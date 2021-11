Einsichten aus dem Illegalen Das totalitäre Selbstverständnis

21. November 2021

Über die Alternativen im demokratischen Sozialismus und ihre Überwindung

von Christian Paulwitz

Es war irgendwann um die Jahreswende 2020/2021 herum in gemütlichem Austausch im kleinen illegalen Freundeskreis (falls in ferner Zukunft einst meine Enkel aus historischem Interesse diese Zeilen lesen sollten – ich werde gerne versuchen, euch den Ausdruck zu erklären, aber ihr werdet es nicht glauben). Mein Freund war bereits in der vorherigen Diktatur mit der Staatssicherheit aneinandergeraten, was schließlich mit Stasi-Gefängnis endete bis zum Freikauf durch die BRD Mitte der 80er Jahre. Vorherige Diktatur? Also vor dieser „Diktatur“? Sic! Denn: „dictare [lat.] – befehlen; „dictatur“: dritte Person Singular Präsens passiv – „es wird befohlen“; damals die vollumfänglich zutreffende Beschreibung der Umstände, die das gesellschaftliche Leben auch heute nun wieder bestimmen.

Das hatte damals natürliche eine längere Vorgeschichte der Reibung mit der Staatsmacht. Die Situation des Individuums gegenüber einem übermächtigen totalitären Staat und die Schwierigkeit und Grenzen ethischen Handelns in dieser Situation haben mich immer interessiert; wer sich damit ernsthaft auseinandersetzt, kommt dem Schreckenskern des totalen Staates tatsächlich nahe. Das ist auch der Grund, warum dieses Spannungsverhältnis im monopolisierten staatlichen Schulsystem weitgehend ausgespart bleibt, das Wesen des totalen Staates an nur einem einzigen in der Geschichte festgemacht und auf ideologische Oberflächlichkeiten zurückgeführt wird, denen die Millionen von Opfern zuzuschreiben seien. Warum sollte der Staat auch Interesse daran haben, dem Kernproblem – die Staatsführung befiehlt und Millionen von Untertanen gehorchen – auf den Grund zu gehen?

Bei einem Glas Wein nach gutem Essen versuchte er nun im illegalen, sozial völlig undistanzierten und daher angenehm gesunden Gespräch mit mir, den damaligen Konflikt mit der Haltung der Staatsmacht zu veranschaulichen und die Diskussionen mit den Schergen, ist man erst einmal als Oppositioneller in ihrem Visier. „Du kannst dir das nicht vorstellen, die haben dir keinen Raum gelassen: ‚Sind Sie für oder gegen den Frieden? Wir sind ja für den Frieden. Wenn Sie gegen uns sind, dann müssen Sie ja für den Krieg sein.‘“

Ich kannte diese Logik in exakt denselben Begriffen bereits, und zwar aus meiner Jugend und den von sozialistischen Erfahrungen seiner Familie geprägten Gedanken meines Vaters. Er hatte nämlich in seinen Jugendjahren in der frühen DDR gelebt, bevor die Familie Mitte der 50er Jahre vor der Gängelei das Weite suchte und ins „kapitalistische Ausland“ – in die BRD – ausreiste. Abhaute wäre das bessere Wort. „Reisen“ klingt irgendwie so normal nach dem, was wir bis vor zwei Jahren noch so kannten. Sozialismus bedeutet Frieden – wer gegen den Sozialismus ist, ist gegen den Frieden. So einfach ist das, und so leicht lässt sich im Sinne der Staatsmacht nach Gut und Böse einteilen. Da bleibt kein Raum mehr. Vor allem ist nämlich gemeint: Wer gegen die realen Sozialisten ist, ist eine Gefahr für den Frieden und darf, nein muss daher mit allen Mitteln verfolgt werden.

Moment, das kenne ich doch auch noch woanders her: Gefahr für die Demokratie, so heißt das doch heute. Ein stehender Begriff mittlerweile in der medialen Kommunikation des Hauptstroms. Übrigens auch im Angelsächsischen: „This is (extremely) dangerous to our democracy.“ So tönt es auf allen Kanälen, wenn Zweifel am korrekten Wahlsieg Bidens geäußert werden; während Zweifel am Wahlsieg Trumps 2016 selbstverständlich nie eine Gefahr für die Demokratie darstellten, sondern nur der Wahlsieg selbst. Zweifel am menschengemachten Klimawandel und der Notwendigkeit staatlichen und überstaatlichen Handelns dagegen; Zweifel an der Gefährlichkeit des Coronavirus und der Notwendigkeit des staatlich und überstaatlich koordinierten Handelns durch Freiheitseinschränkung; Zweifel an der Notwendigkeit, Wirkung und Sicherheit der neuartigen gentechnischen Spritzen zur Pandemiebekämpfung; Zweifel daran, dass der Staat uns immer nur zu unserem Besten zwingen und erpressen will – überall lauern die Gefahren für die Demokratie und werden immer bedrohlicher.

Und woher kommt diese Gefahr? Da gibt es das Internet und die sozialen Medien, wo auf einmal einzelne Personen oder kleine Gruppen mit geringem Aufwand eine große Reichweite erzielen können und die Glaubwürdigkeit der Narrative des demokratischen Staates, der doch nur das Beste für alle will, in Frage stellen. Im März zitierte die „Zeit“ den Bundespräsidenten: „Steinmeier: Soziale Medien Gefahr für Demokratie“. Daher muss der Staat kontrollieren, die mächtigen Plattformen „überzeugen“, ihrer „Verantwortung“ für die Inhalte, die auf ihnen geteilt werden, gerecht zu werden, damit die Menschen vor „falschen“ Nachrichten „geschützt“ werden. Niemals werden Nachrichten gelöscht, die das von oben verordnete Narrativ stützen, selbst wenn sie sich objektiv als noch so falsch herausstellen sollten; niemals auch, wenn es sich um Meinungen und Behauptungen handelt, die der Obrigkeit einfach nur egal sind.

Wer jetzt meint, da liege doch ein offenkundiger Widerspruch vor, denn Demokratie und so hätten doch die offene Debatte und den nicht der obrigkeitlichen Kontrolle unterliegenden Diskurs geradezu zur Grundlage, hat nur das sozialistische Prinzip nicht verstanden. „Demokratie“, „Frieden“, „Vielfalt“, „Freiheit“, „Wohlstand“, „Familie“, „Geschlecht“, „Pandemie“ oder was auch immer sind dem sozialistisch sozialisierten Personal keine Begriffe, die sich objektiv durch irgendwelche allgemeingültigen Kriterien definieren und überprüfen lassen, sondern sie unterliegen der stets veränderbaren Definition durch denjenigen, der die Macht dazu hat, während es die Masse akzeptiert oder zumindest toleriert und andererseits keine relevante Kraft existiert, dies wirksam in Frage zu stellen. Es gibt daher in einem sozialistisch geprägten System keinen Widerspruch zwischen „Demokratie“ oder der „pluralistischen Gesellschaft“ einerseits und andererseits dem, was man früher unter „Zensur“ verstanden hätte. Denjenigen, die die alten Begriffsbedeutungen nicht so schnell abschütteln können, muss man vielleicht übergangsweise etwas entgegenkommen, indem man die Nachrichtenkontrolle durch „private“ Konzerne durchführen lässt. Für die meisten von ihnen reicht das, denn es ist der bequemere Weg, der Obrigkeit zu folgen.

Die Dekonstruktion und Neubesetzung von Begriffen ist das Handwerkszeug des Sozialismus – der Ideologie der Macht – und der Erfolg damit ein Gradmesser für die gewonnene Macht. Das höchste Machtgefühl geht mit der Umdeutung der Begriffe in ihr Gegenteil einher, da sich der einzelne Mensch durch deren Akzeptanz am stärksten als Individuum erniedrigt, seinen Verstand ausblendet und sich völlig der Deutung der Macht unterwirft. Sich daraus später zu lösen, fällt ihm schwer, da dies das Eingeständnis vorherigen Irrtums voraussetzt. Darum folgen so viele der Macht auch noch bis in die völlige Absurdität.

Menschen, die in der Politik und dem politabhängigen Gesellschaftsapparat sozialisiert sind und sich dabei unzählige Male mit der Macht arrangiert haben, nehmen den Machtgehalt der Begriffe als selbstverständliche Eigenschaft der natürlichen Welt um sie herum an – etwa so wie die Schwerkraft –, über die sie gar nicht nachdenken. Das System, in dem die Mächtigen sich hochgearbeitet haben, nennt man Demokratie. Also sind sie selbst und die, die mit ihnen konform gehen, Demokraten. Mit der Zeit hat sich eine Kaste herausgebildet, deren Angehörige verbindet, dass sie die Sprache der Macht teilen, die sich von früheren Begriffsverständnissen gelöst hat. Sie können sich in der aktuell gedeuteten Begriffswelt bewegen und haben ein Gespür entwickelt, die Macht hinter der Sprache zu erkennen und auch ihren Veränderungen zu folgen. Wer das nicht tut, ist radikal anders.

Da sie selbst ja die Demokraten sind, müssen jene eine Gefahr für die Demokratie sein. Sie sind überhaupt nicht in der Lage, zu verstehen, was jemand, der außerhalb der Kaste steht und ein an Logik orientiertes Begriffsverständnis hat, von ihnen will, wenn er ihnen zu erklären versucht, dass das, was Demokratie bedeute, ihrem Handeln diametral entgegengesetzt sei. Sie merken nur, dass da einer ihre Welt in Frage stellt – ein offensichtlicher Quertreiber. Ein Diskurs ist nicht möglich.

Dieses Unverständnis ist nicht nur den Teilhabern der Macht zu eigen, sondern auch denjenigen, die ihr als Gefolgschaftsmasse hinterherlaufen. Sie alle eint das Bewusstsein, auf der richtigen Seite zu stehen – die einen aus Machtinstinkt, die anderen vielleicht nur aus emotionaler Bequemlichkeit und intellektueller Faulheit. Alles, was sich an Begriffen irgendwie positiv anfühlt, gehört zu ihnen, während diejenigen, die als außenstehend wahrgenommen werden, die Gegenseite zum Positiven bilden. Alles reduziert sich letztlich auf die entscheidende Frage: „Für uns oder gegen uns?“ Genau dort will die Macht die Menschen auch haben.

Nun mag das bis hierher alles nicht sehr ermutigend klingen und die Frage aufwerfen, warum man dann überhaupt noch argumentieren soll, wenn doch alles nichts nützt. Doch das ist nicht zu Ende gedacht. Vielmehr möchte ich nur verdeutlichen, warum man einen langen Atem haben und sich darauf einstellen muss, dass man viele mit den richtigen Worten und Argumenten eben doch nicht erreichen kann, wie es scheint. Doch der Zustand der Ignoranz ist nicht auf ewig festgemeißelt und sieht zudem wegen des sozialen Drucks und der trainierten Anpassung stärker aus, als er ist. „Steter Tropfen höhlt den Stein“ ist die Grundlage, die den Weg zum Besseren bereitet, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Und der Zeitpunkt wird kommen, denn sich ausdehnende Macht muss sich am Ende notwendigerweise selbst zerstören. Macht erreicht ihren Höhepunkt in der intellektuellen Selbstverleugnung ihrer Gefolgschaft, die wiederum ihre Ernüchterung durch die Realität in sich trägt und sei es durch eine Katastrophe. Massen müssen zerfallen (siehe Canetti). Um den Zeitpunkt des Zerfalls hinauszuzögern, wird die Macht daher in den nächsten Jahren die massebildenden Narrative – oder auch die tatsächlichen existenziellen Probleme – mehrfach wechseln, um sich selbst zu erhalten. Gleichzeitig wächst die von ihr eingeforderte Selbstverleugnung, und individuelle Erlebnisse werden den Glauben an sie erschüttern.

Als die DDR zusammenbrach, wollte ihre innere Opposition überwiegend nicht den Sozialismus abschaffen, sondern ihn weiterentwickeln. Die Überbleibsel der DDR wurden in der mental bereits sozialistisch vorbereiteten BRD aufgefangen, nicht zuletzt materiell – so konnte die sozialistische Idee sich fangen und wieder stärker werden.

Eine solche Auffangoption gibt es für die Zukunft nicht mehr („China“ ist es nicht). Ähnlich wie die der DDR hat die innere Opposition der heutigen staatlichen Ordnungen überhaupt nicht im Sinn, diese abzuschaffen, sondern will sie überwiegend restaurieren. Die politglobalistischen Eliten sind mit ihrem Projekt des „Great Reset“ der Opposition voraus, denn sie wissen, dass der Erhalt der alten Ordnung genauso wenig möglich ist wie seinerzeit der der Sowjetunion und der DDR. Sie haben die Flucht nach vorne angetreten. Es geht heute darum, wie die neuen Ordnungen morgen aussehen. Sie werden jetzt vorbereitet – weniger noch strukturell als mental. Was heute vorstellbar ist, kann morgen Realität sein. Was heute nicht vorstellbar ist, wird morgen ganz gewiss nicht Realität werden. Wer morgen eine Ordnung der Freiheit ermöglichen will, muss sie heute vorstellbar machen – am besten so plastisch, dass wenigstens ein schwaches Bild davon auch bei denen hängenbleibt, die heute vielleicht sogar noch Angst vor ihr haben.

Wir leben in interessanten Zeiten.

