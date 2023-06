Aus der Welt von Werbung und Medien Aufgeschnappt

04. Juni 2023

Die monatliche Aufschau

von Richard P. Statler

Keine Sicherheit im Privaten

Wieder Aufruhr in Medien-Deutschland rund um Axel Springer, das Verlagshaus der größten Boulevardzeitung „Bild“! Vor eineinhalb Jahren war deren damaliger Chefredakteur Julian Reichelt abgesetzt worden, nach Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Lügen gegenüber dem Vorstand. Und wohl auch, weil das alles sowie Reichelts aggressive Regierungskritik wichtige Werbekunden nicht goutierten; die mögen es lieber flauschig rund um ihre Reklame (ef 218). Auch Springer-Vorstandschef Mathias Döpfner stand damals unter Beschuss – weil private Chats an die Presse gereicht wurden. Reichelt sei „der letzte Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Obrigkeitsstaat aufbegehrt“, schrieb Döpfner da. „Fast alle anderen“ seien zu „Propaganda-Assistenten“ geworden. Auch in Folge dieser Berichte gab Döpfner sein Präsidentenamt beim Zeitungsverlegerverband ab. Gerichtet waren seine Mitteilungen an einen damaligen Freund, den Schriftsteller Benjamin von Stuckrad-Barre, der jahrelang bei Springer unter Vertrag stand, mit größten Freiheiten und sicherlich hoch bezahlt. Offenbar hat er die Döpfner-Worte gezielt der Presse gesteckt, um ihn in Mainstreammedien-Deutschland zu diskreditieren. Nach eigenen aktuellen Angaben war Stuckrad-Barre empört übers Döpfners Unwillen, gegen Reichelts Gebaren vorzugehen. Klar, da bleibt nur Verrat!

Schutz der Freiheit

Und jetzt wurde Döpfner ein zweites Mal von einem früheren Vertrauten verraten – wohl diesmal von Reichelt, aus Rache für seinen Rausschmiss. Denn die Chat-Fragmente aus mehreren Jahren, die an die Presse gelangten, waren ganz offensichtlich an ihn gerichtet, an Reichelt. Sie zeichnen das Bild eines um die Freiheit besorgten Döpfners. Besorgt wegen der undemokratischen (mittlerweile auch vom Bundesverfassungsgericht monierten) Aussage der Ex-Kanzlerin Angela Merkel, das unliebsame Ergebnis der Ministerpräsidenten-Wahl in Thüringen 2020 müsse „rückgängig gemacht werden“. Besorgt wegen des Hangs vieler Ostdeutscher zu den politischen Rändern. Und besorgt wegen „intolerant muslims“ und der Grundrechte-Beschneidungen in den Corona-Jahren. Außerdem beging Döpfner zwei echte „Todsünden“ in den Augen des rotgrünen Establishments: Vor der Wahl wünschte sich der Verlagschef und -miteigentümer von seinem damaligen „Bild“-Chefredakteur Reichelt eine unterstützende Berichterstattung für die – FDP! Das geht ja gar nicht! Zweitens plädierte Döpfner für eine differenziertere Sicht auf den Klimawandel anstelle des allgegenwärtigen allmachtphantasierenden „Erderwärmung stoppen!“. Klar, dass da die Empörungsstürme in den Mainstreammedien losbrachen, auch deshalb, weil nur besonders saftige Textschnipsel (teils in einer – zugegeben – irritierend ordinären Sprache) veröffentlicht wurden, ohne jedes Wissen um die Kontexte und Umstände ihres Entstehens. „Der Quer-Denker“, hieß die Titelgeschichte im „Stern“. Die Welle schwappte auch ins Ausland: „Ein Milliardär mit ,radikalem Weltbild‘ als einer der mächtigsten Köpfe Deutschlands“, so überschrieb die niederländische „Volkskrant“ ihren Text. Es scheint, als habe Döpfner vieles richtig gemacht!

Protektion der Ideologie

Wie konkret sollten sich Medieneigentümer in die Inhalte einmischen? Natürlich dürfen sie die Linie vorgeben (wer denn sonst?) und natürlich dürfen ihre eingesetzten Geschäftsführer diese exekutieren, etwa durch die (Ab-) Berufung der Chefredaktion. Nicht klug wäre es jedoch für Medien, die sich redaktionell „unabhängig“ nennen, wenn ihre Eigentümer oder ihr Management (Döpfner ist bei Springer beides) arbeitsalltäglich bestimmte Beiträge fordern oder verhindern. So etwas sieht man Medien an, so etwas spricht sich herum (zu vermitteln wäre dies allenfalls über eine Herausgeberfunktion). Insofern ist die Kritik an Döpfners FDP-Intervention teilweise nachvollziehbar. Bezeichnend aber ist, dass der rotgrüne Medien-Mainstream eine andere frühere Intervention Döpfners zustimmend aufnahm – als der nämlich einen Gastkommentar in seiner „Welt“ über transsexuelle Identitäten als „intolerant und ressentimentgeladen“ kritisierte. Und niemanden scheint die SMS der Alt-Verlegerin und Mitgesellschafterin Friede Springer an den damaligen „Bild“-Chef Reichelt zu stören, in der sie sich Unterstützung für Merkels Corona-Politik wünschte. Merke: Den Döpfner-Kritikern geht’s gar nicht ums hehre Prinzip – sondern um schnöde Protektion ihrer eigenen Ideologie.

Information

