DeutschlandBrief Zensiert, gefeuert, gegendert

18. Juli 2021

Warum auch die Neokapitalisten nicht unsere Freunde sind

von Bruno Bandulet

Volkserziehung und Propaganda wurden an eine Klasse ohne Amt ausgelagert

Weil seit der Kulturrevolution der 60er Jahre fast alles in Amerika vorgedacht und vorgemacht wird, lohnt es sich immer, einen Blick über den großen Teich zu werfen. Der Befund ist erschreckend, nicht zuletzt für Liberale, denen die Meinungsfreiheit über alles geht und die seit jeher auf der Seite der Wirtschaft, der Unternehmen und der Kapitalisten gestanden haben. Dazu einige Beispiele:

Beim Flugzeug- und Rüstungskonzern Boeing in Seattle wurde der Pressechef Niel Golightly gefeuert, nachdem herauskam, dass er vor 33 Jahren in einem Artikel geschrieben hatte, dass Frauen nicht im Militär dienen sollten.

In der Hauptstadt sorgte eine Geschichte in der „Washington Post“ dafür, dass eine Grafikdesignerin namens Sue Schafer ihren Job verlor. Sie war auf einer Kostümparty mit schwarz angemaltem Gesicht erschienen. Als sie deswegen von anderen Gästen angegangen wurde, brach sie in Tränen aus, ging nach Hause und entschuldigte sich am nächsten Tag. Als die Zeitung über den Vorfall berichtete, wurde ihr gekündigt.

In einem Schulbus in Phoenix, Arizona, ermahnte ein Angestellter die Schüler: „Ich will das Wort ‚Nigger‘ hier nicht mehr hören.“ Ein Video der Szene ging ins Netz, große Empörung. Der Mann wurde suspendiert, eine Untersuchung wurde angeordnet, er ist bis jetzt nicht an die Schule zurückgekehrt.

In solchen und vielen ähnlichen Fällen war keinerlei rassistische oder diskriminierende Absicht im Spiel, und doch wurde denunziert und die berufliche Existenz zerstört. Im Fall des Ex-Präsidenten Donald Trump lagen die Dinge anders: Er wurde von Facebook und Twitter, über die er mit seinen Anhängern zu kommunizieren pflegte, ganz einfach gesperrt. Eine auch in Deutschland praktizierte Zensur, die nicht vom Staat, sondern von den Internet-Giganten erledigt wird. „Anders als in China“, erkannte die „Neue Zürcher Zeitung“, „liefert im Westen eine Klasse ohne Amt und Armee die Vorgaben, die das Denken und Handeln formieren sollen.“

Dabei gehe es um Machterhalt, schrieb Robert Grözinger in der März-Ausgabe von eigentümlich frei. Er sprach von einer „internationalen Oligarchie aus Big Business, dem Bankensystem, dem militärisch-industriellen Komplex und Big Tech“. Aber sind die Mitglieder dieser Oligarchie überhaupt Kapitalisten?

Mehrheitlich nicht, wenn wir darunter Unternehmer verstehen, die zugleich Eigentümer sind. Ja, wenn wir Leute meinen, die Milliarden kontrollieren und managen, die ihnen nicht gehören und damit Macht ausüben. Diese Klasse ist es (und nicht etwa der typische deutsche Mittelständler), die sich der Kultur-Linken angedient hat, Subventionen abschöpft und vom Wettbewerb der Ideen wenig hält. Am besten nennen wir sie Neokapitalisten, um sie von den echten, ehrlichen Kapitalisten zu unterscheiden. Selbstverständlich ist der Produktionsfaktor Kapital, der sich aus Ersparnissen bildet, die entscheidende Wohlstandsquelle.

Es stimmt, dass der Staat Überwachung, Zensur und Propaganda teilweise ausgelagert hat: an Internet-Dienstleister, an NGOs, an dubiose „zivilgesellschaftliche“ Vereine, die von Steuergeldern leben und den Kampf gegen rechts als Geschäftsmodell entdeckt haben. In Deutschland, unterwegs auf einem Sonderweg, liefert der Inlandsgeheimdienst mit der Anprangerung von missliebigen Meinungen die Stichworte zur gesellschaftlichen Ausgrenzung. Der Innenminister von NRW verfolgt nun auch noch, ein Gipfel des Absurden, den „Extremismus der Mitte“. Demnächst wird alles verboten sein, was nicht erlaubt ist.

Wie die Deutschen den Glauben an die Meinungsfreiheit verloren

Wären die etablierten Politiker wirklich besorgt um Demokratie und Freiheit, dann müssten sie alarmiert sein wegen einer in der „Frankfurter Allgemeinen“ am 16. Juni veröffentlichten Meinungsumfrage. Danach hatte seit den 50er Jahren immer eine große Mehrheit das Gefühl, „dass man in Deutschland seine politische Meinung frei sagen kann“. Im Juni 2021 aber sagten das nur noch 45 Prozent. 44 Prozent meinten, es sei „besser, vorsichtig zu sein“, so das Ergebnis einer Befragung des Instituts für Demoskopie Allensbach. Ein Meinungsklima, das sich schon im vergangenen Jahrzehnt unter der Regierung Merkel sukzessive verschlechtert hat.

Interessant dabei ist, dass nur bei den Anhängern von CDU/CSU und den Grünen eine Mehrheit antwortete, man könne seine Meinung frei sagen. Bei den Parteigängern der FDP waren es nur 35 Prozent, bei denen der AfD lediglich zwölf Prozent. Offenbar ist es den Inhabern der Macht, der Merkel-CDU, den faktisch mitregierenden Grünen und ihren medialen Claqueuren gelungen, den erlaubten Meinungskorridor nach eigenem Gutdünken festzulegen.

Erstaunlich aber, dass dies bei einem Thema nicht gelungen ist, nämlich dem Gendern. Laut Allensbach halten es 71 Prozent für übertrieben, neben der männlichen Form immer auch die weibliche zu benutzen. Damit sich das ändert, muss das Volk erst noch umerzogen werden. Und hier kommen neben Herrn Kleber und dem Staatsfernsehen die großen Konzerne ins Spiel. Wie eine am 25. März veröffentlichte „FAZ“-Umfrage ergab, setzt die Mehrheit der DAX-Konzerne schon jetzt auf „geschlechtergerechte Sprache“.

An der Spitze marschiert der zum VW-Konzern gehörende Autobauer Audi. Dort wurde in einem 13-seitigen Leitfaden mit Billigung des Vorstandes dekretiert, wie die Mitarbeiter künftig zu schreiben und zu sprechen haben. Statt für das Sternchen hat man sich in Ingolstadt für den Unterstrich entschieden. Also so: statt „Audianer“ jetzt „Audianer_innen“, statt „jeder“ und „der“ jetzt „jede_r“ und „der_die“. Natürlich kann sich Audi auch eines „Diversity-Managements“ rühmen, das der Personalabteilung angegliedert ist. Von dort kam folgende umwerfende Begründung der Sprachverhunzung: „Männer und Frauen sind zwei Pole am Ende eines großen Spektrums. Wir reden über Tausende Möglichkeiten, nichtbinär zu sein.“ Schwachsinn, wie abgeschrieben aus dem Parteiprogramm der Grünen. Und das mit stillschweigendem Einverständnis der gewandelten bayerischen Staatspartei CSU. Als sich Friedrich Merz gegen Gender-Gaga positionierte, empfahl Söders Sprechpuppe, der CSU-Generalsekretär Markus Blume, die „Finger weg von Identitätsthemen“ zu lassen.

Der Wokismus als kleiner Cousin des Totalitarismus

Trotz allem soll nicht unterstellt werden, dass die Audi-Vorstände die deutsche Sprache aus Überzeugung misshandeln oder dass sich amerikanische Manager beim Kulturmarxismus anbiedern, weil sie ihn toll finden. Die Erklärung ist ganz einfach: Sie fürchten die Mobs der linken Aktivisten mehr als die mögliche Reaktion konservativer Kunden. Von Audi war zu hören, dass niemand wegen der „gendersensiblen Sprache“ einen Wagen storniert habe – obwohl „Bild“ den Fall skandalisiert hatte.

Früher gaben sie sich politisch korrekt, heute ist von den USA ausgehend der Wokismus oder auch der „Woke Capitalism“ Pflicht. „Woke“ ist eine Verballhornung des Partizips Perfekt „woken“, und das bedeutet: aufgeweckt. Der woke Mensch, der woke Konzern demonstriert sein scharfes Bewusstsein für die vermeintliche Unterdrückung von Minderheiten. Er ist intolerant, er verlangt Unterwerfung. „Kapierst du denn nicht“, fragt in Orwells „1984“ ein Beamter des Wahrheitsministeriums den Gedankenverbrecher Winston Smith, „dass es der ganze Sinn von Neusprech ist, das Spektrum des Denkens einzuengen? Schlussendlich werden wir Gedankenverbrechen buchstäblich unmöglich machen.“

Wird sich Widerstand regen? Jedenfalls nicht von den führenden Managern des Großkapitals wie dem langjährigen Siemens-Vorstand Josef Käser alias Joe Kaeser, der auf die glorreiche Idee kam, Luisa Neubauer einen Aufsichtsratsposten anzubieten. Schon eher von unabhängigen Köpfen wie Josef Joffe, dem Mitherausgeber der Hamburger „Zeit“. In einem Kommentar für die „Neue Zürcher“ vom 15. Juni nannte er den Wokismus den „kleinen Cousin des Totalitarismus“ des 20. Jahrhunderts. Und so bescheuert wie die Abgeordneten der Demokratischen Partei in den USA sind deutsche Politiker doch noch nicht. Ihr Gebet zur Eröffnung des 117. Kongresses beendeten sie mit „Amen and Awomen“. Sie wussten nicht, dass Amen aus dem Hebräischen kommt und bedeutet: So soll es sein.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Aug./Sep.-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 215.