Geldsystem ohne Mittelsmänner Bitcoin – der neue Goldstandard?

28. Mai 2023

Warum der Vergleich mit dem Edelmetall nicht anmaßend ist

von Aaron Koenig

Im Zeichen der Bankenkrise gewinnt der Bitcoin wieder an Bedeutung. Was braucht es, damit dezentralisiertes Privatgeld das staatliche Geldmonopol ablöst?

14 Jahre alt, 473 Mal für tot erklärt, vier spektakuläre Achterbahnfahrten mit dramatischen Aufs und Abs erlebt – langweilig wird es mit Bitcoin nicht! Im Jahr 2022 brach der Bitcoin-Kurs von fast 50.000 auf rund 15.000 Dollar ein, zudem gab es zahlreiche Skandale, etwa die Insolvenz der Börse FTX. Ihren Gründer Sam Bankman-Fried hatte das „Forbes“-Magazin in einer Titelstory bereits als „neuen Warren Buffett“ gefeiert, doch jetzt ist er wegen Betrug und Veruntreuung von Kundengeldern angeklagt. Möglich wurde das nur, weil seine Kunden das Kernprinzip von Bitcoin nicht verstanden hatten, nämlich sein Geld niemals Dritten anzuvertrauen. Dennoch wirken sich solche Betrügereien, auch wenn sie nichts mit Bitcoin zu tun haben, immer wieder auf dessen Ansehen und Kurs aus.

Das Jahr 2023 sieht für Bitcoin deutlich besser aus – Totgesagte leben bekanntlich länger. Seit Januar hat sich der Bitcoin-Kurs verdoppelt, während Banken reihenweise pleitegehen, zunächst kleinere US-Institute wie Silvergate und die Silicon Valley Bank, dann die Credit Suisse, als Nächstes vielleicht die Deutsche Bank?

Überraschen würde es mich nicht, denn das auf einem Staatsmonopol beruhende Geldsystem, das wir in seiner Reinform erst seit August 1971 erleben, ist auf Dauer nicht überlebensfähig. Seit Präsident Nixon einseitig das Bretton-Woods-

Abkommen und damit den letzten Rest des Goldstandards aufkündigte, ist unser Geld durch nichts mehr gedeckt. Zentral- und Geschäftsbanken können Geld aus dem Nichts erschaffen, Regierungen problemlos immer mehr Schulden machen.

Doch früher oder später muss dieses Kartenhaus einstürzen. Klar ist auch, wer darunter am meisten leiden wird: nicht die Eliten, die von diesem System profitieren, sondern die Empfänger von Löhnen, Gehältern und Renten, deren Einnahmen und Ersparnisse dann wertlos werden.

Geld ohne Mittelsmänner

Bitcoin ist als Alternative zum staatlichen Fiatgeld-System konzipiert und hat seine Ursprünge in der krypto-anarchistischen Szene. Die Grundidee dabei ist es, ein Geldsystem ohne jegliche Mittelsmänner zu schaffen, denen man vertrauen müsste. Bitcoin-Zahlungen finden direkt von Mensch zu Mensch statt. Banken, Kreditkartenfirmen oder sonstige Treuhänder sind nicht mehr notwendig.

Während das Geld, das der Nutzer „auf der Bank hat“, rechtlich Eigentum der Bank ist – sie gibt einem lediglich das Versprechen, es zurückzuzahlen –, ist man bei Bitcoins wirklich der Eigentümer. Wie wenig die Versprechen der Banken wert sind, weiß jeder, der mal eine Bankpleite erlebt hat oder wie die Griechen und Zyprioten vor Geldautomaten Schlange stehen musste und nur Bruchteile seines Geldes ausbezahlt bekam. Bitcoins zu besitzen ist dagegen, als hätte man Goldmünzen in der Tasche oder im eigenen Safe.

Es überrascht zunächst, wenn Bitcoin als „digitales Gold“ bezeichnet wird, da es auf den ersten Blick keinerlei Ähnlichkeit mit einem Edelmetall aufweist. Man kann weder Schmuck noch Jacketkronen daraus machen, auch für industrielle Anwendungen taugt es nicht. Bitcoin ist einzig und allein dafür geeignet, als Geld über das Internet geschickt zu werden.

Knapper als Gold



Insbesondere für Konservative und Anhänger der Österreichischen Schule mag der Goldvergleich anmaßend klingen. Auch ich war am Anfang skeptisch und dachte, der Bitcoin sollte besser durch Gold oder Silber gedeckt sein. Doch tatsächlich verfügt Bitcoin über die gleichen Eigenschaften, die Gold über mehr als 5.000 Jahre zum bevorzugten Geld der Menschheit gemacht haben. Beide sind haltbar, teilbar, austauschbar, leicht transportierbar und vor allem: knapp.

Bitcoin ist sogar noch knapper als Gold. Während immer wieder neue Goldminen entdeckt werden und theoretisch ein Meteorit aus purem Gold auf der Erde einschlagen könnte, ist Bitcoin so programmiert, dass es niemals mehr als 21 Millionen Bitcoins geben kann. Diese sind wiederum in 100 Millionen Untereinheiten teilbar, die nach Bitcoins sagenumwobenen Erfinder Satoshi Nakamoto „Satoshis“ oder kurz „Sats“ genannt werden. Insgesamt gibt es also 2.100.000.000.000.000 Geldeinheiten im Bitcoin-System, was für den weltweiten Austausch von Waren und Dienstleistungen ausreichen sollte.

Die Menge der in einem Verfahren namens „Mining“ neu geschaffenen Bitcoins wird etwa alle vier Jahre halbiert. Die Inflation des Bitcoins, also die „Aufblähung“ seiner Geldmenge, nimmt im Lauf der Jahre daher immer mehr ab. Im Gegensatz zum staatlichen Scheingeldsystem ist sie genau festgeschrieben und für jeden vorhersehbar.

Ein weiterer Unterschied zu Gold: Man kann Bitcoins so leicht wie eine E-Mail in hoher Geschwindigkeit über das Internet senden. Eine normale Bitcoin-Überweisung dauert im Schnitt zehn Minuten und kostet ein paar Cents, ist also insbesondere bei internationalen Zahlungen dem Bankensystem deutlich überlegen. Wenn man das sogenannte Lightning Network verwendet, eine Technologie, die Bitcoin schneller und preisgünstiger macht, reduziert sich die Dauer einer Transaktion sogar auf wenige Sekunden, ihre Kosten betragen nur Bruchteile von Cents.

Bitcoin-Überweisungen können nicht gestoppt oder eingefroren werden, was in einer Zeit, in der die Staatsbürgerschaft eines „Feindstaates“ ausreicht, um vom weltweiten Finanzsystem abgeschnitten zu werden, äußerst praktisch ist. Es dürfte auch schwer sein, Bitcoin zu konfiszieren oder gar zu verbieten.

Bitcoins lassen sich leicht vor dem Zugriff der Obrigkeit verstecken. Sie basieren ja auf Kryptographie, einer Verschlüsselungstechnik, die genau dafür erfunden wurde, kostbare Informationen vor feindseligen Kräften zu verbergen. Während es fast unmöglich ist, mit Goldbarren im Gepäck eine Grenze zu überschreiten, kann man Bitcoins im Wert von Millionen Dollar einfach auf einem USB-Stick oder in Form einer auf Papier geschriebenen „Seed Phrase“ mit sich tragen.

Was stoppt Bitcoin?



Warum wird Bitcoin trotz all dieser Vorteile noch nicht weltweit als allgemeines Zahlungsmittel verwendet? Zum einen liegt es natürlich daran, dass neue Dinge immer einige Zeit brauchen, um sich durchzusetzen. Das Internet wurde in den späten 1960er Jahren erfunden, gewann aber erst Mitte der 1990er Jahre an Bedeutung. An künstlicher Intelligenz wird seit Jahrzehnten geforscht, erst jetzt ist sie in aller Munde. Auch an Geld, das man nicht anfassen kann und hinter dem nicht der scheinbar vertrauenswürdige „Vater Staat“ steht, müssen sich die Menschen erst einmal gewöhnen.

Bitcoin stellt zudem eine offensichtliche Bedrohung für die Eliten in Regierungen und Banken dar. Sie bemühen sich daher nach Kräften, Bitcoin Steine in den Weg zu legen, indem sie es etwa als „nutzloses Spekulationsobjekt“, „Rattengift zum Quadrat“ oder gar als „klimaschädlich“ verdammen. Wurde eigentlich auch das Coronavirus über die Bitcoin-Blockchain übertragen?

Es gibt allerdings auch einige unbestreitbare echte Schwächen, die Bitcoin derzeit noch hat. Zum einen kann das ursprüngliche Bitcoin-System nur etwa fünf bis sieben Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was verglichen mit den Tausenden von Transaktionen, die zentralisierte Systeme wie Visa oder Mastercard abwickeln können, sehr gering ist. Hier schafft das bereits erwähnte Lightning Network Abhilfe. Damit sind mehrere Hunderttausend Transaktionen pro Sekunde möglich. Auch die Kosten liegen bei einem Bruchteil einer klassischen Bitcoin-Transaktion.

Schnell wie der Blitz



Der Trick bei Lightning liegt darin, nicht jede einzelne Bitcoin-Überweisung sofort in das weltweite, auf viele Tausend Computer verteilte digitale Kassenbuch namens „Blockchain“ zu schreiben, was aufwendig und langwierig ist. Stattdessen arbeitet das Lightning Network mit sogenannten „Payment Channels“, in denen Zahlungen blitzschnell und quasi ohne Kosten hin- und hergeschickt werden können.

Nur der Anfangs- und Endzustand eines solchen Channels wird in die Blockchain geschrieben, was Kosten und Geschwindigkeit um ein Vielfaches reduziert. Dennoch bleibt die eigentliche Qualität der Bitcoin-Blockchain erhalten, nämlich dass sie ohne Zentrale auskommt und von niemandem manipuliert werden kann.

Das Lightning Network ist recht neu und hat noch mit einigen Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, ist aber meines Erachtens eine vielversprechende Methode, um Bitcoin alltagstauglich zu machen. Es ist wirklich faszinierend, jemandem einen Satoshi im Wert von zurzeit etwa 0.00025 Euro per Handy zu schicken und ihn quasi in Echtzeit ankommen zu sehen. So etwas wäre mit dem herkömmlichen Geldsystem unmöglich. Um etwa per Kreditkarte zu zahlen, sind viele Zwischenstationen erforderlich, die alle ihre Kosten haben und daher hohe Gebühren kassieren.

Lightning Beach

Der „Bitcoin Beach“ in El Salvador, dessen Erfolg dazu geführt hat, dass Bitcoin in dem mittelamerikanischen Staat zum gesetzlichen Zahlungsmittel ausgerufen wurde, ist genau genommen ein „Lightning Beach“. Man kann in dem kleinen Dorf El Zonte überall Dinge des täglichen Lebens für Bitcoin kaufen, zum Beispiel die berühmten „Pupusas“ genannten Teigtaschen – das wäre ohne die Geschwindigkeit und die niedrigen Kosten des Lightning Networks nur schwer möglich.

Ein weiteres Hindernis auf dem Weg zur allgemeinen Verbreitung ist Bitcoins hohe Volatilität. Die starken Kursschwankungen sind für Trader sogar interessant, sie können auf die Kursentwicklung spekulieren und selbst bei fallenden Kursen hohe Gewinne einstreichen. Auch wenn man nicht mit Bitcoins handelt, sondern sie einfach langfristig hält, ist ihre Volatilität kein wirkliches Problem. Man braucht lediglich starke Nerven und etwas Geduld. Bisher sind auf ein Katastrophenjahr wie 2022 jeweils drei positive Jahre gefolgt. Wer lange genug durchhielt und auch bei drastischen Einbrüchen nicht in Panik geriet, ist mit dieser sogenannten Hodl-Strategie gut gefahren.

Die Funktionen des Geldes

Doch im täglichen Umgang ist die Volatilität hinderlich. Geld hat bekanntlich drei Funktionen: als Wertanlage, als allgemeines Tauschmittel und als Recheneinheit, in der man kalkuliert und Verträge abschließt. Bitcoin hat sich als Wertanlage etabliert, als Tauschmittel und Recheneinheit jedoch noch nicht.

Wer ein Geschäft betreibt, braucht halbwegs stabile Preise für seine betriebswirtschaftlichen Kalkulationen. Selbst als eingefleischter Bitcoiner lege ich meine Preise, zum Beispiel für eine Filmproduktion, immer noch in Dollar oder Euro fest; für die Bitcoin-Zahlung wird dann der jeweilige Tageskurs herangezogen. Die Funktion der Recheneinheit hat Bitcoin also nicht und wird sie vermutlich auch nie haben.

Aus Käufersicht ist Bitcoins Volatilität ebenfalls problematisch. Wer gibt schon gern seine Bitcoins aus, wenn man davon ausgehen kann, dass sie schon in ein paar Monaten das Mehrfache wert sein können? Das tun nur Menschen wie ich, die ihr Geld hauptsächlich in Bitcoins verdienen und gar keine andere Wahl haben, als sie auszugeben, um zu überleben. Aber ich bin natürlich ein eher untypischer Fall.

Um sich als Geld wirklich durchzusetzen, reicht es für Bitcoin nicht, wenn es so wie Gold heutzutage hauptsächlich als Wertanlage verwendet wird. Gold wurde mehrere Tausend Jahre als Zahlungsmittel genutzt. Auch heute hätte man vermutlich nichts dagegen, einen Goldbarren als Bezahlung für seinen Gebrauchtwagen anzunehmen. Nur weil Gold sich als Zahlungsmittel etabliert hat, konnte es seine heutige Funktion als Wertanlage einnehmen.

Bitcoin ist noch nicht so weit. Bitcoin muss als alltägliches Zahlungsmittel genutzt werden, sonst wird es langfristig auch keine Wertanlage sein können. Das wird jedoch wegen der Volatilität nicht der Bitcoin direkt sein, diese Rolle müssen bitcoinbasierte Stablecoins spielen.

Nicht ganz stabile „Stablecoins“

Stablecoins sind Kryptowährungen, die an einen festen Wert gekoppelt sind, zum Beispiel an den US-Dollar. Die zurzeit populärsten Stablecoins wie der Tether oder der USDC sind angeblich durch die entsprechende Menge an US-Dollar auf Bankkonten oder durch US-Wertpapiere gedeckt. Doch hier gibt es zwei Probleme. Erstens muss man der ausgebenden Firma vertrauen, dass sie tatsächlich für jeden ausgegebenen Tether oder USDC einen Dollar auf einem Bankkonto bereithält. Wie leicht könnte die Firma betrügen und weniger Dollars halten, in der Hoffnung, dass nicht alle Kunden gleichzeitig ihre Stablecoins umtauschen! In der klassischen Finanzwelt ist solcher Betrug üblich, er wird dort „Teilreservesystem“ genannt. Doch Bitcoin wurde eigentlich erfunden, um bei Finanzgeschäften niemandem mehr vertrauen zu müssen.

Selbst wenn die ausgebende Firma von Engeln betrieben würde, ist die Kopplung ans herkömmliche Finanzsystem ein Widerspruch in sich. Bitcoin ist angetreten, das Monopolgeld mit all seinen Schwächen und Ungerechtigkeiten zu ersetzen – nicht, es als Krücke zu benutzen. Dies ist nicht nur ein ideelles, sondern ein ganz praktisches Problem. In der Bankenkrise der letzten Wochen haben einige der sogenannten „Stablecoins“ ihre Parität zum Dollar verloren, weil die Dollars auf Konten insolventer Banken gelagert waren.

Einen grundsätzlich anderen Weg gehen die sogenannten algorithmischen Stablecoins. Auch sie orientieren sich an etablierten Währungen, die den Menschen vertraut sind, wie dem US-Dollar. Es befindet sich jedoch kein einziger Dollar im System, er dient lediglich als Referenzgröße. Gedeckt sind die algorithmischen Stablecoins durch Kryptowährungen. Sie werden durch geschickte An- und Verkäufe so eingesetzt, dass der Wert des von ihnen gedeckten Stablecoins immer ungefähr einem Dollar entspricht.

Der erste dieser Algo-Stablecoins war der DAI, der anfänglich durch Ether gedeckt war, die Währung des Ethereum-Netzwerks. Nach technischen Problemen wurde der DAI auf die Deckung durch einen Korb verschiedener Kryptowährungen umgestellt. Darunter befinden sich jedoch auch solche, die wiederum am US-Dollar hängen, was die oben beschriebenen Probleme mit sich bringt. Ein anderer, zeitweise beliebter „Stablecoin“ namens Luna brach im Juni 2022 zusammen, denn er war nicht ausreichend gedeckt.

Der Bitcoin-Standard

Das einzige mir bekannte Stablecoin-System, das zu 100 Prozent auf Bitcoin beruht, wurde von Money On Chain aus Argentinien entwickelt. Es läuft seit 2019 sehr stabil und hat selbst heftige Kurseinbrüche des Bitcoins schadlos überstanden. Das liegt daran, dass bei Money On Chain sehr konservativ gerechnet wird. Ihr Dollar on Chain (kurz: DOC) ist stark überkollateralisiert. Um DOCs im Wert von einem Bitcoin auszugeben, müssen mindestens vier Bitcoins als Sicherheit hinterlegt werden. In der Praxis beträgt dieses Verhältnis oft sogar eins zu acht. So können selbst drastische Kurseinbrüche aufgefangen werden.

Bitcoin-Eigentümer erhalten für ihre hinterlegten Bitcoins spezielle Tokens namens Bitpro. Der Bitpro wächst jeweils stärker als der Bitcoin, er ist mit einem leichten Hebel von circa 1,1 bis 1,25 versehen. Der Bitpro nimmt also bei fallendem Kurs auch stärker ab als der Bitcoin, was jedoch durch einen Anteil an den Transaktionsgebühren des Systems abgefedert wird. Langfristig hat er gegenüber dem Bitcoin stets hohe Gewinne gemacht. Selbst in schlechten Jahren wie 2022 betrug der Unterschied zum Bitcoin im Schnitt noch 20 Prozent, in Bullenjahren ist das Ergebnis deutlich besser.

Es lohnt sich also, seine Bitcoins in Bitpro anzulegen, zumal sie von sogenannten Smart Contracts verwaltet werden, also von Computerprogrammen, die Verträge abbilden und zugleich vollstrecken. Die Firma Money On Chain hat keinen Zugriff auf die Gelder. Alles funktioniert vollautomatisch und man kommt jederzeit an sein Geld.

Ich halte das Money On Chain-System für den genau richtigen Weg, damit Bitcoin im Alltag verwendet werden kann. Bitcoin selbst dient als Reservewährung, die den darauf basierenden Stablecoin absichert. Dieser ist wiederum durch seine stabile Kaufkraft gut für tägliche Zahlungen geeignet.

Die dezentrale Mark

Gemeinsam mit Money On Chain werde ich demnächst einen Stablecoin herausbringen, der sich nicht an einer existierenden Währung orientiert, sondern an der guten alten Deutschen Mark. Er ist wie der DOC zu 100 Prozent durch Bitcoins gedeckt und stark überkollateralisiert. Als Referenzgröße dient der Umrechnungskurs der alten D-Mark zum Euro, also 1 zu 0.51129.

Diese „dezentrale Mark“, kurz dMark, mag zunächst wie ein Spaßprojekt wirken, das mit der D-Mark-Nostalgie von Konservativen spielt. Tatsächlich halte ich sie für ein sehr geeignetes Mittel, um das Konzept eines bitcoinbasierten, algorithmischen Stablecoins bekannt zu machen. Beim DOC muss man immer wieder erklären, dass dabei keine Dollars auf irgendwelchen Bankkonten liegen. Bei der dMark ist das von vornherein klar. Ich bin davon überzeugt, dass sich Bitcoin nur dann durchsetzen kann, wenn er durch einen solchen Stablecoin ergänzt wird.

Symbolfigur dieser neuen Währung ist Bitcoins Erfinder Satoshi Nakamoto, auch wenn niemand weiß, wie er wirklich aussah. Der Künstler Max Cryptohead hat dafür ein Bild gemalt, das den 2014 von Newsweek als Bitcoin-Erfinder präsentierten Kalifornier japanischer Abstammung Dorian Satoshi Nakamoto zeigt. Es kam schnell heraus, dass er nichts mit Bitcoin zu tun hat, dennoch wurde er gewissermaßen zum „Gesicht Bitcoins“.

Die dezentrale Mark ist keineswegs auf Deutschland beschränkt. Genau wie die alte D-Mark de facto Leitwährung ganz Europas war, kann die neue dMark weltweit als Zahlungsmittel dienen und Bitcoin hoffentlich zum Durchbruch verhelfen.

