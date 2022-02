10. Februar 2022

Kontrovers diskutiert

Mit dem „Dachthekenduell“ wollen wir – in Anspielung auf unser beliebtes „Dachthekenduett“ – ein neues Format in Angriff nehmen, bei dem kontrovers diskutiert wird. Dabei trifft eine etatistische Meinung auf die libertäre Sichtweise.

Wir versprechen uns von diesem Format, die in Deutschland leider untergegangene Debatten-Kultur wieder zum Leben zu erwecken: Unterschiedliche Meinungen unzensiert zu Wort kommen lassen, sich gegenseitig respektvoll zuhören und auch bei längeren Gedankengängen ausreden lassen, und vor allem wieder Sachargumente in den Vordergrund stellen statt Haltung, Niederbrüllen und persönliche Angriffe.

Den Auftakt macht ef-Autor Michael Werner, von dem auch die Idee stammt. In der Pilotsendung trifft er auf Eckhard Mackh, der sich auf Facebook als streitbarer Konservativer einen Namen gemacht hat. Eigentlich war nur eine Stunde geplant, aber die beiden hatten so viel Spaß an ihrem Schlagabtausch zum Thema „Corona-Maßnahmen“, dass knapp zwei Stunden daraus geworden sind. Da wir den Zuschauern nichts vorenthalten wollen, gibt es das Gespräch komplett im „Director’s Uncut“.

Wir würden uns freuen, wenn sich Interessenten finden für weitere Folgen. Jeder, der sich einer ergebnisoffenen Sachdiskussion mit der libertären Sichtweise stellen möchte, ist mit seinem Themenvorschlag herzlich willkommen, egal ob Konservativer, Liberaler, Sozialdemokrat, Grüner, Sozialist oder Kommunist.