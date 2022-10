EinBlick Der Plan zur Destruktion

09. Oktober 2022

Über die „Moderne Monetäre Theorie“

von Thorsten Polleit

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

„… denn sie wissen nicht, was sie tun“ ist der deutsche Titel eines Kinodramas aus dem Jahr 1955 mit James Dean (1931–1955). Er kommt vielleicht so manchem in den Sinn, der von der „Modernen Monetären Theorie“ (MMT) hört und liest. Doch dieser Eindruck, diese Intuition führt nicht notwendigerweise auf die richtige Spur. Theoretiker können bekanntlich ungewollt falschliegen, sich können sich versehentlich irren. Sie können sich allerdings auch ganz absichtlich irren, um zum Beispiel Aufmerksamkeit zu erregen oder Politiken Schützenhilfe zu leisten. Wie dem auch sei. In jedem Fall entpuppt sich die MMT bei genauem Überdenken als ein kaum zu überbietender, ja ein höchst destruktiver Theorie-Irrtum.

Die MMT – ihre prominenteste Befürworterin ist die US-amerikanische Ökonomin Stephanie A. Kelton – besagt das Folgende. Erstens: Der Staat soll sich von seiner Zentralbank so viel Fiatgeld drucken lassen, wie er für die Bewältigung seiner Ausgaben braucht. Zweitens: Steuern werden nicht zur Finanzierung des Staatshaushaltes erhoben, sondern nur, um eine Nachfrage nach dem staatlichen Fiatgeld sicherzustellen. Drittens: Der Staat betreibt eine Defizitpolitik, um Vollbeschäftigung zu erreichen. Viertens: Die Güterpreisinflation wird verhindert, indem die Staatsdefizite entsprechend verringert oder die Geldmenge in den Händen der Privaten per Besteuerung reduziert wird. Fünftens: Der Staat kontrolliert mit seiner Defizitpolitik den Zins: Gibt er mehr aus, als er an Steuern einnimmt, beschafft er sich den Fehlbetrag durch neues Zentralbankgeld. Die zusätzliche Zentralbankgeldmenge im Interbankenmarkt steigt daraufhin an und senkt den Zins ab – und das wiederum befördert Investitionen, Wachstum und Beschäftigung. Sechstens: Das Ziel, Vollbeschäftigung zu sichern, wirkt als „Stabilisator“ für die Wirtschaft: Nimmt die Beschäftigung ab, sorgt der Staat mit erhöhten Ausgaben, finanziert mit neu geschaffenem Geld, erhöhte Nachfrage und mehr Arbeitsstellen; überhitzt die Wirtschaft, verringert der Staat die Ausgaben oder reduziert die Geldmenge durch Steuererhöhungen.

Die grundlegenden Ideen, die die MMT prägen, sind alles andere als neu. Sie reichen weit zurück, beispielsweise zu den sozialistischen Denkern Pierre-Joseph Proudhon (1809–1865) oder (dem nationalsozialistischen Wirtschaftstheorie-Autodikaten) Gottfried Feder (1883–1941). Ihnen zufolge soll der Staat absolute Macht über die Geldproduktion haben. Der Staat soll ungehinderten Zugang zu zinslos bereitgestelltem Geld bekommen. Dass das auf ein finsteres, wenn nicht gar totalitäres Staatsverständnis hinausläuft, sollte jedem klar sein, der den Sinn der Forderung „No taxation without representation“ zumindest halbwegs versteht. Zudem ist der Gedanke, der Staat (beziehungsweise derjenige, der seine Machtbefugnis in den Händen hält) werde die Güterpreisinflation, verursacht durch die staatlich verursachte Geldmengenvermehrung, nicht aus dem Ruder laufen lassen, sie im Fall der Fälle „bekämpfen“, völlig realitätsfremd: Politiker werden sich, wenn sie ungehindert Zugang zur Notenpresse erhalten, immer mehr neues Geld beschaffen, es mit vollen Händen ausgeben, um sich damit die Zustimmung der Wählerschaft zu erkaufen. Hochinflation, wenn nicht gar Hyperinflation, werden die unausweichliche Begleiterscheinung sein. Gänzlich absurd ist auch die Vorstellung, der Staat könnte mit seiner Ausgabenpolitik die Volkswirtschaft auf Vollbeschäftigungskurs halten; dahinter verbirgt sich die urkeynesianische Idee der „Globalsteuerung“ von Karl Schiller (1911–1994). Der Staat hat jedoch nicht das erforderliche Wissen, das Richtige zur richtigen Zeit zu tun, und vor allem führen seine Wirtschaftseingriffe zur Aushöhlung und letztlich zur Zerstörung der freien Marktwirtschaft.

Man kann weitere Kritikpunkte an der MMT anmelden. Entscheidend ist letztlich jedoch der Befund, dass die MMT im Kern eine Scheinlegitimierung ist, um das ungehemmte Vordringen des Staates in Wirtschaft und Gesellschaft zulasten der Freiheiten von Bürgern und Unternehmern zu befördern. Dass die MMT gerade im politischen Lager der Kollektivisten-Sozialisten-Marxisten auf große Zustimmung stößt, überrascht daher auch nicht. Die MMT entstammt einem heute weitestgehend akzeptierten Wissenschaftsverständnis, nach der die wissenschaftliche Methode der Naturwissenschaft, das Experimentieren, das Maß aller Dinge ist, das man fehlerhafterweise auf die Ökonomik überträgt. Die Volkswirtschaft wird auf diese Weise de facto zum großen Versuchslabor deklariert, in dem Erkenntnisse durch Ausprobieren zu gewinnen seien. Gerade solche ökonomische Theorien, die Verheißungsvolles versprechen, wie zum Beispiel „Durch das Vermehren der Geldmenge steigt der Wohlstand“ oder „Negativzinsen fördern Wachstum und Beschäftigung“ oder „Eine Einheitswährung schafft Frieden“, haben dann besonders gute Chancen, die notwendige politische Zustimmung zu finden und in der Praxis getestet zu werden.

Die MMT ist gewissermaßen der logische Endpunkt, auf den die aktuelle Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik dies- und jenseits des Atlantiks zusteuert. Die Staatshaushalte sind seit geraumer Zeit chronisch defizitär, die Zentralbanken finanzieren die anschwellenden Staatsschulden mit künstlich gesenkten Zinsen und der Ausgabe von immer mehr neuem Geld – und das treibt die Güterpreisinflation in die Höhe. Weite Teile der Bevölkerung sowie auch eine wachsende Zahl von Firmen werden in eine immer stärkere Abhängigkeit von der staatlichen Ausgabe- und Versorgungspolitik gebracht. Vor allem die „grüne Politik“ – der große geplante Umbau der Volkswirtschaften – bedient sich bereits der MMT: Um die mit dem Ausstieg aus fossilen Brennstoffen verbundenen Kosten zu verdecken und die Konjunkturen vor dem Einbruch zu bewahren, bringen die Staaten gewaltige, mit neuen Schulden und neuem Geld finanzierte Unterstützungspakete auf den Weg. Die MMT kommt so gesehen für die Great-Reset-Aktivisten wie gerufen, um per geplanter Destruktion die verbliebenen Freiheiten der Menschen, die noch bestehenden kapitalistischen Strukturen, auch noch zu zerschlagen.

Wer also in der aktuellen Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik eine Zerstörung erblickt, der wird mit Blick auf die MMT mit Wilhelm Busch sagen müssen: „Kein Übel ist so groß, dass es nicht von einem neuen übertroffen werden könnte.“

