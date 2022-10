Deutsches „Gesundheits“-System Frau Scholz hat Corona

20. Oktober 2022

Auszug aus dem ganz normalen Alltagswahnsinn einer Krankenschwester

von Amina Mokhtar

An einem verregneten und kalten Tag Anfang Herbst sollte sich die alte Frau Scholz laut ihrem Hausarzt im Krankenhaus vorstellen. Auf der Einweisung stand: AZ-Reduktion, sprich reduzierter Allgemeinzustand – ein für eine Damen von stolzen 87 Jahren durchaus üblicher Grund, ein Krankenhaus aufzusuchen. Bei der Aufnahme fragte ich die Patientin als Erstes nach ihrem Impfbuch, um später in Ruhe ihre Impfungen eintragen zu können. Dann legte sie sich auf die Trage, ich verkabelte sie kurzerhand und steckte ihr schnell ein Fieberthermometer ins Ohr – 35,7 Grad Celsius.

Frau Scholz beklagte sich darüber, dass sie sich seit Wochen nicht mehr wie früher fühle und es nurmehr bergab gehe. Eine Schülerin kam in den Raum und fragte, ob sie mir helfen könne. Ich wies sie an, Frau Scholz ein EKG zu schreiben. Sie gehorchte. Dies gestaltete sich allerdings als etwas schwierig, da die Frau mit nacktem Oberkörper im nicht geheizten Raum zitterte. Ich setzte mich an den PC, um die Aufnahme zu ermöglichen und alle wichtigen Informationen in die digitale Akte der Patientin einzufügen. Ohne ihre Fallnummer und die Versichertenkarte ginge gar nichts.

In der Anamnese trug ich das erfragte Gewicht und die Größe ein wie auch die gemessenen Vitalzeichen ein. Neuerdings gehört auch die Sauerstoffsättigung dazu. Ich kann mich nicht daran erinnern, sie in der Ausbildung regemäßig bei jedem Patienten gemessen zu haben. Das System erfragt sie erst seit der Einführung der Atemschutzmasken. Das nächste auszufüllende Pflichtfeld, bevor der Fall angelegt werden konnte, bestand aus einer Tabelle, in die man die Impfungen eintragen musste. Welche Impfungen expliziert gemeint sind, steht nirgendwo geschrieben. Eine Anmerkung wie „Corona-Schutzimpfung – ininnin“ oder „Covid-19+20+21+22xVaccinces“ hätte ich nett gefunden. Doch jeder normale Mensch sollte ja wissen, um welchen Stoff es sich handelt. Also musste ich das Datum der ersten Impfung eintippen und dazu in einer mit Rechtsklick zu öffnenden Liste auswählen, um welchen Impfstoff es sich gehandelt hatte. Meist ist die erste Impfung Community oder Commaranty, ach, der von Biontech eben. Dem Gesundheitsminister sei Dank hat fast jeder ihn bekommen – wenn nicht als Erstes, dann aber zumindest als Booster oder eben als Auffrischimpfung. Natürlich trage ich auch oft die Impfungen von Moderna, Astra oder Johnson & Johnson ein – Labels, die mich an Jack & Jones, Bier und Oldschool erinnern. Ich muss allerdings gestehen, dass ich bei einer Sache immer durcheinanderkomme. Im KI-System, der krankenhausinternen Software, steht als fünfte Option für eine Impfung ein Stoff, den ich nicht ganz zuordnen kann: Novavax. Allerdings habe ich den in noch keinem Impfbuch gesehen, dafür jedoch Spikevax. Ich habe mich also dazu entschieden, beide gleichzusetzen. Vielleicht ist der eine ja der Totimpfstoff und ich schiebe das dem armen russischen Sputnik in die Schuhe. Besser, ich mache etwas falsch, als dass ich nichts tue.

Mittlerweile gab mir das System die Möglichkeit, bis zu fünf Impfungen und dreimal genesen einzutragen. Bisher hatte noch kein Patient die Tabelle mit den acht Spalten wie im Bingo vollgemacht, aber als ich fünf Impfungen und ein Genesen per Hand eintragen musste, hatte ich das Gefühl, schon Stunden im Schockraum zu stehen. Frau Scholz war viermal geimpft – mit einem aktuellen Schutz des russischen Impfstoffs Sputnik.

Beim Klicken und Tippen wurde ich erneut melancholisch und musste an meine Ausbildung denken. In der Pflegeschule hat mich das Thema Nationalsozialismus mal wieder voll mit dem Duschgaskopf von der linken Seite erwischt. Ich wurde durch einen Klassenausflug sogar ins Konzentrationslager gebracht. Später durften wir in einer Gruppe eine PowerPoint-Präsentation erstellen und die Aufgaben der Krankenschwestern und Pfleger in der NS-Zeit auflisten. Ja, auch die haben damals mitgemacht. Die Aufgabe der Pflegekräfte war es, die Patienten der Anstalten zu messen, zu wiegen und natürlich alles genau zu dokumentieren. Der Zeitpunkt des Todes ist 00:17 Uhr. Dokumentieren.

Jeder, der ein gutes Examen haben will, musste genau das in seiner Pflegeplanung wieder und wieder niederschreiben – bis zum grünen Erbrechen. Sonst gab es Punktabzüge und wer weiß, vielleicht hätte sogar das Staatsexamen auf dem Spiel gestanden.

Zurück in der Gegenwart konnte Frau Scholz mir alle Corona-Fragen brav mit „Nein“ beantworten und bekam einen Test. Dieser war obligatorisch und wurde ins Labor geschickt, genauso wie ihr dunkles, ja, fast schwarzes Blut, das ich ihr per Butterfly abnahm. Zum Glück überstand die alte Frau das MRSA-Scoring, sodass ich nicht gezwungen war, ihr wegen eines Punktes ein weiteres Stäbchen in den Hals zu rammen. MRSA ist ein Krankenhauskeim – nicht das Zeug, das neulich in der Muttermilch festgestellt wurde –, mit dem man sich ansteckt, wenn man Patient im Krankenhaus ist. Der Keim ist hochansteckend, Pflegekräfte bekommen ihn allerdings nicht. Um Frau Scholz abzustreichen, nahm ich ihr die festsitzende FFP2-Maske ab, die ihre runzlige alte Haut in neue Dimensionen erhob. An ihrer linken Schläfenseite, an der die weiße Maske abgerundet anlag, war die Haut übereinandergefaltet, sodass ich ganze sieben Wellen Haut zählen konnte. An sich hätte das alles ja ganz effektiv sein können, wenn sich so die Falten um ihren Mund herum mit der Zeit straffen würden. Doch leider wollte man ihr Lächeln nicht mehr sehen. Dankbare Augen sahen mich an, als ich ihr die Maske nicht erneut aufsetzte, sondern diese aus Versehen direkt neben der Trage fallen ließ.

Nachdem sich Frau Scholz mehr als vier Stunden in allen Bereichen und auch Abteilungen der Notaufnahme aufgehalten hatte, inklusive Wartebereich, bekam ich den Anruf vom Labor, sie sei positiv. Sie wurde dann von einer in gelbes Plastik gekleideten Schwester abgeholt und in Isolationshaft gebracht. Zwei von den alten Flüchtlingen kamen mit einem Putzwagen und fragen mich mit arabischem Akzent, ob dies das Covid-Zimmer sei. Ich saß im betroffenen Zimmer ohne Maske mit meiner Kollegin auf der Trage von Frau Scholz. Wir zuckten nur mit den Schultern und bejahten. Die Männer verkleideten sich und putzten den Schockraum mit Essig, sodass jeder im Wartebereich die Gefahr des Virus riechen musste.

Um dieses Bild zu vollenden, rief mich die Dienstärztin an, die vorher Frau Scholz untersucht hatte, und teilte mir mit, dass sie mich beim Schieben eines Bettes mit einem Covid-19-positiven-Patienten benötige. Ich solle mich doch bitte verkleiden und mit ihr gemeinsam den Patienten im Aufzug hochfahren. Ich verkleidete mich und verlor mein Gesicht hinter der Maske.