Karl Lauterbach Ein Medienphänomen seit 20 Jahren

28. Oktober 2021

Und ein Ende scheint nicht in Sicht …

von Axel R. Göhring

Die regierungsmedialen Experten für Klimawandel, Pandemie und vieles andere verwandeln sich bei näherem Hinsehen schnell in erstaunlich wenig gebildete Wissenschaftler mit reichlich fleckiger Weste. Aber Karl Lauterbach toppt wirklich alles. Die „Achse des Guten“ und der Arzt Gunter Frank erinnerten kürzlich in der Videoreihe „Achgut.Pogo“ an einige Besonderheiten des SPD-Politikers, ...