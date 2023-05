DeutschlandBrief Die Legende vom reichen Land

27. Mai 2023

Wie sich der deutsche Staat und seine Bürger ausbeuten lassen

von Bruno Bandulet

Die verschwiegenen Kosten der Migration

Ein vollständiger Überblick über die Kosten der Migration ist nicht erhältlich. Die „flüchtlingsbezogenen Ausgaben“ des Bundeshaushaltes machten im Zeitraum 2016 bis 2021 genau 131,8 Milliarden Euro aus. Dazu kamen die Ausgaben der Länder und Kommunen, die nicht vom Bund erstattet wurden, die aber nur geschätzt werden können. Professor Fritz Söllner, der an der TU Ilmenau Volkswirtschaft lehrt, schätzt für die Jahre 2015 bis 2021 eine Größenordnung von etwa 230 Milliarden Euro, die insgesamt von der öffentlichen Hand getragen werden mussten.

Das sind allerdings nur die kurzfristigen Kosten. Selbst unter optimistischen Annahmen sei damit zu rechnen, dass jeder Flüchtling im Laufe seines Lebens den Staatshaushalt mit 207.000 Euro belastet. Dabei bezieht sich Söllner auf Professor Bernd Raffelhüschen, den Rentenexperten und Begründer der Generationenbilanz. Die Summe kommt zustande, wenn der durchschnittliche Flüchtling mehr Leistungen in Anspruch nimmt, als er Steuern und Abgaben zahlt. Weil von 2015 bis 2021 1,92 Millionen Flüchtlinge nach Deutschland kamen oder hier geboren wurden, summiert sich das auf 397 Milliarden Euro. Beide Summen zusammen ergeben 627 Milliarden Euro und damit ein Viertel der Staatsverschuldung Ende 2021.

Es entstehen aber auch schwer bezifferbare nicht finanzielle Kosten: die Zunahme der Straftaten, die schlechteren Bedingungen des Unterrichts an den Schulen, die Belastung des Wohnungsmarktes durch den Zuzug und der Verlust an „Sozialkapital“, wenn das Zusammenleben in der Gesellschaft umso schwieriger und konfliktträchtiger wird, je mehr sie an Gemeinsamkeiten einbüßt.

Für das Staatsversagen und die Ausbeutung des Sozialstaats lassen sich viele Beispiele anführen, die „falschen Väter“ sind nur eines davon. Normalerweise würde kein Mann die Vaterschaft für ein Kind anerkennen, das nicht seines ist. In diesem Fall funktioniert es so, wie die „Neue Zürcher Zeitung“ vom 2. Januar 2023 berichtete: Ein mittelloser Mann, leicht zu finden in einer örtlichen Trinkhalle, bekommt 5.000 bis 20.000 Euro bar auf die Hand und erklärt sich dazu bereit, das Kind einer ausländischen Mutter als sein eigenes auszugeben. Er geht mit ihr auf die zuständige Behörde, unterschreibt – und schon haben die Mutter und alle ihre Kinder Anspruch auf sämtliche Sozialleistungen. Die Kinder erhalten die deutsche Staatsangehörigkeit, und der Mann hat keine weiteren Verpflichtungen, weil bei ihm nichts zu holen ist. Im Durchschnitt sind es fünf Personen, die mit einer einzigen falschen Vaterschaftsanerkennung in den deutschen Sozialstaat einwandern. Das kostet am Beispiel einer großen Kommune jährlich fünf Millionen Euro, verriet der Bürgermeister einer westdeutschen Großstadt mit 300.000 Einwohnern der „Neuen Zürcher Zeitung“.

Seinen Namen wollte er nicht gedruckt sehen, er könnte sonst der Ausländerfeindlichkeit bezichtigt werden. Bei gelegentlichen Hausbesuchen sei zu sehen, wie die Familien dicht gedrängt im Unrat hausen, wie Drogen offen konsumiert werden. Und die Kinder besuchen keine Schule. „Es ist eine bestimmte Personengruppe aus einer bestimmten Gegend Europas“, sagte ein Mitarbeiter der zuständigen Sozialbehörde. Anderswo sind es andere Herkunftsländer, so in Bremen Migranten aus Afrika. Typisch für Deutschland an den Zuständen ist, dass sie seit 20 Jahren andauern und dass sie bekannt sind, dass aber weder die Regierung noch der Gesetzgeber etwas unternehmen, um den Missbrauch abzustellen. Der im Zweifelsfall ausländerfreundliche Staat kapituliert, er lässt sich ausbeuten. Er zeigt sich machtlos.

Die nicht gestellte Eigentumsfrage

Es greift zu kurz, nur die finanziellen und ökonomischen Vor- oder Nachteile zu sehen. Gutes Leben besteht aus mehr, nicht nur aus Wohlstand, auch aus subjektivem Wohlbefinden. Es ist legitim, wenn jemand Einwanderung strikt begrenzen will, weil er auf die vertraute Umgebung Wert legt und die Heimat bewahren will – selbst wenn er dafür Abstriche an seinem Lebensstandard machen müsste. Nicht legitim ist es, wenn eine herrschende Minderheit auf Distanz zum eigenen Volk geht und Fremde bittet, sie nicht mit den Deutschen allein zu lassen. Die Internationalisten betrachten Deutschland wie ein herrenloses Territorium. Sie stellen nicht einmal die Eigentumsfrage.

Nicht anders als in Italien oder Frankreich sind die öffentlichen Güter – die Kathedralen, die Verkehrswege, die Universitäten, die gesamte Infrastruktur – Erbe und Leistung von Generationen, die bis in das Mittelalter zurückreichen. Es liegt an den Besitzern, das alles mit Fremden zu teilen oder auch nicht. Der Privatbesitz steht ja auch nicht jedermann zur Verfügung. Thilo Sarrazin wurde zur Persona non grata, als er in seinem Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ Sätze wie diesen geschrieben hatte: „Wenn wir den Zuzug nicht steuern, lassen wir letztlich eine Veränderung unserer Kultur, unserer Zivilisation und unseres Volkscharakters in eine Richtung zu, die wir gar nicht wünschen. Es würde nur wenige Generationen dauern, bis wir zur Minderheit im eigenen Land geworden sind.“ Er fügte hinzu, das betreffe nicht nur Deutschland, sondern alle Völker Europas. Wenn die EU sich nicht einmal diesem vitalen Problem stellt, sondern einer Bevölkerungspolitik mit umgekehrten Vorzeichen Vorschub leistet, verliert sie ihre Existenzberechtigung. Dann sollte sie sich darauf beschränken, Wirtschaftsgemeinschaft und Freihandelszone zu sein.

Um die finanziellen Lasten der Euro-Zone, die Öffnung des Sozialstaats nach außen und die fast grenzenlose Toleranz gegenüber allen möglichen Zumutungen zu rechtfertigen, wird einerseits das deutsche Schuldbewusstsein bemüht, andererseits wird propagiert, Deutschland sei ein reiches Land. Daran ist richtig, dass auch hier reiche und sehr reiche Leute leben, die übrigens jederzeit auswandern könnten, und dass der deutsche Staat unter dem Verdacht des Reichtums steht, weil er eine niedrigere offizielle Staatsverschuldung aufweist als andere und sich folglich noch mehr verschulden kann, um Kredite auszureichen und Wohltaten zu verteilen.

Nur deswegen ist er immer noch in der Lage, den Euro zu stützen, einen großen Teil der europäischen Schuldenprogramme zu stemmen und der EU eine Bonität zu verleihen, die sie ohne Deutschland nicht hätte. Wird aber sauber bilanziert, werden die künftigen ungedeckten Rentenverpflichtungen und die als Sondervermögen verschleierten Schulden eingerechnet, dann stellt sich heraus, dass die sogenannte implizite deutsche Staatsschuld mehr als das Doppelte selbst der offiziellen griechischen mit 182 Prozent des BIP ausmacht.

Offizielle und implizite Staatsschulden

Würde der deutsche Staat wie ein Unternehmen bilanzieren, dann müsste er auch künftige Zahlungsverpflichtungen in die Bücher nehmen, vor allem die steigenden und ungedeckten Ausgaben für die Renten und die Pflege, für die Krankenversicherung und die Beamtenpensionen. Die Lasten der Zukunft sind demographiebedingt. Sie sind die Quittung für das Geburtendefizit. Das Freiburger Forschungszentrum für Generationenverträge bezifferte im Juni 2022 diese implizite Staatsverschuldung auf 327 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Zusammen mit einer offiziellen Staatsschuld von 71 Prozent des BIP macht das zusammen rund 400 Prozent der jährlichen deutschen Wirtschaftsleistung beziehungsweise 14 Billionen Euro. Da ein Schuldenstand von 400 Prozent illusorisch ist, weil der Staat schon vorher Konkurs anmelden müsste, bleibt ihm nur übrig, entweder die Sozialleistungen zusammenzustreichen oder die Steuern massiv zu erhöhen – oder eine Kombination von beiden Maßnahmen. Dann hat er die Wahl zwischen sozialen Unruhen und dem Ruin der öffentlichen Finanzen. Dann verliert die EU ihren Sponsor. Dann hat Beuteland ausgedient.

Wenn der deutsche Staat reich erscheint, dann auf Kosten seiner Bürger, die dafür mit hohen Steuern und vergleichsweise niedrigen Durchschnittsvermögen bezahlt haben. Im Mai 2022 veröffentlichte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) eine Untersuchung, in der die Industrieländer miteinander verglichen wurden. Danach werden nur in Belgien die Arbeitnehmer höher mit Steuern und Sozialabgaben belastet als die in Deutschland. In Deutschland führen Doppelverdiener mit zwei Kindern im Schnitt 9,1 Prozent ihres Bruttogehaltes für Steuern und 20 Prozent für Sozialbeiträge ab, zusammengenommen also 29,1 Prozent. Die gleich große französische Familie zahlt nur 21 Prozent, die britische 19,5 Prozent, die niederländische 18,6 Prozent, die schweizerische 11,5 Prozent und die amerikanische 11,2 Prozent. Allein das erklärt, wer für ausländische Fachkräfte attraktiv ist und wer nicht. Wenn der Arbeitgeberanteil an den Sozialabgaben einberechnet wird, rangiert Deutschland zusammen mit Frankreich und Italien an zweiter Stelle nach Belgien, aber immer noch vor Euro-Krisenländern wie Portugal und Spanien, nicht zu reden von der Schweiz oder den USA. Zum Vergleich: Die für die Konkurrenzfähigkeit einer Volkswirtschaft wichtigen Gesamtarbeitskosten, wozu der Arbeitgeberanteil zählt, absorbieren in Deutschland 40,9 Prozent der Bruttoverdienste, in Großbritannien nur 27,2 Prozent. Egal, wie man rechnet: Die deutschen Arbeitnehmer schultern eine Spitzenbelastung.

Dafür, so ist oft zu hören, sind die Deutschen sozial besser abgesichert. Aber auch dieses Bild bekommt Kratzer, wenn man sich vor Augen führt, was auf die Rentner zukommt. Schon jetzt, so eine Berechnung des Bundesarbeitsministers vom Januar 2023, hat jede dritte Frau mit Vollzeitstelle nach 40 Arbeitsjahren eine Rente von weniger als 1.000 Euro netto zu erwarten. Betroffen sind rund 2,7 Millionen Frauen. Für eine Monatsrente von glatt 1.000 Euro netto hätten sie durchgehend 40 Jahre lang 2.844 Euro brutto verdienen müssen. Wie kann das sein? Es passt nicht zur Erzählung vom reichen Land. 40 bis 50 Prozent der Deutschen besitzen kein Vermögen und damit keine Rücklagen. Das Geld, das sie erwirtschaftet haben, ist nicht weg. Es haben nur andere.

Europäische Vermögen im Vergleich

Auch beim Vergleich der Vermögen schneidet Deutschland schlecht ab. Die verfügbaren Statistiken weichen voneinander ab, weil sie teilweise auf Schätzungen beruhen, widerlegen aber regelmäßig die Legende vom reichen Land. Eine hochwertige ist die der Großbank Credit Suisse. Ihr „Global Wealth Report 2022“ berücksichtigt Immobilien und Finanzvermögen wie Wertpapiere und Bankguthaben abzüglich der Schulden. Die Vermögen werden pro Kopf und in US-Dollar angegeben. Verwendet wird das aussagekräftigere Median-Vermögen, um eine Verzerrung durch wenige, sehr hohe Vermögen zu vermeiden. Es liegt genau in der Mitte zwischen den Vermögen der ärmeren und der reicheren Hälfte eines Landes.

Im Vergleich zu Lettland mit einem (abgerundeten) mittleren Vermögen von 42.000 Dollar pro Kopf sind die Deutschen mit ihren 60.600 Dollar relativ reich, jedoch relativ arm im Vergleich zu Italien mit 112.000 Dollar oder Spanien mit 104.000 Dollar, um zwei Euro-Krisenländer zu nennen. Die Griechen liegen mit 55.000 Dollar etwas unter dem deutschen Niveau, die Franzosen mit 139.000 Dollar komfortabel darüber. Warum Emmanuel Macron bei diesem Gefälle damit durchkommt, immer wieder Solidarität und Geld von Deutschland zu verlangen, ist verwunderlich. Viel reicher als die Deutschen sind übrigens die Australier mit 273.000 Dollar oder die Kanadier mit 151.000 Dollar. Die Schweizer kommen mit 168.000 Dollar fast auf das Dreifache der deutschen Vermögen.

Und die Aussichten sind nicht gut. Deutschland verzehre seine Substanz, schrieb Wolfgang Herles am 16. Juli 2022 auf „Tichys Einblick“, und falle im Standortwettbewerb aus hausgemachten Gründen zurück. Die verpfuschte Energiewende und die weltweit einzigartige Bürokratie seien „die beiden Hauptinstrumente derjenigen, die sich offenbar nichts sehnlicher wünschen als die Deindustrialisierung Deutschlands“. Verschärfend komme der Fachkräftemangel hinzu, „verursacht von einem Mix aus desaströser Bildungspolitik, einem ausbeuterischen Steuersystem, dysfunktionalen Sozialsystemen, falscher Einwanderungspolitik“.

Eine Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, die im Januar 2023 veröffentlicht wurde, kam zu ähnlichen Ergebnissen. Untersucht wurde die Position von 21 Industrieländern im internationalen Wettbewerb. 2020 lag Deutschland noch auf Platz 14, 2022 auf Platz 18 der Rangliste, also ganz weit unten. Berücksichtigt wurden verschiedene Indikatoren. Besonders nachteilig wirkten sich die hohen Energiepreise und die hohen Steuern aus. Als erstklassig hingegen wird die öffentliche Finanzierungssituation beurteilt, womit gemeint ist, dass sich der Staat an den Finanzmärkten immer noch großzügig und günstig verschulden kann. Insofern scheint der schiefe Spruch vom reichen Staat und den armen Deutschen nicht ganz falsch zu sein.

In Wirklichkeit lassen sich beide ausbeuten: die arbeitenden Bürger und die mittelständische Wirtschaft vom Staat und dieser von externen Anspruchstellern im Namen Europas, unter dem Vorwand der Solidarität und mit dem Verweis auf Bündnisverpflichtungen in einem Krieg, der seit 2022 in Europa tobt und auf dessen Ende die moralbewegte Regierung in Berlin ebenso wenig Einfluss haben wird, wie sie ihn auf seinen Anfang hatte. Das ist der rote Faden dieses

Buches: die Lage Deutschlands, die ungeschminkt beschrieben werden muss, bevor sich etwas ändern kann.

Der vorstehende Text ist ein Auszug aus Kapitel eins des neuen Buches von Bruno Bandulet. Titel: „Rückkehr nach Beuteland – Deutschland und das Spiel um Macht, Geld und Schuld“, Kopp Verlag 2023, 301 Seiten, 22,99 Euro. Die anderen sieben Kapitel behandeln die Themen Macht, Propaganda, Klima, Krieg und Frieden, Europa, Falschgeld und Geschichte.

