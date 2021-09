Es hat ja schon einmal funktioniert – leider nicht bei uns Ich habe noch Hoffnung für unser Land

07. September 2021

Wie Margaret Thatcher ein Land kurz vor dem völligen Ruin bis fast an die Spitze gebracht hat: Richtungsweisend für Deutschland?

von Volker Boelsch

Mein Vater hat uns als Kinder jeden Sommer nach Südengland gekarrt. Mit dem Auto, auf der Fähre über den Ärmelkanal. Das klingt nicht nach Komfortreise, auch wenn wir einmal mit dem Mountbatten Class SR.N4 Hovercraft übersetzen durften. Uns als Kinder war das wurscht, denn wir waren noch zu jung, um uns einen anderen Urlaubsort herbeizusehnen. Also dümpelten wir mit dem Schlauchboot im Ärmelkanal, angelten erstaunlich zahlreich vorkommende Gemeine Seespinnen und vergnügten uns auf unschuldigen englischen Dorffesten, wo man für fünf Pence (damals weniger als 20 Pfennig) Büchsen werfen und dabei auch noch Preise gewinnen konnte.

Warum gerade England? Weil – und damit schließe ich den Urlaubsreisebericht ab – das Leben dort im Vergleich zur deutschen Heimat so unglaublich viel billiger war. Wie billig? Ich meine damit „Portion Pommes für 50 Pfennig“-billig oder Schokoriegel für 20 Pfennig – umgerechnet. Falls sich einer unserer Leser nicht mehr an die D-Mark erinnert: Der Pfennig ist (war) fast genau die Hälfte eines Euro-Cent wert.

Im Schulunterricht bekam ich zeitgleich immer wieder zu hören, dass deutsche Bauarbeiter darüber klagten, dass die britischen Kollegen mit ihren Dumpinglöhnen den Markt ruinierten.

Viele Leserinnen und Leser werden sich jetzt fragen, wie das sein kann – ein Land, in dem die Dose Bier im Supermarkt so teuer ist wie bei uns eine Halbe in der Kneipe, in dem man für eine Nacht im Hotel so viel bezahlt wie in Kroatien für eine ganze Woche all-inclusive und in dem die Mieten in den großen Städten nach menschlichem Ermessen schlicht nicht mehr zu bezahlen sind. Dabei muss ich vielleicht noch dazusagen: Dies alles fand in den späten 70er Jahren statt, noch bevor Premierministerin Thatcher das Ruder übernommen hatte.

England stand zu dieser Zeit kurz vor der völligen Pleite. Mit dem Beginn der 70er Jahre hatten die Gewerkschaften begonnen, systematisch das Land zu ruinieren. Streiks waren keineswegs immer koordiniert, sondern zum großen Teil einfach wilde Arbeitsniederlegungen. Am schlimmsten trieben es die Kohlebergleute, und – so unvorstellbar das klingt – Großbritannien hatte infolgedessen zeitweilig keinen Strom, da die Kraftwerke stillstanden. Mehrere Premierminister versuchten, der Lage Herr zu werden. Die zwei letzten vor Thatcher, beide aus der linken Arbeiterpartei „Labour“, traten nach offenkundiger Unfähigkeit noch vor der Beendigung ihrer Amtsperioden zurück. Dieses Jahrzehnt nennen die Briten heute noch „The Dark Ages“.

Wissenschaftliche Werke aus dieser Zeit, die sich mit Wirtschaft und Sozialem beschäftigten, betitelten einmütig Großbritannien als Land im Untergang. Im Winter 1978/79 wurde die Lage dann so schlimm, dass Menschen erfroren und verhungerten. Weil die Männer der Abfallbeseitigung streikten, lagen Müllsäcke in den Straßen, Fabriken waren komplett ausgestorben, und Sitzblockaden hinderten die Krankenhäuser daran, ihre Arbeit zu tun. Auch Totengräber tauchten nicht am Arbeitsplatz auf. Diese Zeitspanne ging mit typisch britischer Zurückhaltung als „Winter of Discontent“ in die Geschichtsbücher ein. Zeitgleich war die Labour Party innerlich zerstritten, weil vielen Parteimitgliedern das alles noch nicht sozialistisch genug war. Davon hatte das britische Volk allerdings endgültig die Nase voll und ermöglichte den Konservativen bei der Unterhauswahl im Mai 1979 einen Erdrutschsieg. Margaret Thatcher wurde Premierministerin.

Thatcher verlor keine Zeit. Sie beendete den Nachkriegskonsens, der ein künstliches Gleichgewicht zwischen Arbeiterpartei und Gewerkschaften auf der einen und Konservativen und Arbeitgeberverbänden auf der anderen Seite garantieren sollte. Die Gewerkschaften wurden systematisch ausgehungert, was Thatcher den Beinamen „Eiserne Lady“ einbrachte – denn zunächst führte dies zu Rekordarbeitslosigkeit und noch mehr Armut. Alle Spuren des Keynesianismus wurden aus den Regierungsprogrammen getilgt, das heißt, die Geldpolitik wurde nicht länger zur Manipulation der Wirtschaft missbraucht. Es sind im Wesentlichen zwei Strömungen, die zur britischen Erfolgsgeschichte geführt haben: Die Köpfe der Briten waren nach dem „Winter der Unzufriedenheit“ von allen sozialistischen Utopien gereinigt, und die Wirtschaft durfte dank der durch Thatcher gelösten Fußfesseln das tun, was sie am besten kann: Konjunkturbelebung.

Heute würde uns in Deutschland eine „eiserne Lady“ zweifellos selber guttun. Eine teutonische Thatcher könnte auch hierzulande in wenigen Jahren die Kehrwende schaffen: Bürokratieabbau, Deregulierung, damit einhergehend Beendigung der Kraftwerksstillegungen, transparente Demokratie, Verhinderung von Korruption, Ächtung aller sozialistischen Ideen schon im Schulunterricht, klare Haltung gegen jegliche Zensur, freier Markt und so weiter. Moderne Wirtschaftswissenschaftler predigen diese Grundsätze schon seit Langem, und nicht umsonst wurde die deutsche Erfolgsgeschichte nach dem Krieg exakt auf diesem Fundament gegründet.

Dieses Wissen ist keineswegs neu. Welchen Weg Großbritannien nehmen würde, war immerhin schon um die Jahrhundertwende bekannt, und zwar der vorletzten – der vom neunzehnten ins zwanzigste Jahrhundert. In der „North American Review“ von 1901 (!) stand bereits zu lesen, wie die Vorläufer der Gewerkschaften, die alten Gilden, noch aus Meistern und Fachleuten bestanden, die eine Branche oder ein Handwerk als Ganzes zu beschützen hatten, und wie es für die Gewerkschaften um die Jahrhundertwende nur noch um die Absicherung der irrigerweise angenommenen Interessen der Arbeiter ging, ohne dabei auf den Fortbestand der Wertschöpfungsketten im Allgemeinen Rücksicht zu nehmen.

In den Ursprüngen existierten – so die „North American Review“ – noch Werte wie Solidarität zwischen Arbeitern und dem Kapital, was aber durch die Gewerkschaften vollständig durch Widerstreit und Feindschaft ersetzt wurde. Konnte eine Fachkraft zuvor noch dank ihrer Fähigkeiten und ihres Fleißes zu Wohlstand gelangen, wurden diese Chancen und Möglichkeiten unter den Gewerkschaften vollständig vernichtet und durch die ausgehandelten Tarifverträge ersetzt. Die USA konnten in dieser Zeit auch in denjenigen Branchen günstiger produzieren, die eigentlich typisch britisch waren – dies aber nicht, weil der amerikanische Arbeiter besser war (oft waren dies ohnehin eingewanderte Briten), sondern weil er ohne Fußschellen produktiv sein durfte.

Was amerikanischen Wissenschaftlern schon vor 120 Jahren klar war, liest sich für das Land der Dichter und Denker im Jahr 2021 wie Entwicklungshilfe. Doch nirgends hört man den Ruf nach Veränderung. Anders bei unseren Nachbarn: Es liegt definitiv im Bereich des Möglichen, dass in Frankreich bei den nächsten Präsidentschaftswahlen im April 2022 Marine Le Pen einen Sieg erringt. Sie wird das Land von Grund auf reformieren, so viel scheint jetzt schon klar. Und wir dürfen zuschauen. Denn für die kommende Wahl in Deutschland brauchen wir uns im Gegensatz dazu keine Hoffnungen zu machen. Ob Pannen-Armin, Cum-Ex-Scholz oder Plagiatskönigin Baerbock – wir haben die Wahl zwischen drei Kandidaten von zweifelhaftem Leumund, die als Normalbürger schon längst mit empfindlichen Strafen belegt worden wären. Es wird demzufolge eine weitere Legislaturperiode des Stillstandes und des Verfalls über unser Land kommen. Und wenn alles gut läuft, sind auch wir dann so weit, dass wir die Nase voll haben und uns eine eiserne Lady erwählen, die das Land reformiert. Ich schiele da hinüber in Richtung Frau von Storch, der würde ich das glatt zutrauen. Wie es scheint, braucht das Wahlvolk noch vier Jahre „Weiter so!“, bis wir erkennen, aufstehen und dem Elend ein Ende setzen. Aber dann …