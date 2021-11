Der CO2-Emissionshandel Eine marktwirtschaftliche Tarnkappe für staatlichen Interventionismus

11. November 2021

Die Idee und der aktuelle Stand

von Klaus Peter Krause

Ein wesentlicher Teil der Klimaschutzpolitik ist der CO2-Emissionshandel. Oder genauer: der Handel mit CO2-Emissionsrechten, also zertifizierten Rechten zum Ausstoß von CO2. Diese Rechte dürfen also verkauft und gekauft werden. Politisch, wenn auch faktenwidrig, ist entschieden worden, das anthropogene CO2 (aus dem Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas) als schädlich zu brandmarken und daher dessen Ausstoßmenge (Emission) drastisch einzuschränken. Für Klimaschützer klingt das gut und für (noch zu) viele Menschen klingt es ebenfalls gut; zu lange schon sind sie der ständigen Agitation gegen ein „Aufheizen“ der Erdatmosphäre ausgesetzt und daher bereit, der Panikmache zu glauben. Aber was ist sonst noch vom Emissionshandel zu halten?

Kurz gefasst sieht seine Regelung so aus: Staatliche Anweisung legt für die einschlägigen Wirtschaftszweige eine gesamte CO2-Emissionsmenge als Emissionsrecht fest. Dieses Kontingent darf nicht überschritten werden. Aber innerhalb dieses Kontingents ist den Unternehmen jener Wirtschaftszweige der CO2-Ausstoß als „Verschmutzungsrecht“ begrenzt erlaubt. Wer emittieren will, muss über ihm zugewiesene Teil-Emissionsrechte aus diesem Kontingent verfügen. Im Anfangszustand der Regelung erhält er die Rechte, gemessen an seinem bisherigen CO2-Ausstoß, unentgeltlich. Mit den Rechten kann er handeln. Emittiert er durch technische Neuerungen weniger CO2. als ihm zugestanden ist, darf er die Rechte an seiner eingesparten CO2-Menge an andere veräußern. Diese Möglichkeit dient als Anreiz, CO2 einzusparen. Wer mehr als ihm zugestanden emittieren will (oder muss), kann seinen Mehrbedarf an Emissionsrechten käuflich hinzuerwerben. Abwickeln ließe sich dieser Handel über eine Börse. Für die Emissionsrechte (Zertifikate) würden sich nach Angebot und Nachfrage Preise bilden.

Die Zahl der Emissionsrechte schrittweise verringern, also künstlich verknappen

Weil die Emissionen vermindert werden sollen, wird das anfängliche Emissionsrechte-Kontingent durch staatliche Anweisung schrittweise gesenkt. Diese künstliche Verknappung führt dazu, dass der Preis für Emissionsrechte entsprechend steigt. Einen solchen künstlich herbeigeführten Knappheitspreis wird es geben, solange die Wirtschaft und die Menschen für ihr Leben in gewohnter Weise ohne CO2 nicht auskommen wollen. Alle mit anthropogenem CO2 hergestellte Waren und Dienstleitungen verteuern sich also – so weit das Verfahren im Grundsatz. Was man als Mensch und Tier an CO2 ausatmet, ist darin nicht einbezogen.

Wie sich der Staat die fiskalische Ausbeute vom Rechteverkauf auf Dauer sichern könnte

Allerdings lassen sich die Emissionen nicht beliebig verringern, ohne schwere nachteilige Folgen zu riskieren. Bekannt ist das aus vielen Veröffentlichungen. Das wissen daher ebenso die Gesetzemacher, die stets auch in fiskalischen Kategorien denken und an immer höheren Staatseinnahmen interessiert sind. Sie jedenfalls werden insgeheim hoffen, dass die fiskalische Ausbeute aus dem Emissionsrechte-Verkauf von Dauer ist und möglichst zunimmt, weil das Potenzial, die Emissionen zu verringern, letztlich ausgeschöpft sein wird und diese Einnahmequelle dann versiegt. Folglich läge es im fiskalischen Interesse, den Ausstoß von anthropogenem CO2 nicht völlig zu unterbinden. In diesem Fall würden die Emittenten dauerhaft belastet. Solange sie diese Belastung in ihren Verkaufspreisen weiterreichen können, ist der Gewinner der Fiskus. Können sie das nicht mehr, müssen sie ihre Produktion einstellen oder ins Ausland verlagern. Dann gehen im Inland Arbeitsplätze verloren, und der Fiskus hat Einbußen nicht nur beim Verkauf der CO2-Ausstoßrechte, sondern auch noch bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer. Das spräche für dauerhafte Emissionsrechte und für eine dauerhafte fiskalische Ausbeute aus dem Verkauf dieser Rechte.

Das zunächst letztliche politische Ziel: die Emissionsrechte streichen

Doch das erklärte Ziel ist, Kohle, Erdöl und Erdgas überhaupt nicht mehr zu verbrennen, also deren CO2 aus unserer Luft völlig zu eliminieren. Das hieße, die Emissionsrechte würden letztlich gestrichen. Dann gäbe es auch keinen Emissionshandel mehr und keinen Preis. Würde das in Deutschland wirklich erreicht, könnte der elektrische Strom für den deutschen Bedarf nur noch von Windkraft-, Photovoltaik- und Vergärungsgas-Anlagen („Biogas“) kommen, also von den Alternativ-Energien, fälschlich „Erneuerbare“ genannt. Oder aus Kernkraftwerken. Aber die gibt es dann hierzulande nicht mehr, denn die wollen deutsche Politiker und zu viele deutsche Bürger nicht haben. Oder Deutschland muss den jeweils fehlenden Strom importieren. Den aber liefern Länder, die ihn nach wie vor mit fossilen Brennstoffen und mit immer mehr Kernkraft erzeugen. Da sie einen deutschen Fehlbedarf decken, werden sie beim Preis zulangen. Das sind die Deutschen ohnehin längst gewohnt; schon jetzt liegen sie mit ihrem Strompreis weltweit an der Spitze, denn ihr Strom aus den Alternativ-Energien ist um viels teurer als ursprünglich der aus fossilen Energieträgern. So ist es politisch gewollt.

Der Emissionshandel als marktwirtschaftliches Vehikel ins wirtschaftliche Desaster

Diesem politischen Ziel verleiht der Emissionshandel marktwirtschaftlichen Schein. Er ist nichts weiter als ein marktwirtschaftliches Vehikel, das es erleichtert, die deutsche Volkswirtschaft und den erreichten Wohlstand ihrer Bürger in ein Desaster zu führen. Als marktwirtschaftlich loben und empfehlen ihn trotzdem viele und darunter sogar höchst angesehene Ökonomen. Denn Handel gilt per se zu Recht als ein im freien Wettbewerb üblicherweise effektives und allseits akzeptiertes Mittel zum allgemeinen Nutzen. Vor allem die Ökonomen wollen aber nicht wahrhaben, dass sie durch ihre Empfehlung daran mitwirken, dass die irreale Klimaschutzpolitik dem Land, den Unternehmen und den Menschen unermesslichen und nachhaltigen Schaden zufügt. Auf diesem Auge sind sie blind. Sie helfen mit, den Strom unglaublich zu verteuern, Strom, ohne den heute so gut wie nichts mehr geht und der zum wohl lebenswichtigsten Gut geworden ist.

Der Emissionshandel als marktwirtschaftliche Tarnkappe des staatlichen Interventionismus

Gerade Nationalökonomen jedoch haben als Volkswirte die Aufgabe, die deutsche Volkswirtschaft als Ganzes im Blick zu haben. Sie sollen durch ihr Fachwissen mithelfen, Schaden von ihr abzuwenden und sie voranbringen, aber nicht dabei, ihr mit einem an sich durchaus bewährten Mittel zu schaden, herbeigeführt durch krassen staatlichen Interventionismus, getarnt als Umweltschutz, hier Klimaschutz genannt. Der Emissionshandel bemäntelt ihn, tarnt ihn als marktwirtschaftlich, ist somit für diesen staatlichen Interventionismus gleichsam eine Art marktwirtschaftliche Tarnkappe.

Ökonomen als Mittäter

Der Emissionshandel wäre nur dann zu befürworten, wenn das politisch vorgegebene Ziel sinnvoll und wirklich erreichbar wäre, nämlich durch Vermeiden von anthropogenem CO2 die Erde vor gefährlicher Erwärmung zu bewahren. Das aber ist nicht der Fall. Wissenschaftler und Ingenieure, die das belegen und die warnen, werden übergangen und unterdrückt. Rat gebende Ökonomen müssen diese Situation erkennen können und berücksichtigen, wenn sie für den Emissionshandel eintreten und ihn empfehlen. Tun sie das nicht und berufen sich nur darauf, sie nähmen die CO2-Klima-Erwärmungsthese als zutreffend hin, müssten sie sich vorwerfen lassen, an den Folgen Mittäter zu sein. So, wie es „furchtbare“ Juristen gibt, die ihr Fachwissen auch für rechtswidrige und unmoralische Politik zur Verfügung stellen, so könnte man wohl auch von „furchtbaren“ Ökonomen sprechen, die für diesen Emissionshandel eintreten. Noch allerdings gibt es diesen Handel gar nicht. Frühestens von 2026 an ist allenfalls nur erst mit Auktionen zu rechnen, bei denen der Erwerb von Emissionsrechten wenigstens versteigert werden soll.

Zwar zusätzliche Arbeitsplätze, aber unproduktive und noch mehr Bürokratie

Dieser Emissionshandel muss verwaltet werden wie der ganze „Klimaschutz“ ohnehin. Daher muss man wissen, wie dieses Handelssystem geregelt und reguliert ist. Eine zusätzliche Bürokratie ist entstanden und entsteht weiter. Sie beschäftigt Menschen auf unproduktiven Arbeitsplätzen. Sie belastet zusätzlich und unnötig produktive Arbeitsplätze und damit Unternehmen, Verbraucher, Steuerzahler zugunsten jener, die am „Modell Klimaschutz“ verdienen oder sich andere Vorteile erhoffen. Sobald eine Bürokratie besteht, weitet sie sich aus und pflegt nicht wieder zu verschwinden. Dass es sich dabei um eine Gesetzmäßigkeit handelt, hat der Ökonom Ludwig von Mises schon vor hundert Jahren beschrieben. Hat sich der ursprüngliche Zweck der betreffenden Bürokratie erledigt, wird sie nicht mit erledigt, sondern mit neuen erfundenen Aufgaben versorgt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.