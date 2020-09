Bitcoin als Krisenschutz Wann, wenn nicht jetzt?

05. September 2020

Ein Plädoyer, jetzt nicht ausschließlich in Gold und Silber zu wechseln

von Aaron Koenig

Kryptowährungen wie Bitcoin sind vielen Menschen immer noch suspekt. Sie als Gegenmittel im Fall einer Finanzkrise mit den dann zu erwartenden finanziellen Repressionen zu nutzen, kommt nur wenigen in den Sinn. Der Bitcoin hat ein eher schlechtes Image, er gilt als unsicher und höchst riskant. Wenn die Medien über den Bitcoin berichten, dann meistens, wenn irgendwo eine Börse gehackt wurde oder der Kurs dramatisch einbricht. Nach einem „sicheren Hafen“ in einer Finanzkrise klingt das ganz und gar nicht. Doch wie so oft haben Medienberichterstattung und Wirklichkeit wenig miteinander zu tun. Es lohnt sich, kompetente Fachmedien zu nutzen und nicht nur den lückenhaften Informationen zu vertrauen, die einen über Fernsehen und Boulevardpresse erreichen.

Warum hat der Bitcoin einen Wert?

Stellen wir uns zunächst einmal die Frage, warum der Bitcoin überhaupt einen Wert haben kann. Es wurde schließlich vor nur wenigen Jahren von einer Gruppe von Computernerds quasi aus dem Nichts geschaffen. In den ersten Jahren seiner Geschichte war der Bitcoin tatsächlich wertlos. Frühadopter schickten sich zum Spaß Tausende von Bitcoin hin und her, nur um auszuprobieren, ob das System funktioniert. Kaum jemand war sich dabei bewusst, dass es sich dabei einmal um Millionenwerte handeln würde. Viele verschenkten Bitcoin an Freunde und Bekannte, einfach um dafür zu werben.

Man kann die Frage nach dem Wert von Bitcoin ganz simpel beantworten: Wenn Menschen bereit sind, Geld für ein Gut auszugeben, dann hat es offensichtlich einen Wert. So etwas wie einen „intrinsischen“, also inneren oder tatsächlichen, Wert eines Gutes kann es nicht geben, denn Wert ist immer etwas Subjektives. Er entsteht nur dann, wenn Menschen einem Gut einen Wert beimessen, sie es also in irgendeiner Form als nützlich oder bereichernd für ihr Leben wahrnehmen. Sie sind dann bereit, etwas anderes dafür herzugeben, etwa Geld, ein Tauschgut oder ihre Arbeitsleistung. Im Lauf der Jahre haben sich immer mehr Menschen dafür entschieden, für ein ursprünglich wertloses digitales Produkt ihr Geld auszugeben oder zu arbeiten. Doch warum? Ist das alles nicht nur eine Spekulationsblase? Die Laune von ein paar naiven Computerfreaks? Ein betrügerisches Pyramidenspiel?

Auch hier ist die Antwort simpel: Dinge sind wertvoll, wenn sie für die Menschen einen Nutzen haben. Und sie sind umso wertvoller, je knapper sie sind. Bitcoin ist ja nicht nur eine imaginäre Recheneinheit, sondern vor allem ein weltweites Zahlungssystem, das seit über elf Jahren zuverlässig arbeitet. Es bietet große Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Bankensystem. Bitcoin ermöglicht unkonfiszierbare, pseudonyme Zahlungen in jedes Land der Welt, auch in Länder mit Kapitalverkehrskontrollen oder unter Wirtschaftsembargo, in hoher Geschwindigkeit und zu moderaten Kosten. Da man den Bezahlservice Bitcoin nur mit der gleichnamigen Systemwährung nutzen kann, sind Menschen bereit, dafür Geld auszugeben. Und da Bitcoin gleichzeitig durch das Design seiner Software bewusst knappgehalten ist, steigt sein Wert, je mehr Menschen es nutzen. Das ist Wirtschaftstheorie für Anfänger: Wenn die Nachfrage nach einem knappen Gut deutlich schneller steigt, als das Angebot wachsen kann, muss der Preis steigen. Natürlich ist der Bitcoin auch ein Spekulationsobjekt: Investoren spekulieren darauf, dass er sich in Zukunft noch weiter verbreitet und damit noch wertvoller wird. Doch mit einer „Blase“ oder einem „Pyramidenspiel“ hat der Bitcoin so wenig gemeinsam wie der Goldstandard mit dem Euro.

Bitcoin ist das härteste Geld der Welt

Satoshi Nakamoto hat den Bitcoin so gestaltet, dass er sogar noch knapper ist als Gold. Neue Goldminen werden ja durchaus hin und wieder entdeckt. Im 16. Jahrhundert führten die Entdeckung und Ausbeutung der Goldminen Südamerikas zu einem Überangebot und damit zu einem Verfall der Goldpreise. Theoretisch könnte sogar ein Meteorit aus purem Gold auf der Erde einschlagen und zu einer erneuten Schwemme an Gold führen – extrem unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Solche unvorhersehbaren Ereignisse sind beim Bitcoin hingegen ausgeschlossen. Durch das eingebaute „Halving“, bei dem sich die Menge neuer Bitcoins etwa alle vier Jahre halbiert, nähert sich Bitcoin immer mehr seiner absoluten Obergrenze von 21 Millionen an, die wahrscheinlich im Jahr 2140 erreicht sein wird. Es gibt keinen realistischen Weg, dies zu ändern und die Menge der Bitcoin zu erhöhen. Theoretisch wäre es zwar möglich, wenn sich eine Mehrheit der Bitcoin-Community darauf einigen würde. Doch wird dies niemals geschehen, da kein Bitcoin-Eigentümer ein Interesse daran hat, den Wert seiner Coins durch eine solche Inflation zu verwässern.

Der Wert von Edelmetallen wie Gold, Silber oder Platin ist eng verbunden mit ihrer „Stock-to-Flow-Ratio“, also dem Verhältnis ihrer bereits geförderten und verfügbaren Gesamtmenge („Stock“) zu den jährlich neu geförderten Einheiten („Flow“). Je höher das Verhältnis von Stock zu Flow eines Gutes, desto wertvoller ist es. Bisher galt Gold als das Gut mit der höchsten Stock-to-Flow-Ratio. Die bisher geförderte Menge beträgt rund 178.000 Tonnen, jährlich kommen etwa 2.700 Tonnen neu hinzu. Das Stock-to-Flow-Verhältnis beträgt also rund 66. Man müsste theoretisch 66 Jahre lang Gold schürfen, um die bereits bestehende Menge zu erreichen.

Wenn wir dieses Rechenmodell auf Bitcoin anwenden, sehen wir, dass Bitcoin sogar noch knapper sein wird als Gold. Seit der letzten Halbierung im Mai 2020 werden alle zehn Minuten 6,25 neue Bitcoin geschürft, also 37,5 pro Stunde, 900 pro Tag, 328.500 pro Jahr. Die Gesamtmenge aller geschürften Bitcoin beträgt aktuell etwa 18,5 Millionen; seine Stock-to-Flow-Ratio liegt also bei etwa 56 und erreicht damit schon fast diejenige von Gold. Nach der nächsten Halbierung, die voraussichtlich Ende 2023 stattfindet, kommen pro Jahr nur noch 164.250 neue Bitcoin hinzu. Bitcoins Stock-to-Flow-Verhältnis wird dann bei rund 116 liegen und somit Gold deutlich übertreffen. Bisher hat das Stock-to-Flow-Modell den Anstieg des Bitcoins erstaunlich gut erklärt. Wenn wir die bisherige Kurve extrapolieren, kann der Bitcoin-Preis noch um ein Vielfaches ansteigen. Im Jahr 2022 läge der Preis demnach bei 100.000 US-Dollar, langfristig sogar bei rund einer Million US-Dollar.

Bitcoin ist nicht zu stoppen

Ein weiterer Faktor, der den Bitcoin in Krisenzeiten interessant macht: Er ist unabhängig vom bisherigen Finanzsystem. Wenn es kollabiert, wird der Bitcoin davon nicht betroffen sein, jedenfalls nicht negativ. Es ist sogar eher zu erwarten, dass der Bitcoin-Kurs dann stark ansteigt, weil viele Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollen und Bitcoin als Alternative wählen. Insofern ist es besser, jetzt in Bitcoin zu investieren, als später, wenn alle es tun und die Preise explodieren.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Regierungen in Krisenzeiten zu allerlei repressiven Methoden greifen werden, um „das Finanzsystem zu retten“. Sie werden zum Beispiel die Guthaben der Bankkunden teilweise enteignen, so wie sie es in Zypern getan haben. Oder sie frieren die Konten ein und gestatten den Inhabern nur in geringem Umfang, Bargeld abzuheben, so wie es in Argentinien und Griechenland geschehen ist. Überweisungen ins Ausland werden vermutlich sehr streng kontrolliert und eingeschränkt werden, sodass niemand mehr sein Geld außer Landes bringen kann. Diese drastische Einschränkung unserer Freiheit wird verharmlosend „Kapitalverkehrskontrollen“ genannt, so als würden freundliche Polizisten dafür sorgen, dass niemand betrunken Auto fährt.

Gegen all diese Zwangsmaßnahmen ist Bitcoin immun. Es ist unmöglich, eine Bitcoin-Überweisung zu stoppen oder ein Bitcoin-Guthaben einzufrieren. Mit Bitcoin können Sie problemlos Geld ins Ausland überweisen, selbst wenn ansonsten strengste Kapitalverkehrskontrollen herrschen. Der Staat hat keine Chance, herauszufinden, wie viele Bitcoin Sie besitzen, und Sie zu enteignen, es sei denn, er bedroht Sie mit Waffengewalt. Aber das kann er nicht mit vielen Menschen tun. Wenn sehr viele Menschen auf Bitcoin umsteigen, ist die Staatsgewalt machtlos.

Bitcoin funktioniert ohne Banken

Wenn das bisherige Bankensystem nicht mehr zur Verfügung steht, ist es wichtig, eine funktionierende Alternative zu haben. Bitcoin ermöglicht es Ihnen, mit anderen Menschen Handel zu treiben, Produkte zu kaufen und zu verkaufen, Ihre Dienstleistungen anzubieten, Menschen für ihre Arbeit zu bezahlen und vieles mehr – und zwar überall auf der Welt. Banken oder sonstige Mittelsmänner werden dafür nicht mehr benötigt. Wir müssen also, auch wenn alle Banken bankrottgehen, nicht zum Tauschhandel mit all seinen Einschränkungen übergehen.

Manchen Menschen ist es nicht geheuer, dass Bitcoin das Internet und Elektrizität braucht, um zu funktionieren. Sie befürchten, dass beide im Krisenfall nicht mehr zur Verfügung stünden und ihr Geld dann weg sei. Dieses Risiko halte ich für sehr gering. Internet und Elektrizität sind aus unserer Zivilisation nicht mehr wegzudenken. Ohne sie würden noch ganz andere Dinge nicht funktionieren als das Bitcoin-Netzwerk, von Kraftwerken bis hin zum Verkehrsnetz. Selbst in schwierigen Zeiten werden die Menschen daher eine hohe Priorität auf ein funktionierendes Internet und eine zuverlässige Stromversorgung legen. Bitcoin könnte einen zeitweiligen Totalausfall sogar verkraften. Solange es nur einen Rechner gibt, auf dem die Blockchain gespeichert ist, gehen keine Bitcoin verloren. Man könnte während eines Blackouts zwar keine Überweisungen tätigen, aber nahtlos weitermachen, sobald das Internet wieder läuft.

Denkbar ist auch, dass Bitcoin im Krisenfall nicht das normale Internet nutzt, sondern sogenannte lokale Mesh-Netzwerke, deren Knotenpunkte sich direkt miteinander verbinden, zum Beispiel per Funk. Die Firma Blockstream hat für diesen Fall extra ein Netzwerk von Satelliten aufgebaut, auf denen die Bitcoin-Blockchain gespeichert ist. Lokale Mesh-Netzwerke können sich mit diesen Satelliten verbinden und so das Bitcoin-Netzwerk auch bei einem Ausfall des klassischen Internets am Leben halten.

Wenn die Krise richtig ausbricht, wird Bitcoin höchstwahrscheinlich einen enormen Zustrom an neuen Nutzern erfahren. Hoffen wir, dass es noch einige Zeit dauert und das Bitcoin-Netzwerk dann reif dafür ist und diesen Wachstumsschub aushält.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der September-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 205.