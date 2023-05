Auswahl an Kritik Was Bitcoin ist und was es nicht ist

29. Mai 2023

Sagen, Mythen und die Realität

von Sascha Koll

Bitcoin ist nicht Krypto, Krypto ist nicht Bitcoin

Immer wieder vermischen Journalisten Bitcoin und Krypto miteinander. So werden Eigenschaften, die sogenannten Kryptowährungen zugesprochen werden, Bitcoin unterstellt und Eigenschaften von Bitcoin auf andere Kryptowährungen übertragen. Daher wird Bitcoin oft als Schneeballsystem, energiehungrig und als Casino beschrieben. Mit einigen dieser Mythen und Kritikpunkte, die in Wahrheit Stärken von Bitcoin sind, werde ich versuchen aufzuräumen.

Krypto ist Casino, Bitcoin nicht

Der Krypto-Markt gleicht tatsächlich einem Casino. Mittlerweile gibt es weit über zehntausend Kryptowährungen, die auf den verschiedensten Online-Handelsplattformen gekauft werden können. Gerade in den letzten Jahren gab es einen Boom: Fast täglich kamen mehrere neue Coins und Token auf den Markt. Viele versprechen besser als Bitcoin zu sein: mehr und schnellere Transaktionen, Smart Contracts, NFTs und weniger Energieverbrauch – so bewerben die Erzeuger die digitalen Währungen in ihren Whitepapers. Manche Münzen wie der Dogecoin oder Baby Doge wurden einzig aus Spaß oder mit dem Hintergrund erschaffen, die Coins zu pumpen (den Preis durch einen Hype in die Höhe zu treiben) und zu dumpen (in den Hype reinverkaufen). Die meisten ach so innovativen Projekte sind nach nur wenigen Monaten oder Jahren bedeutungslos, der Preis 95 bis 99 Prozent unter dem Allzeithoch und maximal dazu zu gebrauchen, bei guten Neuigkeiten zum Produkt einen weiteren „Pump and dump“-Versuch zu wagen.

Bitcoin kann entweder als Fels in der Brandung im Krypto-Markt oder als dem Krypto-Casino nicht zuordenbar angesehen werden. Auch wenn der Preis des Bitcoins bei guten und schlechten Nachrichten nach oben und unten ausschlägt, handelt es sich nicht wie bei den meisten Kryptowährungen um ein Projekt, das von einem Team und von guten Nachrichten abhängig ist, um zu überleben oder gar um bloß seinen Wert zu behalten. Im Gegensatz zu den Wettbewerbern ist das Bitcoin-Netzwerk nicht erschaffen worden, um schnell reich zu werden oder zu zocken, sondern um ein besseres Geld anzubieten. Zugegeben: Es gibt viele Menschen, die Bitcoin auch nur als reines Spekulationsobjekt behandeln und die schnelle Mark machen wollen, doch das sehen wir auch auf anderen Märkten. Bitcoin und Krypto über einen Kamm zu scheren, halte ich nicht für angebracht, was ich im Folgenden erklären möchte.

Bitcoin ist kein Schneeballsystem

Bitcoin wird von seinen Kritikern häufig als Schneeball- oder Ponzi-System, ähnlich wie die Deutsche Rentenkasse, bezeichnet. Ein System, das nur so lange aufrechterhalten werden kann, wie es neue Einzahler gibt. Die Menschen sollen in das System hineingezogen werden, um die Auszahlungen der Investoren zu ermöglichen. Den Nutzern des Bitcoin-Netzwerkes kann der Preis des Bitcoins jedoch egal sein, denn die Funktion und Sicherheit des Netzwerks hängen nicht maßgeblich vom Preis ab. Selbst bei einem Preis von einem Euro und wenigen verbleibenden Teilnehmern hätte das Netzwerk Bestand, wäre dann aber leichter angreifbar. Bitcoin ist auch nicht davon abhängig, Geld für die Entwicklung, das Marketing, die Verwaltung und so weiter zu erwirtschaften. All das macht die Community ehrenamtlich. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zu den meisten anderen Krypto-Projekten, die tatsächlich davon abhängig sind, dass der Preis immer weiter steigt, um das Team, Werbung und den abgehobenen Lifestyle der Manager zu finanzieren, die es bei Bitcoin einfach nicht gibt. Bitcoin macht auch keine Gewinnversprechen oder lockt mit hohen Renditen. Jedem ist bewusst oder sollte es sein, dass ein Totalverlustrisiko besteht. Viele seriöse Berichterstatter aus der Bitcoin-Szene weisen regelmäßig darauf hin.

Der Energieverbrauch ist kein Makel, sondern notwendig

Auch Vergleiche zwischen verschiedenen Konsens-Mechanismen in der Kryptowelt werden immer wieder angestellt. So soll der Proof-of-stake-Konsens weniger Energie benötigen als Bitcoin mit seinem Proof-of-work-Konsens. Im direkten Vergleich, ohne die Vor- und Nachteile beider Systeme zu berücksichtigen, könnte man auf die Idee kommen, dass das Bitcoin-Netzwerk zu ineffizient und verschwenderisch mit Ressourcen umgeht. Dass diese Ineffizienz genau das ist, was Bitcoin so sicher macht, für die nötige Dezentralisierung sorgt und damit vor Zensur schützt, macht die Ineffizienz nicht zu einem Fehler, sondern zu einem Feature. Wer sich mit dem Trilemma der Blockchain auseinandergesetzt hat, weiß, dass das Produkt nur zwei der folgenden drei Eigenschaften in hohem Maße haben kann: Dezentralisierung, Sicherheit, Skalierbarkeit. Die Erschaffer von Bitcoin haben sich für den Weg der Sicherheit und Dezentralität, damit für eine schlechte Skalierbarkeit entschieden. Denn die Dezentralität ermöglicht es den Konsens aufrechtzuerhalten und das System robust gegen Zensur zu machen, die hohe Sicherheit ermöglicht es, ein zuverlässiges System auch für große Wertüberweisungen bereitzustellen und Angriffe praktisch unmöglich zu machen. Hohe Dezentralisierung und hohe Sicherheit haben nur zur Folge, dass das System nicht sonderlich gut skaliert. Aber auch auf das Skalierungsproblem, mehr Transaktionen pro Sekunde zu ermöglichen, gibt es eine Antwort: das Lightning-Netzwerk als zweite Ebene (Layer) auf Bitcoin. Um nicht zu weit von der Energiefrage abzuschweifen, würde ich die genaue Erklärung, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert, erst einmal auslassen. Der hohe Energiebedarf von Bitcoin ist der Preis für die Sicherheit. Wer eine neue Seite zum großen Kassenbuch hinzufügen möchte (Mining), muss beweisen, dass er bereit war, Energie und Zeit aufzuwenden. Mit dem Energiebedarf steigt die Sicherheit von Bitcoin, da es so Einzelpersonen oder auch Organisationen und sogar Staaten unmöglich gemacht wird, schadhaften Einfluss auf das Netzwerk zu nehmen. Angreifer müssten mehr Energie aufwenden als das gesamte Netzwerk zusammen, um Selbiges nachhaltig zu übernehmen. Und selbst dann schafft die Dezentralisierung die Möglichkeit, sich von dem Schädling abzuspalten, einen Fork (Gabelung) zu vollziehen und den Angreifer so alleine weiterarbeiten zu lassen, an einer Kette, die das Bitcoin-Netzwerk dann nicht mehr betrifft. Jedem Nutzer des Netzwerks steht es frei zu entscheiden, welche Kette er als gültig anerkennt, welchen Regeln er zustimmt. Und das führt mich auch schon zum nächsten Punkt.

Bitcoin ist nicht demokratisch

Häufig hört man äquivalent zu dem Argument, der freie Markt sei maximale Demokratie (Abstimmung mit dem Geldbeutel), dass auch Bitcoin durch seine Nodes demokratisch sei, da jeder Node-Betreiber praktisch mit seinem eigenen Netzwerkknoten „abstimmt“, welche Regeln gelten sollen. In beiden Fällen ist diese Aussage falsch. Dafür müssen wir uns noch mal vor Augen führen, welche Konsequenzen eine demokratische Entscheidung und welche Konsequenzen eine „Abstimmung“ mit dem Geldbeutel oder dem Node hat: In einem demokratischen System, wie wir es kennen, bestimmt die Mehrheit über alle. Gibt es Regeländerungen, gelten diese nicht nur für die, die der Regeländerung zugestimmt haben, sondern auch für die, die sie ablehnen. Es gibt keine Alternative dazu, die neuen Regeln gegen den eigenen Willen hinzunehmen. Anders ist es bei der „Abstimmung“ mit dem Geldbeutel, denn meine Entscheidung, die Pizza dem Burger vorzuziehen, sorgt nicht dafür, dass keine Burger mehr produziert werden. Beides wird weiterhin angeboten, und meine Entscheidung für die Pizza nimmt niemandem seinen Burger weg. Genauso ist es bei der Node: Entscheide ich mich für die Regeln von Bitcoin und ein anderer kommt auf die Idee, diese zu ändern, akzeptiert meine Node eben nur die Blöcke in der Kette, die meinen Regeln entsprechen, denen ich also zugestimmt habe. Diejenigen, die den neuen Regeln zustimmen wollen, akzeptieren wiederum nur Blöcke, die den von ihnen zugestimmten Regeln entsprechen. So sind unter anderem Bitcoin Cash und Bitcoin SV entstanden. Die Erschaffer dieser Kopien von Bitcoin wollten neue Regeln etablieren, denen nur eine Minderheit zustimmte. Sie haben jetzt Burger – und ich weiterhin meine Pizza. Wenn man diesen Vorgang auf die Politik oder den Staat übertragen möchte, könnte man ihn mit einer Sezession vergleichen. Beide Systeme laufen parallel nebeneinander. Niemandem wurde etwas verboten oder weggenommen, wie es in einem demokratischen System üblich ist. Niemand setzt diese neuen Regeln mit Gewalt oder deren Androhung durch. Und auch ein Parlament, wo schlechte Kompromisse geschlossen und allen aufgezwungen werden, gibt es bei Bitcoin nicht. Bitcoin ist tatsächlich das Gegenteil von Demokratie, nämlich individualistische Anarchie.

Bitcoin hat keinen intrinsischen Wert

Nichts hat einen intrinsischen Wert. Was die meisten Menschen unter einem intrinsischen Wert verstehen, ist eine subjektive Betrachtung und Einschätzung, ein individuelles Bedeutsamkeitsurteil. Sie sehen einen Nutzen in einem Gegenstand, zum Beispiel in einem Klumpen Gold. Gold wird in der Industrie, zur Schmuckherstellung und zur Wertaufbewahrung genutzt. Der intrinsische Wert, der hier postuliert wird, ist also nichts anderes als die Aussage, dass irgendwer dem Gegenstand einen Wert beimisst. Man muss nicht mal selbst derjenige sein, der dies tut. Von mir aus können wir uns auch darauf einigen, dass es einen intrinsischen Wert gibt, dieser aber im Ursprung stets null beträgt. Der Wert eines Gutes entsteht erst dann, wenn irgendjemand einen Nutzen in diesem erkennt, und dieser Wert kann je nach Person, je nachdem, wie viel Nutzen sie darin sieht, stark unterschiedlich sein. Man könnte auch sagen, dass alles einen intrinsischen Wert hat, sobald nur ein Individuum auf diesem Planeten einem Gut einen Wert beimisst. „Des einen Müll ist des anderen Schatz.“ Man hätte diese Überlegungen auch ganz einfach abkürzen können: Wert ist subjektiv! Jetzt könnte man noch argumentieren, dass digitale Güter nicht existieren, doch auch diese werden auf physischen Geräten gespeichert. Demnach richtet sich der Wert Ihrer Urlaubsbilder nicht danach, welchen Wert sie in der physischen Welt haben (null), sondern danach, was sie bereit sind, an physischen Gütern einzusetzen, um diese nicht physischen Güter zu bewahren: Die Hardware, auf der Sie die Bilder speichern, die Energie, die Sie für den Betrieb der Hardware aufwenden müssen, und vielleicht sogar die Menge Gold, die Sie hergeben würden, wenn diese Daten „verloren“ gingen und wiederhergestellt werden sollen. Genauso ist es bei Bitcoin. Wenn also Gold einen intrinsischen Wert hat, hat auch das Bitcoin-Netzwerk einen intrinsischen Wert: den des physischen Netzwerks, die Hardware. Bitcoin ist nicht die Idee, sondern die Umsetzung. Ohne Einsatz von physischen Ressourcen gibt es kein Netzwerk, demnach auch kein Bitcoin. Bitcoin ist die Summe vieler Ressourcen, denen allen ein intrinsischer Wert unterstellt wird. An alle Anhänger der Idee vom intrinsischen Wert: Wohin verschwindet der intrinsische Wert der Ressourcen, die für den Betrieb des Bitcoin-Netzwerkes aufgebracht werden? Am Ende spielt es keine Rolle, ob es intrinsischen Wert gibt oder nicht, wie hoch oder wie niedrig er ist, da Wert immer subjektiv ist und dieser unter Umständen null betragen kann. Wenn etwas für mich keinen Nutzen und damit auch keinen für mich bezifferbaren Wert hat, ist mir der intrinsische Wert völlig gleichgültig.

Woher eine gewisse Besessenheit vom intrinsischen Wert mancher Gold-Befürworter kommt, kann ich nachvollziehen. Sie kommt aus der Annahme, Geld müsse vor der Geldfunktion eine andere Funktion gehabt haben. Zugegeben: Das ist bei Gold gegeben. Doch müssen auch Gold-Fans zugeben, dass Computer, auf denen das Bitcoin-Netzwerk betrieben wird, ebenfalls vielfältigen Nutzen außerhalb der Geldfunktion von Bitcoin haben. Und wenn es nicht die Computer selbst sind, dann die Ressourcen, die für ihre Produktion aufgewendet werden. Bitcoin ist ohne Netzwerk nicht existent, das Netzwerk nicht ohne Computer, die Computer nicht ohne natürliche Ressourcen. Bitcoin ist in der Realität ein Warenkorb aus Gold, Silber, Kupfer, Silizium, Kohlenstoff und vielen weiteren Elementen, denen allen ein intrinsischer Wert zugesprochen wird. Es bleibt nichts übrig, als den intrinsischen Wert einfach zu vergessen oder aber Bitcoin auch einen solchen zuzuschreiben.

Zusammenfassung

Wir halten fest: Bitcoin ist nicht Krypto, der Energieverbrauch ist kein Bug, sondern ein Feature, das das Netzwerk vor Angriffen schützt. Bitcoin ist anarchistisch und keineswegs demokratisch, weit entfernt davon, ein Schneeballsystem zu sein, und intrinsischen Wert gibt es nicht, jedenfalls nicht als Argument gegen Bitcoin.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 26. Mai erscheinenden Juni-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 233.