelrecht in den Agorismus katapultiert. Als sich die meisten (nicht alle!) Kinobetreiber zu Vollzugsgehilfen der Staatsrepression machten und nebst Eintrittskarten auch Gesundheitszertifikate kontrollierten, wurden Garagen und Großraumbüros in Kinosäle umgewandelt, in denen Unzertifizierte auf Freunde trafen, die sie noch nicht gekannt hatten. Unkorrumpierbare Wirte verweigerten die Zertifikatskontrolle oder schlossen ihr Restaurant zu bestimmten Zeiten, um in „geschlossenen Gesellschaften“ alle Menschen zu bewirten, ob mit oder ohne Zertifikat. Fitnessstudios torpedierten den Gesundheitsfaschismus der Regierung, indem sie Outdoor-Trainings veranstalteten. Während des Lockdowns fanden ganze Konzerte unter Ausschluss der Öffentlichkeit – und damit des Staates – statt, zu einem Zeitpunkt, als sich selbst mit Gehorsam kein Zugang zu Veranstaltungen erkaufen ließ. Es zeigte sich, dass dort, wo die Dunkelheit wächst, auch das Licht an Stärke gewinnt. Nie war die Gegenökonomie stärker als in Zeiten größter Unterdrückung.

Sklaven der Macht

Diese Zeiten scheinen überwunden, das Pendel der Freiheit schwingt zurück. Doch wir wissen – auch dank Konkin –, dass vorübergehender Rückzug Teil der Strategie der Mächtigen ist. Diese arbeiten vor und hinter den Kulissen unermüdlich daran, ihre Macht noch mehr auszuweiten. Sie können nicht anders, wie George Orwell schon in O’Briens Monolog im Roman „1984“ illustrierte: „Wir streben nach der Macht ausschließlich um ihrer selbst willen. Das Wohlergehen anderer interessiert uns nicht, uns interessiert allein die Macht als solche. Nicht Reichtum oder Luxus oder ein langes Leben oder Glück: nur Macht, reine Macht. Wir wissen, dass niemand je die Macht ergreift mit der Absicht, sie wieder loszulassen. Macht ist kein Mittel, sie ist ein Zweck. Das Ziel von Macht ist Macht.“

Daran hat sich seit 1948 nichts geändert. Die Mächtigen fallen ihrer eigenen Gier zum Opfer, ihr Fokus hat sich längst auf ein einziges Ziel verengt: noch mehr Macht zu erlangen. Die Mächtigsten sind die unfreiesten Menschen. Während diese Sklaven der Macht am Pandemiepakt werkeln, dem digitalen Zentralbankgeld den Weg ebnen und die Debattenräume auf ein Nadelöhr einschränken, tun wir gut daran, uns im Agorismus zu üben.

