Der Einkommensinvestor Fortis

01. September 2023

Ein kanadisches Witwen- und Waisenpapier

von Luis Pazos

Altgedienten Börsen-Haudegen mag beim ersten Lesen der Überschrift der Schreck in die Glieder gefahren sein. Fortis? Da war doch was. Richtig! Fortis war der (Kunst-)Name der ersten grenzüberschreitenden Fusion europäischer Finanzunternehmen. Nach dem Zusammenschluss im Jahr 1990 ging das belgisch-niederländische Banken- und Versicherungskonglomerat alsbald und beständig auf paneuropäische und schließlich weltweilte Einkaufstour. Im Oktober 2007, am Vorabend der Weltfinanzkrise, legte Fortis gemeinsam mit der Royal Bank of Scotland und der spanischen Santander Bank für die Übernahme des niederländischen Finanzkonzerns ABN AMRO – die bis dato weltweit größte ihrer Art – schlappe 71,8 Milliarden Euro auf den Tisch des Hauses.

Ein Jahr später hatte sich der Aktienkurs von Fortis gedrittelt, am 23. September 2008 beteuerte der Konzernchef, dass das Unternehmen nicht konkursgefährdet sei, fünf Tage später übernahmen Belgien, Luxemburg und die Niederlande sukzessive den wankenden Riesen, der für das Geschäftsjahr schließlich einen Verlust von 22 Milliarden Euro ausweisen sollte. Fortis wurde in den Folgejahren umstrukturiert, aufgespalten und zerschlagen, ein Restbestand in Ageas umbenannt. Ganz verschwunden ist der Name Fortis vom Kurszettel jedoch nicht, wenngleich das transatlantische Pendant außer einer Fusionshistorie keine Gemeinsamkeiten mit dem einstigen Bankkonsortium aus Benelux hat.

Die Wurzeln der kanadischen Fortis gehen zurück auf die St. John’s Electric Light Company, die im Jahr 1885 in der Provinz Neufundland und Labrador gegründet wurde. Das Geschäftsmodell hat sich seither ebenso wenig geändert wie das Motto des Unternehmens: „Energy is the engine of economic growth and development of our society“. Noch heute wird übrigens ein Wasserkraftwerk bewirtschaftet, das Fortis im Jahr 1900 als erstes seiner Art in der Heimatprovinz in Betrieb genommen hat. 1949 erfolgte der Börsengang des Unternehmens, 1987 die Umwandlung in eine Holding einschließlich der Umbenennung in Fortis.

Heute ist Fortis über zahlreiche hundertprozentige Tochterfirmen und Mehrheitsbeteiligungen in ganz Nordamerika sowie in der Karibik aktiv, neben der Stromversorgung produziert und liefert die Aktiengesellschaft auch Erdgas aus. Und das über die letzten Jahre recht erfolgreich. Insgesamt 3,4 Millionen Privat- und Gewerbekunden beliefern die 9.200 Mitarbeiter von Fortis und aufgrund des vergleichsweise stark regulierten Sektors kann das Unternehmen den Zahlungsstrom verlässlich kalkulieren. Das wiederum schlägt sich in einer makellosen Dividendenhistorie nieder. Seit (mindestens) 25 Jahren hat die Gesellschaft die Ausschüttungen nicht gesenkt und meistens erhöht; allein in den letzten fünf Jahren konnte Fortis die Zahlungen auf Jahresbasis um knapp sechs Prozent pro Jahr steigern. Darüber hinaus hat sich der Kurs des Quartalszahlers in dem Zeitraum mehr als vervierfacht; der Chart weist einen relativ schwankungsarmen Verlauf von links unten nach rechts oben auf. Auch der Maximalverlust (Maximum Drawdown, MDD) fiel mit 27,6 Prozent im Rahmen der Weltfinanzkrise bescheiden aus.

Im Gegenzug ist das Papier allerdings mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von über 18 nicht mehr ganz billig und die Dividendenrendite mit vier Prozent pro Jahr auf Basis des aktuellen Kursniveaus nicht gerade üppig. Beides galt allerdings über die längste Zeit der letzten 25 Jahre. Bewertet wird die Holding an der Börse aktuell mit knapp 27 Milliarden kanadischen Dollar, der Nettoinventar- oder Buchwert beläuft sich auf gut 17 Milliarden kanadische Dollar. Den Aufschlag zahlen Anleger letztlich für die bestehenden Strom- und Gasversorgungsverträge. Zuletzt wies Fortis eine Verschuldungsquote von 64 Prozent aus, nicht gerade wenig, allerdings auch nicht hoch im investitionsintensiven Versorgungsumfeld.

Ein Risiko ist selbst bei solchen Witwen- und Waisenpapieren freilich die Politik, wie es hierzulande Aktionäre von E.ON und RWE im Jahr 2011 infolge des Atomausstiegs am eigenen Leib spüren durften. Daran änderten auch die zehn Jahre später vereinbarten Entschädigungszahlungen nur wenig. Käuflich erworben und veräußert werden können Anteile von Fortis an der Börse von Toronto unter dem Kürzel FTS, alternativ auch an deutschen Handelsplätzen. Die internationale Wertpapierkennnummer lautet CA3495531079, die deutsche Entsprechung 881347.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 18. August erscheinenden September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 235.