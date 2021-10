CSU im Panikmodus Demokratie ist ein Angriff auf die Demokratie

15. Oktober 2021

„Gewählt ist gewählt, ihr könnt mich jetzt nicht mehr feuern, das ist ja das Schöne an der Demokratie“ – oder geht es doch?

von Volker Boelsch

Seit Donnerstag, dem 14. Oktober, läuft die zweiwöchige Phase, in der sich Unterstützer des Volksbegehrens „Landtag abberufen!“ persönlich in den bayerischen Gemeinden per Unterschrift eintragen können, um das notwendige Quorum von zehn Prozent der bayerischen Wahlberechtigten zu erfüllen. Dies ist eine große Hürde, und selbst wenn es gelingt, diese zu ...