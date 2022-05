Personalprüfung zu Felix Magath Der fleißige Freigeist

17. Mai 2022

Betrachtungen zum letzten Trainer alter Schule

von David Andres

dienstags um 6 Uhr

Bis kurz vor dem Abpfiff war Hertha BSC Berlin trotz einer Niederlage gegen Borussia Dortmund noch gerettet. Dann jedoch fiel ein Tor in Stuttgart und die Schwaben warfen den Hauptstadtverein auf Platz 16 und somit in die Relegation. Jeder, der diesen Sport liebt, dankte am vergangenen Samstag dem Fußballgott für solch ...