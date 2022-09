Personalprüfung zu Hajo Schumacher Hajo sekundiert der Allmacht

27. September 2022

Wie ein Berliner Journalist eifrig die Eliten legitimiert

von David Andres

Hajo Schumacher hat gute Laune. So dermaßen gute Laune, wie sie in diesen Tagen nur jemand haben kann, der finanziell wie logistisch auch durch mehrere teure Winter käme. Wie er sich dort gibt, bei Markus Lanz, seine Kleidung, seine Körpersprache … auch sehr gelassene Menschen dürften bei diesem Anblick eine Volumenerweiterung ihrer Halsschlagadern spüren. Streberhaft aufrecht sitzt der Journalist im Stuhl, halb vorgelehnt und doch durch rechtwinklig aufgesetzte Ellbogen seltsam starr am Möbel gehalten. Zart gestutzter Walter-White-Bart samt kleinem Unterlippen-Busch und schmal verlaufender Kieferbetonung. Der weiße Hemdkragen quillt aus dem dunkelblauen Anzug wie eine grob gefaltete Papierrose. An der rechten Hand glitzert ein auffälliger, prätentiöser Ring, dessen genaue Gestalt nicht zu erkennen ist. Er erinnert an alternde Rock 'n' Roller.

Als Autor und Journalist lebt Hajo Schumacher in und von den Kreisen der etablierten Politik und der Berliner Parallelwelt. Er hat Klaus Wowereit, Roland Koch und Malu Dreyer bei ihren autobiographischen und programmatischen Werken geholfen. Das Buch von Malu Dreyer, die im Dezember 2021 bezüglich Weihnachten sagte, „Ungeimpfte sollen nach unserer Verordnung gar nicht feiern“, heißt „Die Zukunft ist meine Freundin: Wie eine menschliche und ehrliche Politik gelingt“. In seinem Bestseller „Die zwölf Gesetze der Macht“ erläuterte Schumacher bereits im Jahre 2006 Angela Merkels Erfolgsgeheimnisse. In der ehemaligen Late Night Show des Benjamin von Stuckrad-Barre spielte er im Duo mit Jörg Schönbohm (er war „der Rechte“) den „Linken“ als Kommentator vom Balkon. Heute ist er beispielsweise regelmäßig zu Gast in dem Erfolgs-Podcast „Apokalypse & Filterkaffee“ von Micky Beisenherz. Unter dem Pseudonym Achim Achilles schrieb er ein ganzes Regal von Büchern zum Thema Laufen.

Wieso zeichne ich das alles nach? Um zu unterstreichen, dass im Hajo so eine typische Mischung aus Duracell-Häschen-artigem Aufgekratztsein und fescher, sich gar rebellisch gebender Berufsjugendlichkeit vorliegt, die dem Otto Normalverbraucher vermittelt, es „mit einem unkonventionellen“ oder gar „nahbaren“ Typen zu tun zu haben … was auch sein Podcast aus Berlin unterstreicht, indem er bewusst nur nicht prominente Gäste vorstellt.

Tatsächlich jedoch ist so ein Mann einer der vielen Legitimierer „alternativloser“ Politik gegen den Bürger und vor allem gegen dessen tatsächliche Mitsprache am Geschehen. So schlägt er – das war der Anlass für diesen Text – angesichts der Herausforderungen der Zeit unverblümt vor, die Demokratie einfach aufzuheben. Ihm schwebt eine „Allparteienkoalition“ vor, wobei mit allen gewählten Parteien natürlich nicht alle gewählten Parteien gemeint sind. Die „zwei extremistischen an den Rändern“ würde er weglassen und „nur die demokartischen Parteien nehmen“, denn dann „könnte man bestimmte Dinge vielleicht etwas schneller entscheiden“. Da ihm selber klar ist, dass so ein „Krisenstab“ im Durchregiermodus de facto eine technokratische Diktatur darstellte, schiebt er hinterher: „Man müsste das natürlich befristen. Man müsste sagen sechs Monate, zwölf Monate, wie auch immer.“

Er weiß sicher, was mit den nur vorübergehend ausgesetzten Grundrechten geschehen ist, mit denen wir vor drei Jahren dringend die Kurve abflachen wollten. Womöglich kennt er sogar die Sektsteuer, 1902 vom Reichstag zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte eingeführt, nur vorübergehend, weil ja Krise war.

Aber Hajo hat gute Laune. Denn die, für welche er den Fuß in die Tür stellt, damit sie vorübergehend auf Dauer noch mehr Befugnisse erhalten, werden es ihm bei den Empfängen und den Hauptstadtpartys danken … sowie bei den nächsten Autobiographien, die sie ohne Ghostwriter niemals hinbekämen.

