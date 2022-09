DeutschlandBrief Der Winter des Missvergnügens

24. September 2022

Inflation. Wirtschaftskrieg. Euro-Krise.

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 226, Oktober 2022.

Auch die Inflation war nicht unvermeidbar

Als der heiße Sommer 2022 zu Ende ging, war die Stimmung der Deutschen auf einem neuen Tiefpunkt angelangt. Laut einer Allensbach-Umfrage, die Ende August herauskam, war für 83 Prozent der Befragten die Inflation bei einem Anstieg von zuletzt auf 7,9 Prozent das Thema Nummer eins. Dahinter rangierten der Krieg und die Sorge um die Verfügbarkeit von Strom und Gas im Winter. Nur noch 16 Prozent der Bürger glaubten, dass die Regierung die Lage im Griff habe. Und nachdem Annalena Baerbock von einem drohenden Volksaufstand schwadroniert hatte, beeilte sich die Koalition, zwecks Beruhigung des Volkes ein drittes sogenanntes Entlastungspaket auf den Weg zu bringen. Es soll 65 Milliarden Euro nach dem Gießkannenprinzip verteilen.

Deutschland hatte in diesem Herbst noch nicht einmal die Wirtschaftsleistung aus dem Jahr vor der Corona-Krise wieder erreicht, da stand ein neuerlicher Absturz bevor. „Da ist konjunkturell eine Lawine unterwegs“, sagte Stephan Kooths, Chef der Konjunkturabteilung des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Er warnte vor einem massiven Kaufkraftentzug, vor einem gesamtwirtschaftlichen Schock und vor einem Einkommensabfluss in außereuropäische Länder wegen der explodierenden Preise für Energieimporte. „Der Staat kann die Lasten umverteilen“, so Kooths, „aus der Welt schaffen kann er sie nicht.“

War es vermeidbar? Zum großen Teil ja. Die Energiewende, die sich jetzt rächt, war mit ihrer Abkehr von marktwirtschaftlichen Prinzipien schlimmer als Planwirtschaft – sie hatte keinen nachvollziehbaren und durchführbaren Plan. Die Inflation wurde nicht durch den Ukraine-Krieg ausgelöst, sondern durch das jahrelange Gelddrucken der EZB – schon im Dezember 2021 hatte die Geldentwertung die Marke von fünf Prozent erreicht, ohne dass Madame Lagarde handelte. Und der Wirtschaftskrieg gegen den Aggressor Russland war absehbar so angelegt, dass er zumindest mittelfristig den Deutschen und Europäern mehr schaden würde als den Russen.

Wobei auch Russland in eine selbst gestellte Falle gelaufen ist. Wie BND-Präsident Bruno Kahl der „Welt am Sonntag“ vom 4. September verriet, war Wladimir Putin nach Erkenntnissen des Dienstes tatsächlich davon ausgegangen, dass seine „Militäroperation“ nur wenige Tage dauern und zu einem Regimewechsel in Kiew führen würde. Eine plausible Erklärung, denn Russland war auf einen längeren Krieg nicht vorbereitet und lediglich mit unzureichenden Kräften einmarschiert. Jetzt würde Putin mit einem Rückzug und dem Eingeständnis einer Niederlage seine eigene Position in Moskau aufs Spiel setzen. Und umgekehrt würden Brüssel und Berlin ihr Gesicht verlieren, würden sie die Stilllegung von Nord Stream 2 und den bevorstehenden Boykott von russischem Pipeline-Öl rückgängig machen und damit die Energiekrise beenden. Nicht nur in Schwedt an der Oder würden die Leute aufatmen. Dort stehen mit den Beschäftigten der Raffinerie, die russisches Erdöl verarbeitet, zusammen mit ihren Familien und den Zulieferern 10.000 Menschen vor dem Nichts.

Absurditäten eines Wirtschaftskriegs

Der Krieg um das Erdgas, der den gesamten Weltmarkt durcheinanderwirbelt, hat auch seine absurden Seiten. Auch die hatten die Bundesregierung und ihr dilettantischer Wirtschaftsminister nicht auf der Rechnung. Obwohl Chinas Nachfrage nach Erdgas wegen der Betriebsschließungen stark zurückgegangen ist, stiegen allein die Importe von Flüssiggas im ersten Halbjahr 2022, gemessen am Volumen, um 28,7 Prozent und preisbezogen um 182 Prozent. Gleichzeitig wurde über die Pipeline 63,4 Prozent mehr russisches Erdgas nach China importiert. Die Erklärung: Peking verkaufte die nicht benötigten Mengen mit saftigen Preisaufschlägen an die Europäer und bestritt so sieben Prozent der europäischen Gasimporte im ersten Halbjahr.

Der Wirtschaftskrieg hatte bisher den Effekt, dass Moskau die Lieferkürzungen gegenüber der EU durch die höheren Preise mehr als kompensieren konnte, dass Peking als Zwischenhändler prächtig verdiente und dass die Europäer für das Flüssiggas – auch aus anderen Quellen – schätzungsweise zwei- bis dreimal so viel zahlen mussten wie für russisches Pipeline-Gas. Indien wiederum kauft russisches Erdöl zu verbilligten Preisen, raffiniert und reexportiert es nach Europa – ebenfalls ein glänzendes Geschäft. Seltsam auch: Anfang September floss trotz des Krieges immer noch russisches Erdgas durch die Ukraine.

So wie es aussieht, wird die sanktionsbedingte Verteuerung der europäischen Energieimporte noch Jahre dauern und vor allem den amerikanischen Produzenten zugutekommen. Nach neuen Prognosen wird das teure Flüssiggas aus den USA bis 2030 die russischen Importe vollständig ersetzt haben, während die norwegischen leicht sinken und die aus Katar nicht sonderlich ins Gewicht fallen werden. Und die amerikanischen Lieferanten bestehen zudem noch auf langfristigen Verträgen zu hohen Preisen. Das wird den Leistungsbilanzüberschuss der Euro-Zone, bisher eine kleine Stütze der Schwachwährung, schrumpfen lassen. In den zwölf Monaten bis Juni 2022 sank er auf 112 Milliarden Euro, verglichen mit 361 Milliarden im vorherigen Zeitraum. Nicht auszuschließen, dass selbst die Handelsbilanz des früheren Exportweltmeisters Deutschland für längere Zeit in die roten Zahlen rutscht.

Vorboten einer neuen Euro-Krise

Abgesehen von der gescheiterten Energiewende und dem Sanktionskrieg ist Deutschland in eine dritte Falle gelaufen: die Europäische Währungsunion. Versprochen und in den Verträgen untermauert wurde den Deutschen ein Euro, der so gut wie die Mark sein sollte. Inzwischen ist er zu einem Abklatsch der verblichenen italienischen Lira verkommen. Die Währungsunion wird seit der Euro-Krise 2010 missbraucht, um illiquide und insolvente Staaten über Wasser zu halten. Vier deutsche Mitglieder des Zentralbankrats der EZB haben seitdem das Handtuch geworfen, weil sie die Inflationspolitik nicht mehr mittragen wollten und weil sie keinerlei Rückendeckung vonseiten der Bundesregierung bekamen. Der jüngste Sündenfall der Europäischen Zentralbank datiert vom 21. Juli, als sie ein sogenanntes Transmissionsschutzinstrument ankündigte. Es soll verhindern, dass der Zinsabstand zwischen deutschen und italienischen Staatsanleihen über einen bestimmten, noch geheim gehaltenen Prozentsatz ansteigt. Vermutlich wird die Grenze bei drei Prozent gezogen. Wird sie überstiegen, weil die Investoren italienische Anleihen verkaufen, müsste das Euro-System eben diese aufkaufen und damit noch mehr italienische Papiere als bisher auf die Bücher nehmen. Dann liefe es Gefahr, den letzten Rest an Vertrauen zu verspielen. So oder ähnlich könnte die nächste Euro-Krise ablaufen. Dann könnten die Target-Forderungen der Deutschen Bundesbank, die bereits auf rund 1,2 Billionen Euro angeschwollen sind und damit auf das mehr als Sechsfache der deutschen Goldreserven, in Richtung zwei Billionen steigen. Und der Euro, der seit Wochen mit der Parität zum US-Dollar und zum Schweizer Franken flirtet, wird absacken – mit den entsprechenden Wohlstandsverlusten. Zinsen auch nur in der Höhe der Inflationsrate, das heißt reale Nullzinsen, wird sich die EZB nicht leisten können.

Damit soll allerdings nicht gesagt werden, dass die seit über zehn Jahren laufende Dollar-Hausse auf Dauer angelegt ist. Der Greenback hat seine eigenen Probleme und Risiken. Schon jetzt beginnen die amerikanischen Exporteure über den hohen Dollar-Kurs zu klagen. Wenn die amerikanischen Zinssenkungen inmitten der Rezession 2023 früher kommen und heftiger ausfallen als erwartet, dürfte er schwächer werden. Vorstellbar ist auch ein konzertierter Eingriff der Zentralbanken in den Devisenmarkt. Noch aber ist die Positionierung der Spekulanten gegenüber dem Euro nicht negativ genug. Noch fehlt die für eine bevorstehende Trendwende charakteristische Verkaufspanik. Wenn der Dollar 2023 oder spätestens 2024 nach unten dreht, werden die Aktien der Schwellenländer, die schon jetzt günstig bewertet sind, zu den Profiteuren zählen – und in größerem Maße das Britische Pfund als der Euro.

An der Zyklik der Devisenmärkte wird sich nichts ändern. Jedenfalls bleibt die EZB die einzige Zentralbank der Welt, die seit gut zehn Jahren vornehmlich damit beschäftigt ist, das Überleben der eigenen Währung zu sichern, obwohl die Preisstabilität als ihr Mandat vertraglich verankert wurde. Es klingt wie ein Witz, aber immer noch ist auf der Homepage der EZB zu lesen: „Wir bei der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgen dafür, dass die Preise im Euroraum stabil bleiben. Warum wir das tun? Damit Sie mit Ihrem Geld morgen noch genauso viel kaufen können wie heute.“

