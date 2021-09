Sommer, Sonne, Freiheit! Das Liberty Sunrise 2021

19. September 2021

Bericht über das erste Sommercamp der libertären Jugend in Deutschland

von Svenja Laging

Bildquelle: Svenja Laging Von wegen Libertäre kennen nur rationale Argumente: Mit garstigen Liedern und wehenden Fahnen!

Sechs Tage, 70 libertäre Jugendliche, bestes Wetter und spannende Vorträge. Im Herzen von Deutschland fand diesen August das erste libertäre Sommercamp statt: das Liberty Sunrise. Wer hätte so was vor einem Jahr für möglich gehalten? Ich jedenfalls nicht. Die letzten Monate haben wohl so manches freiheitliches Gemüt getrübt. Das Liberty ...