Bayerische „Flugblatt-Affäre“ Der Fall Aiwanger

28. August 2023

Am medialen Pranger

von Thomas Jahn

1987 kursiert an einem niederbayerischen Gymnasium ein reichlich geschmackloses Flugblatt. Es ist mit Schreibmaschine geschrieben und als Preisausschreiben aufgemacht. Die „Gewinner“ sollen in dem NS-Vernichtungslager Auschwitz hingerichtet oder im KZ Dachau inhaftiert werden. Bestimmte Opfergruppen werden nicht genannt. Das menschenverachtende Pamphlet ist ekelerregend und abstoßend. Jedem objektiven und unvoreingenommenen Betrachter wird bei genauer Lektüre aber klar, dass ein politischer oder antisemitischer Hintergrund nicht erkennbar ist. Jemand wollte damals offenbar nicht mit primitiven Hakenkreuz-Schmierereien, sondern mit abstoßenden Pseudowitzen über die Schreckensorte des NS-Terrors provozieren – ein besonders abstoßender Dumme-Jungen-Streich.

Umso erstaunlicher allerdings ist es, dass es diese 36 Jahre alte Geschichte aus einem bislang völlig unbekannten niederbayerischen Marktflecken auf die Titelseite einer einstmals seriösen großen süddeutschen Tageszeitung schafft, um postwendend von einem einstmals ebenso seriösen Nachrichtenformat der ARD zur Hauptsendezeit aufgegriffen zu werden, obwohl sich der vermeintliche Skandal zu diesem Zeitpunkt bereits als peinliche Medienposse entpuppt hatte.

Kurz nachdem die „Süddeutsche Zeitung“ („SZ“) Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger als Verfasser des Flugblatts präsentiert hatte, klärte sich die Geschichte auf: Aiwangers Bruder bestätigte, das Flugblatt verfasst zu haben, weil er eine Klasse wiederholen musste und seiner Wut darüber Luft machen wollte. Ganze fünf „SZ“-Autoren präsentierten am Samstag die reißerisch aufgemachte Titelgeschichte, hatten in ihrem linksaktivistischen Eifer aber offenbar jeden journalistischen Maßstab komplett vergessen, von Sorgfalt gar nicht zu reden. Wie sonst könnte man auf die Idee kommen, einen bestimmten Politiker als Verfasser eines 36 Jahre alten Flugblatts ohne Quellen, ohne Belege und vor allem ohne namentlich bekannte Zeugen zu präsentieren, um gleichzeitig dem damaligen Urheber des Pamphlets zu unterstellen, er habe die menschenverachtenden Geschmacklosigkeiten ernst gemeint. Hubert Aiwanger sollte als überführter Krypto-Antisemit an den Pranger gestellt werden, was an handwerklicher Dürftigkeit und journalistischer Niedertracht eigentlich kaum noch zu überbieten ist. Die von der „SZ“ gewünschte Reaktion trat an jedem Samstag zunächst auch ein: Über Hubert Aiwanger, gleichzeitig auch Bundesvorsitzender der Partei „Freie Wähler“, brauste ein Medientsunami aus Verdächtigungen, Unterstellungen und Rücktrittsforderungen hinweg. Angeführt wurde das Kesseltreiben von den üblichen Politprotagonisten, denen vor allem eines gemein ist: Sie verfügen über keinerlei Berührungsängste im ungezwungenen Umgang mit Linksextremisten, dafür aber über umso mehr über Schamlosigkeit und Ignoranz, um ihre Lage im Glashaus komplett auszublenden.

Was stimmt eigentlich nicht mit Politik und Mainstreammedien in einem Land, in dem eine 36 Jahre alte, geschmacklose Verfehlung eines minderjährigen Schülers aus dem Umfeld eines späteren Provinzministers zur Staatsaffäre aufgeblasen wird und tagelang die bundesweiten Schlagzeilen beherrscht?

Interessant an solchen und ähnlich „alten Geschichten“ ist auch immer der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, die wohl kaum zufällig stets in die Zeit vor wichtigen Wahlen fällt. Am 8. Oktober finden in Bayern Landtagswahlen statt. In einer aktuellen Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen konnte Aiwangers Partei zuletzt stark zulegen. Sie reicht derzeit mit 12,5 Prozent knapp an die drittstärkste Partei, die Grünen, mit 13,9 Prozent heran. Die CSU schwächelt bei 37,8 Prozent und liegt damit fast exakt bei ihrem bislang schlechtesten Ergebnis, eingefahren bei der letzten Landtagswahl 2018. Die AfD liegt mit 15 Prozent auf Platz zwei. Die SPD ist mit 10,2 Prozent knapp zweistellig und die FDP deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. Die CSU ist daher meilenweit von einer absoluten Mehrheit entfernt und benötigt einen Koalitionspartner. Rein rechnerisch und wegen diverser „Brandmauern“ gegen die AfD kommen als Koalitionspartner der CSU aktuell nur die Freien Wähler (wie bisher) oder die Grünen in Betracht. Die Flugblatt-Aktion der „SZ“ sollte daher wohl den gewünschten Koalitionswechsel herbeiführen und Ähnliches wie 2019 in Österreich bewirken, als ein zwei Jahre altes, illegal gefilmtes Video die Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ sprengte. Wie es der Zufall will, war es auch damals die „SZ“, die das berühmte „Ibiza-Video“ mit dem damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache als Erstes veröffentlichte.

Warum war Aiwanger das Ziel der „SZ“-Kampagne? Offenbar hatte er sich bei seiner dank Youtube berühmt gewordenen Erdinger Rede im Juni 2023 mit seiner Regierungskritik im Allgemeinen und mit seiner Attacke auf die rot-grüne Energie- und Enteignungspolitik im Besonderen zu stark aus dem Fenster gelehnt. Nach dem bewährten maoistischen Motto „Bestrafe einen, erziehe Hunderte“ sollte wohl ein Exempel statuiert und die Freien Wähler gewarnt werden, sich künftig ja nicht als Brücke zwischen AfD und Unionsparteien zu positionieren. Aiwanger selbst ist allerdings natürlich auch kein politisches Unschuldslamm. Als Wirtschaftsminister und Koalitionspartner der CSU hätte er fünf Jahre lang Zeit gehabt, sich in kritischen Fragen wie Massenmigration, Energiepolitik und öffentlich-rechtliches Rundfunksystem deutlich zu positionieren und sogar Dinge zu verändern. Er tat es nicht, ebenso wenig wie in Sachen Corona-Maßnahmen: Damals stimmte er den in Bayern besonders strikten Maßnahmen vormittags am Kabinettstisch zu, um sie am Nachmittag öffentlich zu kritisieren, als sei er ein Unbeteiligter. Sein zwiespältiger Kurs, einerseits möglichst harmlos und angepasst zu erscheinen, andererseits in bayerischen Bierzelten gerne mal laut zu poltern, wurde ihm nun offenbar zum Verhängnis.

Vielleicht beging auch er den Fehler, den vor ihm schon viele Unionspolitiker machten: Man füttert brav das „rot-grüne Krokodil“ in der Hoffnung, von ihm als Letztes „gefressen“ zu werden. Dieser Plan ging wohl auch hier nicht ganz auf. Unklar ist bis heute allerdings, wem aus der „Flugblatt-Affäre“ mehr Schaden entstanden ist: Hubert Aiwanger und seinen Freien Wählern nach dem Motto „Irgendwas bleibt immer hängen“ oder dem rot-grünen Kampagnen-Journalismus mit seinem „Print-Flaggschiff“, der „Süddeutschen Zeitung“, die jetzt wohl noch häufiger als bisher mit der Bezeichnung „Alpen-Prawda“ zurechtkommen muss?