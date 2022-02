Skurriles aus Coronistan Betroffen beim Amtsgericht

27. Februar 2022

Was einem in Deutschland heute so nach Spaziergängen blüht

von Horst Berus

Artikel aus ef 220, März 2022.

Es war im November. Zwei Termine beim Amtsgericht X – zunächst als Zuhörer, dann als Betroffene – hielten meine Frau und mich staatsbürgerlich in Form. Es ging – wie aktuell tausendfach im real existierenden Deutschland – um den Vorwurf, an einer nicht angemeldeten beziehungsweise genehmigten Kundgebung teilgenommen oder Mindestabstände nicht eingehalten zu haben. Was zu beweisen war.

Da wir das coronadominierte Einlassprozedere bei deutschen Gerichten mittlerweile kennen, betraten wir relativ entspannt die heiligen Hallen der Justiz und stellten uns dem Sicherheitscheck. Kontrolliert wurden wir von einem Mann mittleren Alters – gemäß Logo auf dem Ärmel Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes. Er zeigte sich locker. Als meine Gürtelschnalle beim Durchschreiten der Sicherheitspforte Alarm auslöste, tat er dies grinsend mit einer Handbewegung ab. Auch seine Abtastereien bezüglich der Pistolen und sonstiger Mordinstrumente, die wir gewöhnlich mit uns führen, waren ohne Überzeugungskraft. Irgendwie passte er nicht ins System.

Dann kam der Moment, in dem der Elefant sein Wasser ließ: Maskenbefreiungsattest! Unser Security kratzte sich den Kopf. „Das kriegen wir hin“, meinte er. Aber er sei nur zur Vertretung da und in solchen Sachen nicht ganz fit. Aus der Pförtnerbude erschien nun ein Zwei-Meter-Mann in der schwarzen Uniform eines Justizangestellten mit überernster Miene. Jeder Zentimeter seiner Körperlänge strahlte Vorschrift aus. Er forderte unsere Atteste, die wir untertänigst übergaben, und verschwand in der Zentrale. Ich konnte durch die Scheibe sehen, dass er zum Telefonhörer griff und eine Nummer drückte. Offenbar war ihm unser Name aufgefallen, der ja eine Woche später auf dem Programm stand.

Jedenfalls erschien umgehend die Richterin, die auch später für uns zuständig sein würde. Die streng maskierte Dame erzeugte bei uns DDR-Geschulten den gleichen Eindruck: unverheiratete Katechetin, trocken bis in die Nasenschleimhäute, streng von der Frisur bis zum derben Schuhwerk. In rüpeligen Studentenzeiten hätten wir die Erscheinung mit der Kurzformel „mmzB“ (muss mal zum Bock) tituliert. Man entschuldige meinen Rückfall in eine solche Ausdrucksweise, aber ich bringe die Typenbeschreibung nicht kürzer hin.

Frau Soundso, die den Eindruck ihrer äußeren Erscheinung durch ein auffälliges SPD-farbenes Brillengestell kompensierte, womit sie wiederum etwas „overdressed“ wirkte, entschied sich zum Angriff. Unsere Atteste in der Hand, zischte sie: „Sie werden doch nächste Woche verhandelt?!“ Was zutraf. Dann bezweifelte sie die Korrektheit unserer Befreiungen. Sie sei seit über 20 Jahren ehrenamtlich in der Pflege und Betreuung engagiert (Gnade den Betreuten!) und kenne sich aus mit ärztlichen Attesten (das Attribut „Gefälligkeits-„ verschluckte sie wie einen Genderinterruptus). Überhaupt sei der Unterzeichner (ein Psychiater und ein Allgemein- wie Kinderarzt) gar kein richtiger Facharzt (sie meinte wohl Hausarzt, war sichtlich etwas aufgeregt). Bot im überheblichen Ton zwar „Haltung“, aber auch Stuss vom Feinsten, was meine mir auferlegte Zurückhaltung arg strapazierte.

Als sie mich im nämlichen Tone provozierend fragte, ob der Unterzeichner mein Hausarzt sei, erklärte ich höflich, aber kontrolliert (stand doch unser Anwalt bereits fünf Meter hinter der Dame und schien etwas in Sorge zu sein über den Fortgang der Diskussion; auch der Mann von der Sicherheit schnitt, ohne dass Frau Richterin es bemerken konnte, eindeutige Grimassen), dass dies nicht der Fall sei, dass aber der unterzeichnende Arzt in einem gut halbstündigen Gespräch eine ordentliche, auch in der Krankenakte ordnungsgemäß dokumentierte Anamnese erhoben habe. Dass ich medizinische Termini einfließen ließ, verunsicherte sie offenbar. Jedenfalls lenkte sie ein und gab Ruhe. Da mir aber doch der Wutknorpel geschwollen war, konnte ich mir den Hinweis nicht verkneifen, dass meine Frau, die ja neben mir stand und ebenfalls betroffen war, auf eine 40-jährige Facharztlaufbahn zurückblicken könne und wir also diesbezüglich nicht gänzlich unbedarft seien.

Damit war allerdings die Debatte noch nicht zu Ende. Denn Frau Richterin wies den Security an, uns die „Face Shields“ auszuhändigen – alles andere als eine Zierde des Gesichts (Hosenträger und Gürtel werden einem nicht abgenommen) –, und uns darauf hin, dass sie nur fünf Zuhörer im Saal zulassen könne. Sollten also noch weitere mit Masken erscheinen, würde sie diesen den Vortritt lassen. Könnte es sein, dass man ein derartiges Verhalten Diskriminierung nennt? Dummerweise erschien niemand weiter, sodass sie uns zu ihrem sichtbaren Ärger einlassen musste.

Abständig verteilte sie uns drei Personen (meine Frau, den Anwalt und mich) im Raum. Alle vier Fenster standen sperrangelweit auf, die Außentemperatur von etwa zwei Grad Celsius waren nach rund zehn Minuten Verhandlung im Saal angekommen. Die Delinquenten (die bei solch popeligen Ordnungswidrigkeitsangelegenheiten, die bei einem Amtsgericht landen, übrigens nicht als Angeklagte oder Beschuldigte tituliert werden, sondern als Betroffene) waren mit zwei Anwälten erschienen. Was der Erwähnung bedarf, weil wir über einen Streitwert von etwa 500 bis 700 Euro reden (Bußgelder, die sie alle nicht zu zahlen bereit waren).

Im Zuge der Beweisaufnahme mussten die Zeugen, das heißt Deputies vom Ordnungsamt auflaufen, von denen zwei die Brocken schon wieder hingeworfen hatten und inzwischen in einem anderen (Hilfs-) Job tätig sind. Einer nach dem anderen wurde von den Anwälten auseinandergenommen, wobei kein Auge trocken blieb. Die Herren konnten nämlich keine genauen Abstände angeben, da es dunkel und die Entfernung zur „Gruppe“ zu groß gewesen war. Zudem war es einem etwas übermotivierten „Vollzugsbediensteten“ nicht möglich, die ihnen unbekannten Personen haushaltsgemäß zuzuordnen. Den Zeugen wollte unsere Richterin danach auf den Flur entlassen, wo weitere Kandidaten auf ihren Einsatz warteten. Dies aber ließ der Anwalt nicht zu, um zu verhindern, dass sich die Zeugen draußen absprechen konnten. Er forderte, ihn isoliert in einem anderen Raum unterzubringen.

Das aber war der Richterin nicht möglich, weil sie dies nicht vorgesehen hatte und wohl kein Wachtmeister als Aufsicht zur Verfügung stand. Der Anwalt blieb hart (offensichtlich mochte er die Richterin auch nicht) und schlug schließlich vor, dass eine Person aus dem Saal mit auf den Flur hinausgehen und ein Auge auf die Zeugen haben solle. Das Los fiel auf meine Frau, was den jüngst gemaßregelten Zeugen beim Zusammentreffen mit seinen gespannten Kollegen zur Bemerkung veranlasste: „Diese nette Dame soll auf uns aufpassen!“ Die immerhin tat es gerne, weil es auf dem Flur deutlich wärmer war als im eisigen virensicheren Gerichtssaal.

Kurz und gut, den Angeklagten konnte kein schuldhaftes Verhalten nachgewiesen werden, und das Verfahren wurde eingestellt. Die Gerichtskosten begleicht wie immer in solchen Fällen der Steuerzahler. Wobei erwähnt werden muss, dass genau dies die Anwälte bereits vor Monaten vorgeschlagen hatten. Doch das hatte man abgelehnt, da es ja offensichtlich darum ging (und geht), Widerständler einzuschüchtern. Beziehungsweise einen zu bestrafen, um zehn andere zu erziehen. Und man ja außerdem fest auf dem Boden einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht ...

Fortsetzung dieser Lektion eine Woche später mit uns in den Hauptrollen. Frau Richterin holte uns diesmal nicht unten ab, aber unser Sicherheitsmann nahm uns wieder freudig in Empfang, händigte uns die Visiere aus und wünschte uns alles Gute, nicht ohne nochmals mimisch anzudeuten, dass die Urteilende eine ganz Scharfe sei. Da diesmal keine Zuhörer erschienen waren, genügte ein kleines Zimmer für den Prozess. Wieder waren die Fenster weit geöffnet, aber wir diesmal erheblich besser gerüstet. Meine Frau trug den dicken Lodenmantel ihrer Mutter und ich hatte eine gut gefütterte Lederjacke an, die auch Minusgraden trotzte. Ein Novum war, dass Frau Richterin meiner Frau einen Sitzplatz in einem weit vom Anwalt und mir entfernten Winkel anwies (gewöhnlich saßen die Ehepartner nebeneinander). Widerspruch wäre sinnlos gewesen, hätte die traurige Figur beim Ausleben ihrer Macht nur aufgewertet.

Und noch etwas sorgte für Erstaunen. Denn die gute Frau, die mit ihrer Maske an eine Micky-Maus-Figur erinnerte, stellte gleich zu Beginn der Veranstaltung einen Apparat vor sich auf den Tisch, der an eine digitale Wetterstation erinnerte. Wie wir bald erfuhren, handelte es sich um ein CO2-Messgerät. Frau Richterin überprüfte alle paar Minuten den CO2-Gehalt des Raumes (nicht den innerhalb ihrer Maske). Bei weit geöffneten Fenstern. Noch Fragen? Mir wurde himmelangst – was für ein Mensch würde hier Recht sprechen?

Die Farce nahm ihren Lauf. Nach etwa einer Stunde verkündete die Dame im würdevollen Talar, der CO2-Gehalt lasse es noch zu, dass wir fortfahren könnten. Gott sei Dank! Inzwischen lief die Beweisaufnahme, die Zeugen wurden gehört. Frau Richterin hatte bereits vor einer Woche nebenbei die Bemerkung fallen lassen, dass sie zu unserer Verhandlung mehr Zeugen geladen hätte, was uns wohl irgendwie beeindrucken sollte. Einer derselben war zur vorigen Verhandlung nicht erschienen. Darauf angesprochen, antwortete er trocken, dass er keine Ladung erhalten habe, wobei Frau frau es beließ. Zu uns konnten er und ein Kollege übrigens keine Angaben machen, da er sich nicht an uns erinnerte beziehungsweise uns beim Einsatz nicht gesehen hatte. Der Schuss ging nach hinten los.

Und so gab es weiterhin Situationen, in denen einem die Recht sprechende Dame, die sich ja wirklich alle Mühe gab, uns zu packen, fast leidtat. Das immerhin war in der alten Deutschen Republik anders beziehungsweise leichter gelaufen. Was uns aber auch nicht glücklicher macht. Irgendwann blickte unsere Gegenüberin mal wieder auf ihren Geigerzähler und stellte erschrocken fest, dass sie nun erst mal für fünf Minuten den Raum verlassen müsse. Wir könnten aber sitzen bleiben. Beim Hinausgehen sorgte sie allerdings für Gegenzug, indem sie eine gute Minute lang die Tür weit aufhielt. Ich sag es ja stets von Neuem: Man will uns zu Tode lieben!

Was den für die Staatsautorität unerwünschten Ausgang des Schmierentheaters anbelangt, erspare ich mir längere Ausführungen: Freispruch für mich und 200 Euro für den Aufenthalt meiner Frau in einer Siebener-Gruppe von Spaziergängern mit „unkorrektem“ Abstand. Viel Lärm um nichts also. Als die Richterin sich anschickte, den Raum zu verlassen, machte ich es zwei Zeugen nach, die ihr betont ein schönes Wochenende gewünscht hatten. Ich fügte in angestrengt neutralem Tonfall noch alles Gute für sie selbst hinzu. Sie jedoch ging starren Blicks ohne Abschiedsgruß an uns vorbei.

Heilige Justitia! Schönes CO2- und coronafreies Wochenende! Hoffentlich hat sie sich nicht erkältet! Bei der Abgabe unserer „Face Shields“ fragte unser Sicherheitsmann übrigens noch interessiert: „Na, alles gut gelaufen?“ Wir bejahten, was aber vom Gebrüll des eingangs erwähnten Gerichtsbullen übertönt wurde: „Die desinfizieren Sie jetzt erst mal, aber richtig!“ Worauf wir dem Amtsgericht vorläufig den Rücken kehrten.

Bleibt noch ein Ordnungswidrigkeitsdelikt, dessen ich mich in Berlin schuldig gemacht haben soll, als ich im Herbst in der Nähe des Dorotheenstädtischen Friedhofs mal nicht schnell genug weggekommen war und eingekesselt wurde. Da weiß ich aber nicht mal, ob man mir und hundert anderen Teilnahme an einer nicht genehmigten Versammlung Landfriedensbruch oder was auch immer vorwirft. Paragraph 214 der alten DDR (Beeinträchtigung der Tätigkeit staatlicher Organe) dürfte eher nicht mehr greifen. So, dann hätten wir unser gegenwärtiges Kerbholz bis auf Weiteres abgearbeitet.

Information

