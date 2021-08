Viruspanik seit den 80ern Nichts Neues unter der Sonne

24. August 2021

Wann bemerken die Bürger endlich den jahrzehntelangen Betrug?

von Axel R. Göhring

Die Pandemie-Politik mit Volksquarantäne, Maskenzwang und Masseninjektionen unausgereifter Impfstoffe ist schon lange vorbereitet worden. Nicht zentral, aber verschiedene Akteure wie Medien, Halbwissenschaftler und Pharmaindustrien versuchen seit 35 Jahren immer wieder, mit Panikmache Vorteile zu erheischen, und tasten sich dabei Schritt für Schritt vor.

„Good news are no news, only bad ...