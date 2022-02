Der Einkommensinvestor Rio Tinto Group

28. Februar 2022

Ein auszahlungsfreudiger Bergbauriese

von Luis Pazos

Artikel aus ef 220, März 2022.

Phasen steigender Inflationsraten kündigen sich oft durch anziehende Notierungen an den Rohstoffmärkten an. Mit „Dr. Copper“, also dem Kupferpreis, ist zudem ein recht verlässlicher Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung zur Hand – auch oder gerade, wenn diese monetär aufgebläht wird. Langfristig sieht die Sache allerdings anders aus. Seit gut 200 Jahren sinken die Rohstoffpreise real und im Durchschnitt auf breiter Front; dem angebotsausweitenden technologischen Fortschritt im Zuge der Industriellen Revolution sei Dank.

Anleger, die ihr Portfolio um eine Rohstoffkomponente diversifizieren möchten, können statt in einen kuponlosen Future auch in ein Förderunternehmen investieren, dessen Zahlungsstrom weniger vom zugrunde liegenden Rohstoffpreis als vielmehr von der Marge abhängt. Unter Einkommensinvestoren erfreut sich diesbezüglich die Rio Tinto Group besonderer Beliebtheit, die neben BHP und Vale auf dem Siegertreppchen der globalen Bergbauriesen seit vielen Jahren einen Platz einnimmt.

Gegründet wurde die Aktiengesellschaft im Jahr 1873 von einer britisch dominierten Investorengruppe, die die Riotinto-Bergwerke in Andalusien aufkaufte. Hierbei handelte es sich um eine seit der Frühantike ausgebeutete Kupferlagerstätte, aus der sich unter anderem das Römische Reich bediente. Erzabbau und -verarbeitung verliehen dem Wasser des die Region durchziehenden Flusses eine rötliche Farbe, was den Namen des Bergwerkverbunds, der Gemeinde und schließlich auch des Unternehmens prägen sollte: Roter Fluss oder eben Rio Tinto. Bereits 15 Jahre später hatte die Gesellschaft ihren ersten handfesten Skandal, als bei gewaltsamen Protesten über 100 Zivilisten durch das Militär erschossen wurden. Es sollte nicht der letzte bleiben.

Anekdote am Rande: Die zum Bergwerk gehörende Gemeinde Minas de Riotinto ist der Geburtsort des spanischen Fußballs. Importiert wurde die Sportart von Engländern, die sich im Zuge der Übernahme der Mine im Ort niederließen und das in ihrer Heimat bereits beliebte Ballspiel auch in Südspanien praktizierten, das nach anfänglicher Skepsis von den Einheimischen begeistert aufgenommen wurde.

Zuletzt konnte der mittlerweile weltweit tätige Bergbaukonzern mit knapp 50.000 Mitarbeitern einen Umsatz von knapp 45 Milliarden US-Dollar erzielen. Gefördert, hergestellt und/oder teilweise verarbeitet werden Eisenerz, Aluminium, Kupfer, eine Vielzahl von Industriemetallen sowie Edelmetalle und Diamanten. Ferner nennt der Konzern zahlreiche Kohleminen sein Eigen, die jedoch sukzessive der politischen Missgunst wegen veräußert wurden. Apropos Politik: Kürzlich widerrief Serbien eine Rio Tinto bereits zugeteilte Konzession zum Abbau von Lithium. Vorgeblich aus Umweltschutzgründen, über die jüngste Australian-Open-Posse kann nur spekuliert werden – neben London firmiert Melbourne als Hauptsitz des Konzerns.

Die Marktkapitalisierung der Rio Tinto Group belief sich zuletzt auf knapp 88 Milliarden Pfund, der Kurs schwankte die letzten 52 Wochen zwischen 43,54 und 68,76 Pfund und steht Ende Januar bei 54,34 Pfund. Das Management fährt dabei eine sogenannte Dividend Policy, zwischen 40 und 60 Prozent des Jahresüberschusses soll langfristig halbjährlich als Dividende ausgeschüttet werden; auf Basis der letzten beiden Zahlungen notiert die Dividendenrendite bei beachtlichen 9,3 Prozent. Allerdings können die Ausschüttungen im Zeitverlauf deutlich, sprich in Abhängigkeit der jeweils zugrunde liegenden Rohstoffpreise schwanken. Bemerkenswert für einen investitionshungrigen Konzern dieser Größe ist ferner die äußerst solide Finanzierungsbasis. So weist die Bilanz 2020 eine Eigenkapitalquote von über 53 Prozent aus.

Die Aktie von Rio Tinto stellt eine Besonderheit dar, handelt es sich doch hierbei um eine Dual-listed Company. Tatsächlich ist der Titel gleichberechtigt sowohl unter der internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) AU000000RIO1 an der Australian Securities Exchange (ASX) in Form einer Limited als auch unter der ISIN GB0007188757 an der London Stock Exchange (LSE) als PLC notiert. Als vorteilhafter für heimische Investoren dürfte sich eine Order in London erweisen, zumal Großbritannien im Gegensatz zu Australien auf die Erhebung einer Quellensteuer verzichtet, die Investitionen in ausländische Aktien insbesondere in Down Under kompliziert machen kann.

