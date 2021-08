Der Kohlendioxid-Mythos Warum Sport (eigentlich) untersagt werden müsste

12. August 2021

Denn Sportler atmen mindestens zehnmal so viel CO2 aus wie Sportmuffel – das ist unverträglich mit der Klimaschutzpolitik …

von Klaus Peter Krause

Im Bundestagswahlkampf verschickt Friedrich Merz (CDU) an Wähler #MerzMails. Eine mit der Nummer 56 hat auch den Nuklearphysiker Urban Cleve erreicht. In dieser Mail nimmt sich Merz die Grünen vor, darunter deren Vorschläge für ein „Klimaschutz-Sofortprogramm“, dessen zentraler Bestandteil ein „Klimaschutz-Ministerium“ mit Veto-Recht innerhalb der Bundesregierung ist. Bekanntlich setzt sich die CDU für den (vorgeblichen) Klimaschutz seit vielen Jahren nicht minder heftig ein als die Grünen. Ebenso bekanntlich wollen CDU und Grüne das Klima dadurch schützen, dass sie das Kohlendioxid (CO2) fossiler Energieträger aus der Stromerzeugung und aus anderen Industriebereichen verbannen wollen. Als bekanntes Wissen ebenfalls voraussetzen darf man, dass nicht nur besagte Industrie CO2 emittiert, sondern dass dies auch alle Säugetiere und alle acht Milliarden Menschen tun. Vulkane und anderes übrigens auch. Physiker Cleve weiß das natürlich, aber Merz und die CDU wissen es wohl nicht. Oder wollen es nicht wissen. Daher möchte Cleve von Merz eine Frage beantwortet haben.

„Wann und wie wollen Sie diesen Quatsch zu den Akten legen?“

Am 6. August schrieb Cleve an Merz, um ihm einmal „den Unterschied zwischen CO2 aus unseren Lungen und dem CO2 in den Abgasen vor Kohlekraftwerken und Kraftfahrzeugen zu erläutern“, denn auf seine Bitte an die gesamte Bundesregierung und Kanzlerkandidaten habe er dazu nichts von ihnen gehört. „Alle“, so Cleve, „hätten antworten müssen, dass es keinen gibt. Die Konsequenz aus dieser nicht widerlegbaren Antwort kann dann nur sein, dass der gesamten CO2-Diskussion mit Verunglimpfung des CO2 zum ‚Treibhausgas‘ damit die wissenschaftliche Grundlage entzogen ist.“ Wann endlich erkenne die CDU, dass es hier um die Existenz der deutschen Wirtschaft gehe. Cleves direkte Frage an Merz: „Wann und wie wollen Sie/CDU diesen Quatsch zu den Akten legen, um Billionen an Steuergeldern nicht zu verschwenden?“

Sporttreibende emittieren mindestens zehnmal so viel CO2 wie Sportmuffel

Später am gleichen Tag kam Cleve auf einen wunderbar grotesken Gedanken. Der Anstoß dazu war aus einer Mail-Korrespondenz entstanden. „Lieber Herr Cleve“, hatte der Mail-Partner geschrieben, „der Mensch atmet, ohne sportliche Anstrengung, rund zwei Liter CO2 mit der Umgebungsluft (0,04 Prozent) ein und rund 20 Liter CO2 (0,4 Prozent) pro Stunde aus. Das sind 175.200 Liter im Jahr oder 175,2 Kubikmeter oder rund 343 Kilogramm pro Jahr. Als kürzlich mein Onkel gestorben war, konnte ich wieder Sport treiben, denn sportliche Betätigung erhöht das Atemvolumen um mindestens das Doppelte bis zum Zehnfachen.“

32 Millionen Liter menschliches CO2 an bloß einem Abend in bloß einem Fußballstadion

Cleve schrieb zurück: „Lieber Herr …, wenn Sie jetzt überlegen, dass alle Menschen, die Sport treiben einen je nach Leistung zehn- bis 30-fach so hohen CO2-Ausstoß haben, liegt die Vermutung nahe, dass man bald den Sport in allen Ländern untersagen muss, denn wenn man dies zunächst einmal überschlägig ausrechnet, wird die erhöhte CO2-Produktion aller Millionen von Sportlern erheblich höher sein als der CO2-Ausstoß der Industrie. Hierzu beispielsweise im BVB-Stadion mit 80.000 Zuschauern, beim Mitfiebern, erhöht sich die CO2-Produktion aus allen Kehlen mindestens um den Faktor zehn. Nach überschlägiger Rechnung sind das dann 32.000.000 Liter CO2 an einem Fußballabend in einem einzigen Stadion.“

Aber den Sport wegen „Klimaschutz“ untersagen ist ebenso Blödsinn wie dieser „Klimaschutz“ überhaupt

Cleve wundert sich, dass auf diese Rechnung noch kein „grüner“ Sportfreund gekommen sei, um allen Menschen die Ausübung von Sport zu untersagen. Das könne er allerdings auch nicht, weil er dann allen Menschen den Blödsinn einer CO2-Treibhausgasthese vor Augen führen und sich damit selbst der Lächerlichkeit preisgeben würde. Was Cleve vermitteln will, lautet: Anthropogen ist nicht nur das CO2, das die Industrie emittiert, sondern auch das, was die Menschen ausatmen. Worüber er sich gar nicht wundert, ist, „dass viele Menschen das nicht verstehen“. Ein Musterbeispiel dafür sei sein Erlebnis im Westfälischen Industríeclub (WIC) in Dortmund: „Dort hielt der Vorstandsitzendes eines führenden NRW-Wirtschaftsforschungsinstitutes, das nach seinen Angaben die Bundesregierung berät, einen Vortrag und erwähnte dabei den ‚Dreck‘ aus Kohlekraftwerken. Ich habe ihm erwidert, dass ich Geschäftsführer einer Firma war, die Abgasreinigungsanlagen für Kraftwerke gebaut hat, und in Abgasen war dann kaum noch ‚Dreck‘ messbar. Er antwortete mir, dass er den ‚CO2-Dreck‘ meine. Daraufhin stellte ich ihm unter dem Geraune der Anwesenden die Frage, ob er mit dem CO2-Dreck aus seiner Lunge gerade den Raum des WIC verdreckt habe. Die Diskussion wurde abgebrochen. Dies zeigt, dass er nicht wusste, dass er CO2 ausatmet, aber er berät als Wissenschaftler die Bundesregierung.“ Sinn dagegen macht eine ganz andere Art von Klimaschutz: Die Erde braucht wieder mehr Grün (siehe dazu meinen Beitrag vom 24. Juli 2019 am Ende des Artikels).

Die CO2-Besteuerung als GdU (= der Größte denkbare Unfug)

Cleve in seinem Antwortschreiben abschließend: „Der größte denkbare Unfug (GdU) aber ist es, das Abgas aus der Industrie zu besteuern, das aus den Lungen der Menschen ausgeatmete CO2 aber nicht. Das ist dann nicht nur Fahrlässigkeit, sondern Dummheit in nicht erahnbarer Größe. Dieser ‚GdU‘ hat aber erheblich schlimmere Auswirkungen als ein ‚GaU‘ in einem Kernkraftwerk.“ Die Abkürzung GaU (oder auch GAU) steht bekanntlich für „größter anzunehmender Unfall“.

Zurück zur Frage an Merz

Ob Merz antworten wird? Wenn ja, wird man sich daran delektieren können, wie er wohl versuchen wird, sich herauszuwinden. Denn die Klimaschutzpolitik, der sich auch die CDU verschrieben hat, darf er natürlich nicht in die Tonne hauen.

Klaus Peter Krause „Klimaschutz geht ganz anders“

Dieser Artikel erschien zuerst auf dem Blog des Autors.