Schwarzes Gold Das Problem mit den Erdölvorkommen

07. August 2023

Über den Mythos der angeblich versiegenden Ressource

von Harald Weber

„Was ist Originalität? Etwas sehen, das noch keinen Namen trägt, noch nicht genannt werden kann, ob es gleich vor aller Augen liegt. Wie die Menschen gewöhnlich sind, macht ihnen erst der Name ein Ding überhaupt sichtbar“ (Friedrich Nietzsche).

Die westliche Wissenschaft ist immer noch der Überzeugung, dass Erdöl ein Produkt fossilen Verfalls ist: ein biogenes Produkt, entstanden durch abgestorbene Lebewesen und Pflanzen, schichtenweise überdeckt und komprimiert, durch Druck der aufgelagerten Sedimente im Laufe von Millionen Jahren Kohlenstoff geworden. So haben wir das in der Schule gelernt. Es gibt keine Antwort auf die Frage, wie dann oberflächennah, wie zum Beispiel im arabischen Raum, Öl entstehen konnte. Und wieso bereits abgebaute unterirdische Felder wieder volllaufen. Oder wie auf dem Meeresgrund in 1.000 Metern Tiefe nach Öl gebohrt werden kann. War das Wasser vor Millionen von Jahren da unten weg? Oder wie nach den Gesetzen der Entropie nach Millionen (!!) von Jahren durch Diffusion kein Zerfall eintreten konnte. Es ist bisher noch nicht gelungen, diese biogene Entstehung nachzubauen. Es gab, und vielleicht gibt es noch, viel Forschung, um diesem Rätsel auf die Spur zu kommen. Kein Experiment hat je ein Kohlenstoffpartikel erzeugen können, um somit einen Beweis für diese Theorie zu erbringen.

Die Behauptung über diesen Ressourcenschwund passt zu dem Bild: Mensch zerstört Natur und bedient die Katastrophenbegeisterung und Angstaufladung. Kurz: Grün-linke Philosophie. Die Vorhersagen der westlichen Geologen, die aufgrund dieser Theorie bohren, sind lediglich zu zehn Prozent treffsicher, also fast zufällig.

Russische Wissenschaftler glauben nicht an diese biogene fossile Entstehungstheorie, sondern vermuten, dass Methangas und dann Öl aus tiefen Schichten hochdrücken und die Erdkruste an den Bruchstellen der Platten durchdringen. Diese Geologen haben eine Treffsicherheit von 70 Prozent, weil sie nur dort bohren, wo tektonische Platten Bruchstellen aufweisen.

Jedoch ist es, wie so oft, so, dass jede Menge Wissen simuliert wird. Aus den Fragmenten werden voreilige Schlüsse gezogen. Aber was wissen wir über die Erde? Die tiefste Bohrung, die Kola-Bohrung in der Sowjetunion dauerte von 1979 bis 1983 und hat ein Bohrloch von circa 25 bis 30 Zentimetern Dicke erzeugt. 1983 war die Tiefe von zwölf Kilometern erreicht. An keiner anderen Stelle der Erde konnte diese Tiefe erzielt werden. Bis 1,2 Kilometer Tiefe kann gebohrt werden mit Bohrlochdurchmessern, die relevante Proben holen können. Die Erde hat einen Durchmesser von circa 12.000 Kilometern. Da sind zwölf Kilometer 0,001 Prozent und 1,2 Kilometer 0,0001 Prozent. Über diesen Bereich kann man an den Stellen der Bohrlöcher etwas wissen. Ich gehe mal davon aus, dass eine Apfelschale im Verhältnis zur Apfelgröße dicker ist als diese Bohrtiefe. Inzwischen hat man Altersbestimmungen der Moleküle machen können und geht heute von einem Alter des unterirdischen Erdöls von circa 5.000 Jahren aus.

Glauben wir an die Theorie des fossilen Verfalls mit der behaupteten Endlichkeit, dann haben wir ein knappes Gut. Knappe Güter werden immer teurer. Glauben wir an die nicht messbaren Mengen aufgrund von Vorkommen aus dem Erdinneren, ist das schlecht fürs Geschäft, weil nicht knappe Güter kaum mit Preisaufschlägen gehandelt werden können. Neue Schätzungen des Erdölvorkommens von Venezuela belaufen sich auf eine solche gigantische Menge, mit der alle Industrienationen für 100 Jahre versorgt werden könnten. Das Gleiche gilt für die Mengen aus dem kanadischen Ölsand.

Der Erdölgeologe/Geophysiker David Middleton erklärt nachvollziehbar die Herkunft des Öls aus fossilem Verfall. Er liefert auch eine Berechnung über die ungeheuren Mengen mit, die in der Erdkruste lagern.

Wo auch immer das Öl herkommt – egal: Wir sind verpflichtet, es abzubauen, denn es verschmutzt die Erde. Mit unglaublichem Tamtam wird die kleinste Öllache auf der Straße gereinigt, wehe, es läuft aus einem Tank ein Liter Öl ins Erdreich oder ins Wasser. Es wird sofort von Vergiftung des Grundwassers hyperventiliert.

Wir müssen also die Erde von diesem Gift befreien, es ist geradezu Pflicht des Menschen, daraus Energie zu gewinnen und in CO2 umzuwandeln. Die Ressource ist nicht diese braun-schwarze Brühe, die nutzlos und giftig in der Erde liegt, sondern die menschliche Fähigkeit, diese in Energie zu verwandeln, damit wir besser, gesünder und schöner leben können. Gott hat uns Verstand gegeben, damit wir die Gegebenheiten der Natur erkennen und nutzen können. Vielleicht hatte er ja auch nur Mitleid mit den Walen. Bis vor 150 Jahren waren diese nahezu ausgerottet. 99 Prozent des Bestandes wurden als Energiequelle genutzt. Tran/Öl des Wales hatte die Städte beleuchtet. Gott sei Dank wurde das Öl in Texas gefunden und die Wale waren gerettet.

Wie bereits gesagt, ist mir keine Studie bekannt, die erforscht, wie die Natur der Erde beschaffen wäre ohne Menschen. Das hintergründige geistige Gut der links-grünen Gutmenschen geht auf den britischen Ökonomen Thomas Robert Malthus zurück, der 1798 in seinem Essay „Principle of Population“ die Überbevölkerung als größte Gefahr für die Natur ansah. Die konsequente Logik dieser Denkweise bedeutet das Aussterben der Menschheit. Ich sehe bei den Links-Grünen genau diese Psyche. Denn wenn alles, was unter dem Label „retten, schützen, verbessern“ ausgedacht wird, in Freudlosigkeit, Zerstörung und Armut mündet, dann müssen ja wohl in dieser Denkleistung eine starke Hasskraft und Verbitterung die emotionale Führung übernehmen. Es wird ja eine jeweilige Auswahl getroffen. Ich wäre dankbar, wenn es einem Leser gelänge, mir Beispiele für lebenszugewandte, freiheitliche Projekte aus diesen Reihen zu benennen.

Eine Erde ohne Menschen wäre grausam monoton und einfältig. Das stärkste Unkraut würde dominieren. Eine Zeit lang wäre wohl der Elefant das am längsten lebende Landtier, der pro Tag 500 Kilogramm Grünfutter frisst. Ich gehe davon aus, dass die Zunahme der Menschheit eine völlig natürliche Obergrenze findet, wenn alle Völker eine freie und ihrer Kultur angemessene Ordnung finden können. Die jüngsten Studien zu der Bevölkerungsentwicklung zeigen das auch. Wir Europäer gehen voran und schwinden eilig weg.

Ich habe da kürzlich mal gehört, dass der Mensch nun auch auf dem Mond die Klimaerwärmung verursacht hat. Zwei Astronauten, die da rumgelaufen sind, haben den weißen Sand aufgewirbelt, der aufgrund der geringen Schwerkraft nicht mehr zu Boden sank. Das nun freigelegte Gestein ist schwarz und absorbiert daher mehr Sonnenstrahlung, was den Boden erwärmt. Zwar sei die Fläche gering, aber man kennt ja das „Pferdefleisch in der Pizza“-Syndrom.

Warum das Erdöl Venezuela in den Ruin treibt („Neue Zürcher Zeitung“)

Öl – Woher kommt es? (EIKE)