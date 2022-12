Sascha Tamm, Jahrgang 1965, hat Philosophie, Politikwissenschaft und Physik studiert. Nach einem längeren Aufenthalt in Moskau lebt er seit 2012 wieder in Berlin. Zu seinen Publikationen zählen: „Eigentum: Grundprinzipien und Denkanstöße“ sowie zahlreiche Artikel und Rezensionen in verschiedenen Sammelbänden, Zeitungen und Zeitschriften. Neben seiner regelmäßigen Kolumne für eigentümlich frei schreibt er auf antibuerokratieteam.net.