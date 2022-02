Erlernte Dummheit Von der Hirnschmelze zur Energiewende

26. Februar 2022

Warum kluge Menschen sich nicht ihres Verstandes bedienen

von Theodore Dalrymple

Artikel aus ef 220, März 2022.

Deutschland will alle seine Atomkraftwerke abschalten, und gerade fällt mir ein Satz aus den Memoiren des unter Stalin wirkenden und leidenden Komponisten Schostakowitsch ein: „Ein großes kulturelles Ereignis, gleich der Schließung eines Theaters.“

Es gibt Leute, die hinter dieser „Energiewende“ eine finstere russische Verschwörung sehen und der Ansicht sind, Angela Merkel sei lange Zeit eine sowjetische Agentin gewesen, zumal sie ja in der DDR aufgewachsen und in der FDJ sozialisiert worden war und fließend Russisch konnte. Je weniger Energie Deutschland selbst erzeugt, desto abhängiger wird es von Russland. Doch diese Hypothese ist zu weit hergeholt. Alles, was man für eine solche Entscheidung brauchte, war eine hausgemachte militante und selbstgerechte Bewegung verbildeter junger Leute, die nie Mühsal erleiden mussten und die Geschichte ihres Landes nur sehr oberflächlich reflektiert haben.

Der Beschluss zur Abschaltung der Kernkraftwerke fiel 2011 infolge eines Unglücks in Fukushima, das durch ein Erdbeben und den darauffolgenden Tsunami verursacht worden war. Diese „Fukushima-Katastrophe“ hatte sechzehn Verletzte und zumindest ein aufgrund der Strahlung an Krebs erkranktes Todesopfer gefordert. Schon Bismarck war der Ansicht, das Volk solle besser nicht wissen, wie man Würste und Gesetze herstellt.

Wie dem auch sei, sobald jedenfalls die Entscheidung zum Atomausstieg gefällt war, hielten die Deutschen eisern an ihr fest, ohne auf die sich verändernden Weltumstände zu achten, so als ob einmal getroffene Beschlüsse auf ewig in Stein gemeißelt sein müssten. Der befremdlichste Aspekt dieser Entscheidung war vielleicht, dass Deutschland weiterhin einen beträchtlichen Teil seines Stroms, nämlich mehr als ein Viertel, aus Braunkohle gewinnt, was weitaus umweltbelastender ist als Atomstrom. Wenn die Lobby der Selbstgerechten ein aufrichtiges Interesse an sauberer Luft hätte, müsste sie eigentlich viel eher auf eine Stilllegung der Kohlekraftwerke pochen als auf die Abschaltung der Kernkraftwerke. Doch den Menschen bedeuten Symbole oft sehr viel mehr als eine Orientierung an der Realität, vor allem dann, wenn man Sklave seiner eigenen Ideologie geworden ist. In den Augen der Ökologen symbolisierte nichts mehr die menschliche Selbstüberhöhung als die Nutzung der Kernenergie. Braunkohlekraftwerke strahlen eben nicht die gleiche Symbolkraft aus, egal, wie sehr sie die Umwelt verschmutzen. Wenn Symbolik auf die Realität trifft, gewinnt immer die Symbolik, zumindest bei den Intellektuellen. Und es ist die Intelligenzija, die in den modernen Gesellschaften den Ton angibt.

Man braucht keine KGB- oder FSB-Agenten, damit sich ein Land eine törichte Energiepolitik zu eigen macht. London ist in dieser Hinsicht mindestens genauso dämlich wie Berlin. Obwohl Großbritanniens Beitrag zur globalen Erwärmung vernachlässigbar ist – wenn wir mal von der Richtigkeit der Hypothese der menschengemachten Erderwärmung ausgehen – und es keinen Unterschied ausmachen würde, ob dieses Land vom Antlitz der Erde getilgt werden würde oder nicht, hat die britische Regierung beschlossen, dass es seine Öl- und Gasreserven nicht weiter ausbauen will. Doch dafür möchte sie alle Fahrzeuge und Hausheizungen auf Elektrizität umstellen, um den Planeten zu retten. Und das, obwohl diese Maßnahmen ein Schlag ins Gesicht der Armen bedeuten. Die können nämlich die neuen hohen Gebühren kaum stemmen – womit ich natürlich nicht sagen will, dass die Armen mit ihrem Geld immer achtsam umgehen. Als ein Untertan von Ludwig XIV. mal sagte, „Aber Herr, ich muss doch leben“, erwiderte der Monarch: „Darin sehe ich keine Notwendigkeit.“ Das entspricht genau der Haltung, die die britische Regierung gegenüber der Hälfte ihrer Bevölkerung offenbar an den Tag legt.

Auch strategische Überlegungen scheinen der Regierung nicht so zu liegen. Um etwas Geld zu sparen, hat sie die Gasspeicherstätten des Landes outgesourct. Sie hat es versäumt, die alternden Kernkraftanlagen des Landes durch neue zu ersetzen. Man würde nicht meinen, dass Großbritannien das erste Land der Welt gewesen sei, das auf diese Weise Strom erzeugt habe. Es gibt die reale Möglichkeit von Blackouts, wenn die nächsten Monate sehr kalt werden sollten, doch die erlesenen Anführer sorgen sich lieber um das langfristige Schicksal der Welt. Das ist auch eine viel dankbarere Aufgabe, denn dabei muss man nur nachhaltige Symbole bedienen und sich nicht um kurzfristige und handfeste Realitäten kümmern.

Eine Art von Wahnsinn scheint die westliche Welt erfasst zu haben, wenngleich auch mit unterschiedlicher Schwere und mit unterschiedlicher Genesungsaussicht. Vielleicht würde ein Chinese dazu sagen, dass dem Westen das Mandat des Himmels entzogen worden ist, und die alten Griechen hätten gesagt, dass die Götter uns verrückt machen, um so das Vorspiel zu unserer Zerstörung zu zelebrieren. Wohin man auch blickt, man sieht Zeichen einer ungeheuren Oberflächlichkeit, was natürlich durchaus einhergehen kann mit äußerster Ernsthaftigkeit.

Der amerikanische Psychologe Martin Seligman führte den Begriff der „erlernten Hilflosigkeit“ als Erklärung für eine Depression ein. Der Mensch entwickelt eine erlernte Hilflosigkeit, wenn er mit unangenehmen Situationen konfrontiert wird, denen er nicht entrinnen kann. Er übergeneralisiert seine Hilflosigkeit dann auch angesichts solch unangenehmer Situationen, bei denen er sich eigentlich durchaus helfen könnte. Er handelt demnach wie ein Hilfloser, obwohl er nicht hilflos ist.

Ich möchte diese Beobachtung gerne erweitern und einen Zustand der „gelernten Dummheit“ postulieren. Damit meine ich jene Dummheit von Menschen, denen es zwar mitnichten an Intelligenz mangelt, die aber dennoch dumme Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die auch von Menschen mit geringerer, ja sogar viel geringerer Intelligenz sofort als dumm erkannt werden können. Gelernte Dummheit erklärt, wie und warum hochintelligente Menschen, die eine Wahl treffen müssen, immer wieder eine dumme, wenn nicht sogar die dümmste aller Optionen wählen.

Um den Menschen diese Art von Dummheit angedeihen zu lassen, müssen sie sich einer längeren Erziehung oder Indoktrination unterziehen, wobei sie gezwungen werden, Dinge zu tun, die nicht ihrem Verstand entsprechen, ja diesem sogar diametral widersprechen, während sie gleichzeitig auf ihre Gefolgsamkeit und Konformität hin kontrolliert werden. Vor allem Politiker erfüllen gemeinhin die besten Voraussetzungen. Natürlich sind sie dabei nicht allein: Ein guter Teil der Bevölkerung handelt ebenfalls unter solchen Bedingungen. Menschen, die aufgrund ihrer Intelligenz eine bestimmte Position erlangen, dann jedoch ihre Intelligenz nicht ausspielen dürfen, sind in besonderem Maße dazu angetan, hirnrissige Handlungsmuster zu entwickeln.

Politiker werden daran gehindert oder hindern sich selbst daran, ihren Verstand anzuwenden, und zwar aufgrund ihres Bedürfnisses, zu gefallen, nicht unbedingt der Mehrheit, aber zumindest ihrer Wählerschaft. Es ist eine allzu menschliche Neigung, sich mit der Zeit etwas schönzuglauben, wozu man entweder aus Eigeninteresse oder aufgrund seiner Eingliederung in ein hierarchisches System verleitet wird. Deswegen habe ich in meinem Berufsleben als Arzt ganz viele intelligente Menschen erlebt, die voller Inbrunst zugunsten eigentlich völlig abstruser Dinge argumentieren und die allem Anschein nach auch ernsthaft daran glauben.

