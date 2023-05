25. Mai 2023

Warum ein Bargeldverbot vorbereitet wird, wer davon profitiert und wie Sie Ihr Vermögen davor schütze

Michael Brückners Buch war gerade erst erschienen, da holten die Feinde des Bargeldes zu einem neuen Schlag aus: Ende März votierten die zuständigen Ausschüsse des Europäischen Parlaments für eine Obergrenze bei Barzahlungen von 7.000 Euro in der gesamten EU. Die Sozialisten und die Grünen hatten 3.000 Euro gefordert, CDU und CSU 10.000. Der Kompromiss lag dazwischen, ist aber noch nicht geltendes EU-Recht. Das Thema, über das das Buch einen leicht lesbaren Überblick gibt, wird mit Sicherheit nicht verschwinden. Der Autor spricht von einer „schleichenden Abschaffung“ des Bargeldes. Dabei schneidet Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern nicht einmal schlecht ab. Seit Anfang 2023 dürfen hierzulande nur Immobiliengeschäfte weder mit Bargeld noch mit Gold noch mit Kryptowährungen abgewickelt werden. Ansonsten ist Cash immer noch beliebt, wenn auch mit rückläufiger Tendenz vor allem bei jüngeren Leuten. Das Buch gibt einen Überblick über die Situation in anderen Ländern, wobei Schweden am schlechtesten abschneidet und nur die Regierung Meloni sich zum Missfallen Brüssels gegen das elektronische Geld positioniert. Und es schildert die Strategie der Bargeldgegner, besonders der Banken, der Kreditkartenfirmen, der Zahlungsdienstleister wie Paypal oder Klarna und bestimmter Einzelhändler. So setzte Mastercard die Falschmeldung in die Welt, wonach Banknoten gefährlich und voller Bakterien und Viren seien. Gestellt wird auch die Sicherheitsfrage: Womit soll gezahlt werden, wenn die elektronischen Systeme ausfallen? Und warum ist Bargeld Eigentum und Buchgeld nur ein Kredit an die Bank? Brückner will nicht nur informieren, er liefert ein Plädoyer für die von den Regierungen und ihren Verbündeten bedrohte Freiheit. Der Finanzprofi wird in dem schmalen Buch nicht sehr viel Neues finden. Es richtet sich an ein breiteres Publikum. Es will warnen und aufrütteln.



