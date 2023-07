(Anti-) Angst Das Problem der Radioaktivität

28. Juli 2023

Wenn es den „Guten“ an Lebensfreude fehlt …

von Harald Weber

Weiter weg- oder zurücktreten, soll bedeuten: das Bild auf die Dinge verbreitern und erhöhen. Sich zum Antiexperten machen, bis man erkannt hat, dass die Aneinanderreihung und Aufsummierung von Kleinigkeiten nicht zur Erkenntnis des großen Ganzen führen. Was sieht man im Westen? Nichts Neues. Man sieht eine Weiterentwicklung von Katastrophenbegeisterung und Angstaufladung. Die Katastrophenbegeisterung findet nur in der Gespensterwelt statt, sie ist irreal, genauso wie die Angstaufladung. Es gibt hierfür keine Substanz. Es muss geglaubt werden. Der Glaube ist es, der die Beurteilungslinie im Paradiesischen anlegt und nicht im Weltlichen. Hier auf Erden ist es nun mal so, dass es Unglück, Krankheit, Tod, Missgeschick und Fehler gibt. Von hier ausgehend kann ich nur relative Aussagen machen. Eine Haltung wie zum Beispiel „Wollt ihr die totale Gesundheit?“ ist brutal und totalitär.

Also versuche ich die Reduktion von Katastrophenbegeisterung und arbeite an Angstminimierung. Hierzu nehme ich besonders heikle Themen in Angriff, die auch im westlichen Wertekanon fest als Wahrheit verankert sind – hier die schädliche Strahlung der Radioaktivität. Der Inhalt der Studie ist von PMC PubMed Central, einer offiziellen Website der Regierung der Vereinigten Staaten (siehe untenstehenden Link).

In Taipeh, Taiwan, wurden 1983 circa 180 Gebäude mit ca. 1.700 Appartements errichtet. Verwendet wurde kontaminierter Baustahl, es war recycelter Stahl, der mit Cobalt-60 hoch radioaktiv verseucht war. In diesen Gebäuden lebten 10.000 Personen unterschiedlich lang zwischen neun und 22 Jahren. Wissenschaftler erstellten eine Studie und untersuchten Noch- und schon ausgezogene Bewohner jahrelang, um Krankheitsbilder zu erstellen. Im Vergleich zu einer nicht verstrahlten Kontrollgruppe waren diese Leute in der Regel gesünder. Im Folgenden werden Auszüge aus der Studie angeführt.

„Diese Erfahrung zeigt, dass eine chronische Exposition des gesamten Körpers gegenüber Strahlung niedriger Dosisleistung, selbst wenn sie zu einer hohen Jahresdosis akkumuliert wird, sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirken kann. Ungefähr 10.000 Menschen lebten in diesen Gebäuden und empfingen unwissentlich über einen Zeitraum von neun bis 20 Jahren eine durchschnittliche Strahlendosis von 0,4 Sv [Sievert]. Sie erlitten keine höhere Krebssterblichkeit, wie die LNT[Linear No-Threshold] -Theorie vorhersagen würde. Im Gegenteil, die Inzidenz krebsbedingter Todesfälle in dieser Bevölkerungsgruppe ging stark zurück – auf etwa drei Prozent der Inzidenz spontaner krebsbedingter Todesfälle in der allgemeinen Bevölkerung Taiwans. Darüber hinaus sank auch die Häufigkeit angeborener Fehlbildungen – auf etwa sieben Prozent der Häufigkeit in der Allgemeinbevölkerung.“

Die radioaktiven Dosen, denen diese Bewohner ausgesetzt waren, übertrafen ein Vielfaches des Grenzwertes, der in Fukushima festgelegt wurde.

„Daher betrug im Jahr 1996 die durchschnittliche Jahresdosis, die alle Bewohner erhielten, etwa 13 mSv [Millisievert] (das heißt 87,5 x 0,11 + 10 × 0,09 + 3 × 0,80), und die maximale Dosis betrug 160 mSv. Für das Jahr 1983 errechnen wir eine mittlere Dosis von etwa 74 mSv und eine maximale Dosis von etwa 910 mSv. Die Anpassung der mittleren Dosis an einen Aufenthaltsfaktor von 0,7 und eine Korrektur von 0,95 an die TLD-Dosen ergibt 49 mSv. Die individuelle mittlere Dosis von 1983 bis 2003 betrug für alle Kohorten 0,40 Sv. Für die hohe Kohorte betrug die mittlere Dosis vier Sv, mit einem Maximum von sechs Sv, unter der Annahme, dass die Hälfte der Bewohner im Jahr 1996 auszog. Darüber hinaus wurden 13 der hochexponierten Bewohner in das Mazda-Krankenhaus in Hiroshima, Japan, geschickt, um sich dem medizinischen Untersuchungsprotokoll zu unterziehen, das für die Überlebenden des Atombombenabwurfs durchgeführt wird.“

Die Dinge des weißen Mannes sind einfach nicht so schlecht. Es gibt überhaupt keine Probleme außer denen, die jedem widerfahren können. Und genau das ist, es was die Guten so aufregt. Immer wenn ich zu bestimmten Themen entspannende Informationen beitrage, bekomme ich Ärger. Die Guten wollen einfach nicht, dass die Welt in Ordnung ist. Selbst der schlimmste Fall – zumindest für die Mehrzahl der Deutschen – einer radioaktiven Verseuchung ist nicht bedrohlich, zumal wenn – wie oben beschrieben – menschliche Entstehung mit einem katastrophalen radioaktiven Ereignis beginnt und deshalb, wie das Verhältnis zu CO2, eigentlich positiv sein sollte. Diese Stressgespräche mit den Guten (Halblinken), aus denen regelmäßig Konflikt hervorgeht, sind nicht deshalb schwierig, weil unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen, sondern weil einer freundlich aus den diskutierten Ereignissen die Unglückszustimmung herausnimmt und es sich gerade bei diesem Thema erlaubt, gelassen zu bleiben. Dieser psychologische Druck, der dann bei den Guten entsteht, gleicht einer Entlarvung der Lüge, und das können sie nicht ertragen. Und weiter:

„Zytogenetischer Schaden. Da viele Chromosomenaberrationsstudien an den Überlebenden der japanischen Atombombe und an Reaktorarbeitern nach dem Unfall von Tschernobyl durchgeführt wurden, wurden eine Reihe von Chromosomenaberrationsanalysen an bestrahlten Bewohnern durchgeführt. Alle Personen, die jährliche Dosisraten von mehr als 15 mSv/Jahr oder kumulierte Dosen von mehr als ein Sv erhielten, wurden gebeten, eine Blutprobe für Chromosomenaberrationsstudien abzugeben. Die Analysen dieser Proben wurden vom Iner-Labor durchgeführt. Im Vergleich zu Testergebnissen neuer Mitarbeiter von Iner wurden keine signifikanten Abweichungen beobachtet. Berichte wurden auch im jährlichen R & D Achievements Symposium der AEC und in mehreren internationalen Fachzeitschriften veröffentlicht. Den Berichten zufolge wurden keine Chromosomenveränderungen und keine Dosis-Wirkungs-Beziehungen beobachtet. Eine Gruppe von Spezialisten untersuchte die Bewohner der Min-Sheng-Villa – einem hochradioaktiven Gebäude. Sie stellte fest, dass die Häufigkeit der Mikrokernbildung höher war als bei den Kontrollpersonen und dass sich die Lymphozyten einer anderen Gruppe von Bewohnern von denen der Kontrollgruppe unterschieden. Die Interpretation dieser Ergebnisse ist, dass niedrig dosierte und niedrig dosierte Gammastrahlung aus jeder Strahlungsquelle zelluläre Veränderungen hervorruft, es gibt jedoch keinen Hinweis darauf, dass diese Veränderungen gesundheitsschädliche Auswirkungen haben. Die allgemeine Schlussfolgerung der AEC ist, dass die Chromosomenaberrationsstudien darauf hindeuteten, dass Gruppen, die höhere Dosen erhielten, offenbar ein geringeres Ausmaß an Chromosomenaberrationen aufwiesen.

Infolge der Katastrophe von Tschernobyl hat die gesamte westliche Welt ein Leben in dieser Region für Tausende von Jahren für unmöglich erklärt. Diese Behauptung galt selbstverständlich auch für die Tierwelt. Bei der hektischen Evakuierung der Bewohner 1986 konnten diese ihre Haustiere nicht mitnehmen. Die Hunde und Katzen mussten leider dort bleiben. Nun hat vor ungefähr drei Jahren ein Biologenteam eine Reise in das verstrahlte Gebiet unternommen, um die Tierwelt zu untersuchen. Sie fanden Rudel von Hunden der Folgegenerationen dieser zurückgelassenen Tiere vor und haben darüber auch einen Film gemacht. Kerngesunde, inzwischen menschenscheue, aber auch zutrauliche Hunde lebten wohlgenährt und gesund auf dem Areal von Tschernobyl. Sie fanden keine doppelten Köpfe oder verunstaltete Körper. Die vorgefundenen Junghunde sind in der dritten Nach-Unglücksgeneration und man fand keine Erbschädigung und Gendefekte.

Fazit

Die Guten haben Probleme gern, allerdings nur Probleme, die ihnen nicht wehtun. Probleme sind ernsthaft und man sieht sehr wichtig aus, deshalb haben sie auch keinen Humor. Humor und Witz sind in ihren Augen nicht geistreich. Sie sind aber auch nicht leidenschaftlich, stürzen zur Tat oder bringen sich, angesichts dieser fürchterlichen Weltuntergangsszenarien, um. Das tun sie nicht. Sie haben Probleme nicht nur gern, sie brauchen sie geradezu. Was ist schöner für die Eitelkeit dieser Gutmenschen, wenn man an der Weltrettung beteiligt ist? Die Problemlosigkeit ist ihr Problem. Denn was machen diese unkreativen Leute dann? Wenn sie Angst vor sich selbst haben, werden sie immer vermeiden, sich in Langeweile zu begegnen. Da ist es gut, wenn man Aufgaben hat. Da planen selbst die Rentner ihren Tagesablauf. Das Problem ist Führung, es verlangt Anpassung und Unterordnung im Denken. Es erzeugt eine Wirklichkeitsillusion, einen Objektivierungswahn. Leute, die Probleme nötig haben, verstehen diesen Satz von Heinz von Förster nicht: „Objektivität ist die Wahnvorstellung, Beobachtungen ließen sich ohne Beobachter machen.“

Die notwendige Volatilität in der Wirtschaft, die „Kreative Zerstörung“ (Schumpeter) sollte auch im geistigen Bereich angewendet beziehungsweise zugelassen oder, besser noch, motiviert werden. Das können die Guten nicht. Ich habe noch nie gehört, dass ein Guter jemals seine Meinung zerstört hat, damit er eine neue haben kann. Oder dass er/sie seine/ihre Überzeugung vernichtet hätte, um einer neuen Platz zu machen. Vermutlich wissen sie gar nicht, dass es sich um Meinung handelt, was sie da glauben, sondern halten das für Wahrheit. Und diese völlig verkrusteten Leute reden von Modernisierung. Ihre Kruste lässt etwas Neues gar nicht durchdringen. Es fehlt die Lebensfreude, die ja auch Freude am Neuen und am anderen ist.

Effects of Cobalt-60 Exposure on Health of Taiwan Residents Suggest New Approach Needed in Radiation Protection

Zurückgelassen: Die vergessenen Hunde von Tschernobyl (Youtube)

Die Hunde von Tschernobyl (Youtube)