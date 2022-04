DeutschlandBrief Stellvertreterkrieg in der Ukraine

16. April 2022

Ein Blick hinter den Nebel der Propaganda

von Bruno Bandulet

Artikel aus ef 222, Mai 2022.

Jeder Krieg ist ein Verbrechen an den Opfern, jeder ein Fest der Propaganda. In solchen Zeiten lohnt es sich, zu einem Klassiker zu greifen, der jetzt auch auf Deutsch erschienen ist: zum Werk des französischen Philosophen Jacques Ellul (1912–1994). Es erschien 1962 unter dem Titel: „Propagandes“. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis dieses Résistance-Kämpfers, der Juden vor der Deportation rettete und bis 1980 an der Universität von Bordeaux lehrte, widerspricht eklatant dem heutzutage von westlichen Medien und Politikern gepflegten Selbstverständnis: dass ihnen nichts ferner liege als Propaganda.

Ellul schrieb: „Die Unterschiede politischer Regime fallen in dieser Hinsicht kaum ins Gewicht, die Unterschiede auf gesellschaftlicher Ebene jedoch umso mehr, vor allem welche Rolle Propaganda im Bewusstsein der jeweiligen Nationen spielt.“ Es gebe drei große Propagandablöcke auf der Welt, die sich nach ihrer systemischen Kraft, ihrem inneren Zusammenhalt sowie ihrem Wirkungsgrad unterscheiden: die Sowjetunion, China und die USA. Länder wie die Bundesrepublik Deutschland oder Frankreich hätten nur schwache Propagandaformen ausgebildet, Länder wie Argentinien oder Italien praktisch überhaupt keine. Daran hat sich 60 Jahre später wenig geändert – abgesehen davon, dass die Machthaber in Moskau seit dem Ende der Sowjetunion nicht mehr versuchen, eine Ideologie mit universellem Anspruch zu exportieren. Schwach geblieben ist die deutsche Propaganda. Sie folgt – manchmal widerstrebend – den Stichworten aus Washington.

„Wenn sich die USA bei jeder Gelegenheit als Verteidiger der Freiheit präsentieren“, erkannte Ellul, „dann ist das ein System falscher Darstellung, ein System von Täuschung.“ Dasselbe treffe auf die UdSSR zu, wenn sie sich als Verteidiger der wahren Demokratie ausgebe. Um Propaganda zu analysieren, müsse man sich jedes moralischen Urteils enthalten. Falsch sei auch die Vorstellung, sie bestehe hauptsächlich aus der Verbreitung von Falschmeldungen und Lügen. Um einen inzwischen in Mode gekommenen Begriff zu verwenden: Sie besteht aus Narrativen, aus großen Erzählungen.

Die russische Propaganda wurde im letzten „DeutschlandBrief“ durchleuchtet. Die westliche erzählt uns, dass die Ukraine Freiheit und Demokratie als solche verteidigt und nicht nur ihr eigenes Land, dass Moskau die alten Grenzen des Imperiums wiederherstellen will und dass die osteuropäischen Nato-Mitglieder und vielleicht sogar Deutschland bedroht sind. Eine absurde Erzählung, wenn man die Wirtschaftskraft und die Ressourcen allein Deutschlands mit denen Russlands vergleicht oder das militärische Potenzial der Nato mit dem russischen. Nur als Atommacht ist Russland ebenbürtig. Allerdings sind Nuklearwaffen keine Mittel der Kriegsführung. Ihr Einsatz bedeutet Selbstmord.

Die Propaganda des ukrainischen Präsidenten Selenskyj könnte von amerikanischen PR-Profis nicht besser verfasst worden sein. Vielleicht wurde sie es sogar. Er schien ihr bisher mehr Zeit zu widmen als der Kriegsführung oder der Organisation der Wirtschaft. Für das westliche Publikum spielt er gekonnt auf der moralischen Klaviatur. In seiner Ansprache an den Deutschen Bundestag erinnerte er an deutsche Schuld und NS-Vergangenheit, die Abgeordneten waren vorhersagbar betroffen und sprachlos. In seinem Appell an die EU-Regierungschefs verteilte er Noten an jedes einzelne Land, wobei Ungarn am schlechtesten wegkam. Er scheute sich nicht, die vom ungarischen Kollaborationsregime 1944 erschossenen Juden zu bemühen.

Die Politiker der EU, die schon etliche Milliarden in die Ukraine gesteckt hatten, waren dann doch konsterniert. Untadelig ist übrigens auch die ukrainische Vergangenheit nicht. Nach dem Nationalhelden Stepan Bandera sind heute noch Hunderte von Straßen in der Westukraine benannt. Der bewaffnete Arm seiner „Organisation Ukrainischer Nationalisten“ kämpfte im Zweiten Weltkrieg sowohl auf Seiten der Wehrmacht als auch gegen sie und vor allem gegen die Rote Armee bis in die 50er Jahre. Den ethnischen Säuberungen der Partisanen fielen nach Warschauer Angaben mindestens 100.000 polnische Zivilisten zum Opfer. Antisemit war Bandera auch. Er ging nach dem Krieg nach München und wurde dort von KGB-Agenten ermordet.

Der ukrainische Nationalismus ist nicht zu unterschätzen. Seine Wurzeln reichen zurück bis ins 19. Jahrhundert. Er bezieht seine Legitimation nicht zuletzt aus Stalins Holodomor, dem 1932 und 1933 fast vier Millionen Ukrainer zum Opfer fielen. Seine Basis hat er in der Westukraine, in Landstrichen, die früher zu Österreich-Ungarn oder noch früher zu Polen gehörten – nicht aber auf der Krim oder im Donbass. Während Putin die Moral dieses robusten Nationalismus sträflich unterschätzt hat, verstanden es die Amerikaner, sich ihn für ihre Zwecke nutzbar zu machen. Nach dem Machtwechsel in Kiew 2014 schickten sie Militärberater, CIA-Spezialisten und Söldner der Firmen Greystone und Academy in die Ukraine, rüsteten die Armee auf und veranstalteten gemeinsame Manöver.

Nachdem Deutschland und Frankreich 2008 die baldige Aufnahme Kiews in die Nato blockiert hatten, expandierte das Militärbündnis de facto bis weit in das russische Herzland hinein. Die ukrainische Armee war schließlich weitaus besser abwehrbereit als beispielweise die Bundeswehr. Anders lässt sich nicht erklären, dass der vom Kreml geplante Blitzkrieg nach wenigen Wochen stecken blieb. Der Westen feierte die ukrainischen Patrioten, belieferte sie mit noch mehr Waffen, verlängerte objektiv den Krieg und ließ sie für sich kämpfen. Nachvollziehbar, dass Selenskyj einen Schritt weiter ging und die als „Flugverbotszone“ kaschierte westliche Kriegserklärung einforderte – dabei applaudiert auch von Teilen einer rabiat gewordenen, früher pazifistischen deutschen Öffentlichkeit, die plötzlich die Tugenden des Heldenmutes (des fremden), der Selbstschädigung (kein Gas mehr aus Russland) und der Opferbereitschaft (Weltkriegsspiele am Schreibtisch) entdeckte.

Die Frage „Cui bono?“ ist verpönt, muss aber gestellt werden. Gewinner sind die amerikanische und europäische Rüstungsindustrie, die sich vor Aufträgen kaum retten kann, und die amerikanischen Schiefergasproduzenten, die bisher unter dem Strich nur mit Verlusten gearbeitet und Kapital vernichtet haben. Sie werden ihr bei Umweltschützern verhasstes Gas und Öl künftig teuer verkaufen können. Gewinner sind die geopolitischen Strategen in Washington, weil die 2001 von Putin im Bundestag vorgeschlagene deutsch-russische Partnerschaft nun beerdigt ist. Die Nato ist nicht mehr „hirntot“, sondern hat ihren Feind und ihren Daseinszweck wiedergefunden. Selbst die widerstrebenden, eher russlandfreundlichen Slowaken und Bulgaren müssen nun der Stationierung von Nato-Truppen zustimmen. Auf der Verliererseite stehen die Russen, die Deutschen, die Europäer und vor allen anderen – auf tragische Weise – die West- und Ostukrainer. Sie verdienen Respekt und Sympathie. Sie wurden vorgeschickt und instrumentalisiert, wo sie doch mit dem Status einer neutralen Schweiz mit ihren weitgefassten Kantonsrechten, vielleicht sogar als Brücke zwischen Ost und West, eine bessere, gedeihliche Zukunft gehabt hätten. Das ist die Wahrheit hinter dem Nebel der Propaganda.

